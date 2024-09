CGTN: Čína: Závod o budoucnost v dopravě a cestovním ruchu

PEKING, 19. září 2024 /PRNewswire/ -- „Čína: Závod o budoucnost" je pětidílný dokumentární seriál zaměřený na pozoruhodnou transformaci Číny od založení Lidové republiky. Pět dílů, které budou vysílány na CGTN a různých platformách sociálních médií od 16. do 20. září, obrací objektiv na různé aspekty změn, k nimž došlo za posledních 75 let.

Seriálem provází držitel ceny Emmy, televizní moderátor zpravodajství Mike Walter a singapurský moderátor a držitel ceny z Pekingského filmového festivalu Gasthoori Manickam. Cestovali po Číně a hledali odpovědi na otázky: Co je hnací silou čínské modernizace?

Číňané dnes čerpají obrovskou sebedůvěru a inspiraci z 5000 let nepřerušené civilizace své země. Od svatebních obřadů, tradičních oděvů a kulturních památek až po architektonický design a filmovou produkci - starobylé dědictví země se předává a přetváří do nových podob. Z globálního hlediska čínská civilizace obohacuje světovou kulturu a přispívá k její rozmanitosti. Jak říká Frances Woodová, bývalá kurátorka čínských sbírek Britské knihovny, „Čína tu byla, je a zůstává stejná".

Co udržuje Čínu v pohybu vpřed? Klíčovým faktorem jsou její talentovaní lidé. Nebojácní a ctižádostiví kvalifikovaní odborníci v oborech, jako je letectví, umělá inteligence a výroba čipů, odhodlaně a vytrvale usilují o inovace a překonávají výzvy, které přinášejí sankce a technologické blokády. Jak naši hostitelé zjišťují, není pochyb o tom, že talenty, které má Čína k dispozici, udrží její hospodářský růst i do budoucna.

Při návštěvě míst, kde probíhají velké proměny, při přímém poznávání lidí, kteří je utvářejí, a při setkání s odborníky z různých oborů a prostředí zjistili, že Čína podporuje větší kulturní důvěru, usiluje o vysoce kvalitní pokrok, řeší své výzvy, rozvíjí vysoce kvalifikované talenty, chrání životní prostředí a rozvíjí své otevírání. Nakonec „Čína: Čína: Závod do budoucnosti" poskytuje silný vhled do průběhu rychlé modernizace Číny a zkoumá způsoby, jakými by mohla prospět globálnímu rozvoji a prosperitě lidstva.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-18/China-Race-to-the-Future-1wZAsfekzq8/p.html