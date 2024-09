CGTN : diffusion du documentaire « China: Race to the Future »

PÉKIN, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- « China: Race to the Future » est une série documentaire en cinq parties consacrée à la transformation remarquable de la Chine depuis la création de la République populaire. Diffusés sur CGTN et sur diverses plateformes de médias sociaux du 16 au 20 septembre, les cinq épisodes abordent différents aspects des changements survenus au cours de ces 75 dernières années.

La série est présentée par Mike Walter, présentateur de journaux télévisés lauréat d'un Emmy Award, et par Gasthoori Manickam, animateur singapourien et lauréat du festival du film de Pékin. Ils ont parcouru la Chine pour collecter des réponses à cette question : quels sont les moteurs de la modernisation chinoise ?

Aujourd'hui, le peuple chinois puise dans sa civilisation vieille de 5 000 ans une confiance et une inspiration inestimables. Cérémonies de mariage, vêtements traditionnels, reliques culturelles, conception architecturale ou production cinématographique : l'héritage du pays est transmis et transformé sous de nouvelles formes. Dans une perspective globale, la civilisation chinoise enrichit la culture mondiale et contribue à sa diversité. Comme le dit Frances Wood, ancienne conservatrice des collections chinoises de la British Library, « la Chine était là, est là et reste la même ».

Comment la Chine continue d'aller de l'avant ? Un facteur clé réside dans son réservoir de talents. Des professionnels qualifiés, intrépides et ambitieux, spécialisés dans des domaines tels que l'aérospatiale, l'intelligence artificielle et la fabrication de puces, ne cessent d'innover avec détermination et persistance, en surmontant les défis posés par des sanctions et des blocages technologiques. Comme le découvrent nos hôtes, il ne fait aucun doute que les talents dont la Chine dispose soutiendront à l'avenir sa croissance économique.

En visitant les lieux où se déroulent de grandes transformations, en s'informant directement auprès des personnes qui les façonnent et en rencontrant des experts de différents domaines et horizons, ils ont découvert que la Chine encourage une plus grande confiance culturelle, aspire à réaliser des progrès de grande envergure, relève des défis, développe des talents hautement qualifiés, protège l'environnement et étend son ouverture. Finalement, « China: Race to the Future » offre un aperçu puissant de l'évolution de la modernisation rapide de la Chine et explore les façons dont elle pourrait être bénéfique au développement mondial et au bien-être de l'humanité.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-18/China-Race-to-the-Future-1wZAsfekzq8/p.html