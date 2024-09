CGTN: Chiny: Wyścig ku przyszłości

PEKIN, 19 września 2024 r. /PRNewswire/ -- „Chiny: Wyścig ku przyszłości" (ang. „China: Race to the Future") to pięcioodcinkowy serial dokumentalny ukazujący niezwykłą transformację Chin od czasu powstania Republiki Ludowej. Pięć odcinków emitowanych na CGTN i platformach w mediach społecznościowych w dniach od 16 do 20 września skupia się na różnych aspektach zmian, które miały miejsce w ciągu ostatnich 75 lat.

Gospodarzami serialu są zdobywca nagrody Emmy, prezenter wiadomości telewizyjnych Mike Walter oraz singapurski prezenter i zdobywca nagrody na Festiwalu Filmowym w Pekinie Gasthoori Manickam. Obaj prezenterzy podróżowali po Chinach, szukając odpowiedzi na pytanie: co napędza chińską modernizację?

Mieszkańcy dzisiejszych Chin czerpią ogromną pewność siebie i inspirację z istniejącej nieprzerwanie od pięciu tysięcy lat cywilizacji swojego kraju. Od ceremonii ślubnych, tradycyjnych strojów i zabytków kultury, po projektowanie architektoniczne i produkcję filmową - starożytne dziedzictwo kraju jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i przekształcane w nowe formy. Z perspektywy globalnej chińska cywilizacja wzbogaca światową kulturę i przyczynia się do jej różnorodności. Jak powiedział Frances Wood, były kurator chińskich zbiorów Biblioteki Brytyjskiej: „Chiny istniały w dawnych czasach, istnieją teraz i pozostają takie same".

Co sprawia, że Chiny się rozwijają? Kluczowym czynnikiem jest pula talentów. Niezłomni i posiadający wysokie aspiracje, wykwalifikowani specjaliści w takich dziedzinach, jak lotnictwo, sztuczna inteligencja i produkcja chipów, z determinacją i wytrwałością dążą do wdrażania innowacji, pokonując wyzwania związane z sankcjami i blokadami technologicznymi. Jak przekonali się gospodarze serialu dokumentalnego, nie ulega wątpliwości, że talenty, którymi dysponują Chiny, podtrzymają ich wzrost gospodarczy w przyszłości.

Odwiedzając miejsca, w których zachodzą wielkie przemiany, czerpiąc doświadczenie od ludzi, którzy je kształtują i spotykając się z ekspertami z różnych dziedzin i środowisk, prezenterzy odkryli, że Chiny pracują na rosnące zaufanie kulturowe, dążą do postępu wysokiej jakości, stawiają czoła wyzwaniom, rozwijają wysokowykwalifikowane talenty, chronią środowisko i zwiększają swój stopień otwarcia. Mówiąc w skrócie, serial dokumentalny „Chiny: Wyścig ku przyszłości" zapewnia szeroki wgląd w przebieg procesów modernizacji w kraju i ukazuje to, w jaki sposób mogą one przynieść korzyści dla globalnego rozwoju i dobrobytu ludzkości.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-18/China-Race-to-the-Future-1wZAsfekzq8/p.html