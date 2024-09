CGTN: China: Corrida para o futuro

PEQUIM, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- "China: Corrida para o Futuro" é uma série de documentários em cinco partes que enfoca a notável transformação da China, desde a fundação da República Popular. Transmitidos na CGTN e em várias plataformas de redes sociais de 16 a 20 de setembro, os cinco episódios abordam diferentes aspectos das mudanças ocorridas nos últimos 75 anos.

A série é apresentada pelo âncora de telejornal ganhador do prêmio Emmy, Mike Walter, e pelo apresentador de Singapura e ganhador do prêmio do Beijing Film Festival, Gasthoori Manickam. Eles viajaram por toda a China, buscando respostas para a pergunta: O que está motivando a modernização chinesa?

Hoje em dia, o povo chinês está ganhando muita confiança e inspiração dos 5.000 anos de civilização ininterrupta de seu país. Desde cerimônias de casamento, vestimentas tradicionais e relíquias culturais, até o design arquitetônico e a produção de filmes, a herança antiga do país está sendo transmitida e reconfigurada em novas formas. Em uma perspectiva global, a civilização chinesa está enriquecendo a cultura mundial e contribuindo para sua diversidade. Como diz Frances Wood, ex-curadora das coleções chinesas da Biblioteca Britânica, "a China estava lá, ainda está lá e continua a mesma."

O que faz a China seguir em frente? Um fator importante é seu pool de talentos. Profissionais qualificados destemidos e aspirantes em áreas como aeroespacial, inteligência artificial e fabricação de chips estão, ao buscar a inovação com determinação e persistência, superando os desafios trazidos por sanções e bloqueios tecnológicos. Como nossos anfitriões descobriram, não há dúvida de que os talentos à sua disposição sustentarão o crescimento econômico da China no futuro.

Ao visitar os locais onde as grandes transformações estão ocorrendo, aprender em primeira mão com as pessoas que as moldam e encontrar especialistas de diferentes áreas e origens, eles descobriram que a China está incentivando uma maior confiança cultural, buscando um progresso de alta qualidade, enfrentando seus desafios, desenvolvendo talentos altamente qualificados, protegendo o meio ambiente e expandindo sua abertura. Em última análise, "China: Corrida para o futuro" oferece uma visão poderosa sobre o rumo da rápida modernização da China e analisa as maneiras pelas quais ela pode beneficiar o desenvolvimento global e o bem-estar da humanidade.

