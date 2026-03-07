CGTN: China inicia do décimo quinto Plano Quinquenal com força total e abre oportunidades globais

PEQUIM, 7 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A CGTN publicou um artigo sobre as principais prioridades da China para o próximo ano, com foco no 15º Plano Quinquenal (2026-2030), em meio à abertura da sessão anual da legislatura nacional. Segundo a análise, um início forte para a economia chinesa em 2026 poderá gerar novas oportunidades globais e trazer uma dose importante de confiança à economia mundial.

As chamadas "Duas Sessões" deste ano têm significado especial, pois marcam o primeiro ano do novo ciclo de planejamento quinquenal da China — um período considerado crucial para o desenvolvimento do país ao longo da segunda metade da década.

Na manhã de quinta-feira, o 14º Congresso Nacional do Povo (CNP) — o principal órgão legislativo da China — abriu sua quarta sessão no Grande Salão do Povo, em Pequim. A reunião ocorreu um dia após o início da sessão anual do principal órgão consultivo político do país.

Durante a apresentação do relatório de trabalho do governo na sessão de abertura, o primeiro-ministro Li Qiang anunciou que a China estabeleceu uma meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5% para 2026, com esforços voltados para alcançar resultados ainda melhores.

"As bases que sustentam o crescimento de longo prazo da China permanecem sólidas e a tendência fundamental da economia não mudou", afirmou Li. "Cada vez mais, a China demonstra a força de seu sistema e o potencial de uma grande economia."

O primeiro-ministro também pediu esforços para aproveitar as vantagens estruturais do país e enfrentar desafios, como o aumento das tensões geopolíticas, o crescimento econômico global moderado e as pressões sobre o multilateralismo e o livre comércio. Segundo ele, essas ações ajudarão a abrir novas perspectivas para o desenvolvimento da China.

Um início forte sustentado por planejamento antecipado

Ao dar início ao 15º Plano Quinquenal (2026–2030), o objetivo estratégico central da China continua sendo a construção de um país socialista moderno — uma meta reforçada pelas conquistas registradas nos últimos cinco anos, especialmente em 2025.

No ano passado, a economia chinesa demonstrou notável resiliência diante de diversos desafios externos. O país registrou crescimento anual do PIB de 5%, mantendo estabilidade econômica e avançando na qualidade do desenvolvimento econômico e social.

O relatório de trabalho do governo também destacou avanços significativos em ciência e tecnologia ao longo de 2025, incluindo progressos em áreas como inteligência artificial (IA), biomedicina, robótica e tecnologia quântica.

O tamanho da economia chinesa atingiu um novo patamar no ano passado. O produto interno bruto ultrapassou 140 trilhões de yuans (cerca de US$ 20,22 trilhões) pela primeira vez, alcançando as metas estabelecidas para o período do 14º Plano Quinquenal (2021–2025).

Durante esse período, a economia chinesa manteve crescimento médio anual de 5,4%, significativamente acima da média global, segundo o relatório apresentado na quinta-feira.

O documento também destacou avanços contínuos em inovação tecnológica e industrial. Os investimentos nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) cresceram, em média, 10% ao ano nos últimos cinco anos.

Em relatório publicado em janeiro, o Stimson Center, um importante centro de pesquisa com sede em Washington, afirmou que a vantagem da China em inovação tecnológica é reforçada por meio de coordenação centralizada no planejamento estratégico.

"Pequim trata a inteligência artificial como infraestrutura", afirmou o centro. "Por meio de políticas industriais conduzidas pelo governo e da forte integração entre design e produção, a China conseguiu implementar rapidamente a IA em setores como manufatura, portos, redes elétricas, hospitais e produtos de consumo."

Confiança econômica e oportunidades globais

No cenário internacional, o crescimento econômico de 5% da China em 2025 contribuiu com cerca de 30% da expansão da economia global. Como segunda maior economia do mundo, o país responde atualmente por aproximadamente um sexto do PIB global e tornou-se um importante parceiro comercial para mais de 150 países e regiões.

Em um período marcado por incertezas globais e por decisões econômicas frequentemente orientadas pelo curto prazo, o 15º Plano Quinquenal da China — cujo esboço foi submetido à revisão do Congresso Nacional do Povo — oferece um grau raro de consistência estratégica e previsibilidade.

Nos próximos cinco anos, a China pretende manter o crescimento do PIB dentro de uma faixa considerada adequada, criando uma base sólida para alcançar a meta de dobrar o PIB per capita em relação aos níveis de 2020 até 2035, atingindo o patamar de um país moderadamente desenvolvido.

Para garantir a implementação efetiva das metas do novo plano, o governo propôs 109 grandes projetos nacionais distribuídos em seis áreas prioritárias, que vão desde o desenvolvimento de novas forças produtivas de alta qualidade até o fortalecimento do bem-estar social.

A China também pretende aprofundar sua integração com a economia global. Entre as medidas previstas estão a expansão da abertura econômica, a estabilização do comércio exterior, a otimização da estrutura comercial e o fortalecimento da cooperação em investimentos bilaterais.

O país planeja ainda promover o desenvolvimento de alta qualidade da Iniciativa do Cinturão e Rota, ampliar o acesso ao mercado — especialmente no setor de serviços. E continuará participando ativamente das reformas da Organização Mundial do Comércio (OMC), com o objetivo de apoiar uma economia global aberta, afirmou.

Segundo o analista geoestratégico Imran Khalid, em artigo publicado na Eurasia Review, as Duas Sessões de 2026 representam um momento potencialmente decisivo para a economia mundial.

À medida que a China avança para um modelo econômico mais orientado ao consumo interno, surgem novas oportunidades para a economia global, afirmou o analista. "Para o Sul Global, a China já não é apenas um comprador de matérias-primas; está se tornando um parceiro essencial em áreas como infraestrutura digital e energia verde".

Uma China estável, concluiu ele, constitui um pilar fundamental para uma economia global que busca novos motores de crescimento.

