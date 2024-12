CGTN: Die „Perle" Chinas: Wie Macau seit seiner Rückkehr vor 25 Jahren aufblüht

BEIJING, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Fünfundzwanzig Jahre. So lange hat Macau gebraucht, um sich unter den reichsten Städten Asiens und der Welt zu platzieren.

Das BIP der chinesischen Sonderverwaltungsregion Macau wird im Jahr 2023 bei 379,5 Mrd. MOP (ca. 47,5 Mrd. USD) liegen und sich damit gegenüber 1999, dem Jahr der Rückgabe Macaus an China, versiebenfachen.

Macau sei „eine Perle auf der Palme" des Mutterlandes, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Mittwoch, als er mit einem Sonderflugzeug in der Stadt eintraf, um den 25. Jahrestag der Rückgabe Macaus an China zu feiern.

In den letzten 25 Jahren hat sich die Praxis „Ein Land, zwei Systeme" mit den Merkmalen Macaos bewährt und wird weltweit anerkannt, da sie große Vitalität und einzigartigen Charme ausstrahlt, sagte Präsident Xi am Flughafen.

Die „Perle" Chinas

Nach Angaben der Zollbehörde von Zhuhai vom 17. Dezember wurden seit der Rückkehr Macaus in das Mutterland rund 2,8 Milliarden Ein- und Ausreisen zwischen der Sonderverwaltungsregion Macau und der benachbarten Stadt Zhuhai durchgeführt.

Auch die Zahl der Kontrollpunkte zwischen der Sonderverwaltungsregion Macau und Zhuhai ist von nur zwei im Jahr 1999 auf derzeit sieben gestiegen.

Der Hafen von Hengqin ist einer der am stärksten frequentierten Kontrollpunkte. Auf der Insel Hengqin befindet sich die Guangdong-Macao In-depth Cooperation Zone, die 2021 von der chinesischen Zentralregierung eingerichtet wurde, um eine engere Integration zwischen den beiden Regionen zu fördern. Die Zone hat sich zu einem Zentrum für Innovation und Unternehmertum entwickelt, in dem fast 6.500 in Macao investierte Unternehmen angesiedelt sind und das eine Plattform für neue Branchen bietet.

Seit ihrer Rückkehr haben die zentralen Behörden die SAR stark unterstützt und eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die SAR aktiv in die nationale Entwicklung zu integrieren. Diese Bemühungen haben Macau in eine moderne, internationale Metropole verwandelt, die bemerkenswerte Fortschritte in der wirtschaftlichen Entwicklung und im Lebensunterhalt der Menschen gemacht hat.

Die Errungenschaften Macaus „sind der Ruhm der Einwohner Macaus und der Stolz des gesamten chinesischen Volkes", sagte Präsident Xi bei seiner Ankunft am Mittwoch und äußerte sich zuversichtlich über die vielversprechende Zukunft des Landes.

Offiziellen Berichten zufolge wird Präsident Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, am Freitag an einer Veranstaltung zur Feier des Jahrestages und der Amtseinführung der Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau in ihrer sechsten Amtszeit teilnehmen.

Es wird erwartet, dass Präsident Xi auch das 33 Quadratkilometer große Schutzgebiet inspizieren wird. In seiner Rede am Flughafen sagte Xi, er werde sich während seines Besuchs mit seinen Freunden in Macau „umfassend und eingehend über die Entwicklung der Region austauschen".

Er brachte auch seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Macau eine noch bessere Zukunft haben wird, wenn es die institutionellen Vorteile von „Ein Land, zwei Systeme" voll ausschöpft, hart arbeitet und Innovationen aktiv fördert.

