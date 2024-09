CGTN: „China: Race to the Future"

PEKING, 19. september 2024 /PRNewswire/ -- „China: Race to the Future" (Čína: Preteky do budúcnosti) je päť-dielny dokumentárny seriál zameraný na pozoruhodnú transformáciu Číny od založenia Ľudovej republiky. Päť epizód vysielaných na CGTN ako aj rôznych platformách sociálnych médií od 16. do 20. septembra zameriava objektív na rôzne aspekty zmien, ktoré sa udiali za posledných 75 rokov.

Seriál uvádza moderátor televízneho spravodajstva Mike Walter, ktorý získal ocenenie Emmy, a singapurský hostiteľ a ocenený na filmovom festivale v Pekingu, Gasthoori Manickam. Spolu cestovali po Číne a hľadali odpovede na otázku: Čo poháňa čínsku modernizáciu?

Čínsky ľud dnes čerpá obrovskú istotu a inšpiráciu z 5000 rokov nepretržitej civilizácie svojej krajiny. Od svadobných obradov, tradičného obliekania a kultúrnych pamiatok až po architektonický dizajn a filmovú produkciu sa staré dedičstvo krajiny odovzdáva ďalej a pretvára do nových foriem. Čínska civilizácia z globálneho hľadiska obohacuje svetovú kultúru a prispieva k jej rozmanitosti. Ako hovorí Frances Wood, bývalá kurátorka čínskych zbierok v British Library, „Čína tu bola, je a stále zostáva."

Čo ženie Čínu vpred? Kľúčovým faktorom je jeho fond talentov. Nebojácni a ctižiadostiví profesionáli v oblastiach, ako je letectvo, umelá inteligencia či výroba čipov, odhodlane a vytrvalo presadzujú inovácie, prekonávajú výzvy, ktoré prinášajú sankcie a technologické blokády. Ako zisťujú naši sprievodcovia, niet pochýb o tom, že talenty, ktoré má Čína k dispozícii, udržia jej ekonomický rast aj do budúcnosti.

Keď navštívili mestá, kde sa odohrávajú veľké premeny, učili sa z prvej ruky od ľudí, ktorí ich formujú, a stretávali sa s odborníkmi z rôznych oblastí a prostredí zistili, že Čína podporuje väčšiu kultúrnu sebaistotu, snaží sa o kvalitný pokrok, rieši svoje výzvy, rozvíja vysokokvalifikované talenty, chráni životné prostredie a rozširuje svoje otváranie svetu. Seriál „China: Race to the Future" poskytuje výrazný pohľad na priebeh rýchlej modernizácie Číny a skúma spôsoby, ako by to mohlo prospieť globálnemu rozvoju a blahobytu celého ľudstva.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-18/China-Race-to-the-Future-1wZAsfekzq8/p.html