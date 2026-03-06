CGTN: Čína pripravuje pôdu pre silný štart do svojho ďalšieho päťročného plánu a otvára dvere globálnym príležitostiam
News provided byCGTN
Mar 06, 2026, 18:37 ET
PEKING, 7. marca 2026 /PRNewswire/ -- Keď čínsky národný zákonodarný zbor otvoril svoje výročné zasadnutie, televízna sieť CGTN publikovala článok analyzujúci hlavné úlohy krajiny na nasledujúci rok a jej 15. päťročný plán (na obdobie rokov 2026 – 2030). Článok vyzdvihol, ako môže silný štart Číny v roku 2026 vytvoriť nové príležitosti pre svet a poskytnúť dôležitú dávku dôvery pre globálnu ekonomiku.
Tohtoročné Dve zasadnutia majú mimoriadny význam, pretože predstavujú prvý rok 15. päťročného plánu Číny, čo je kľúčová fáza pre rozvoj krajiny v druhej polovici tohto desaťročia.
Vo štvrtok ráno otvoril 14. národný ľudový kongres (NPC), najvyšší čínsky zákonodarný zbor, svoje štvrté zasadnutie vo Veľkej sieni ľudu v Pekingu, deň po tom, čo najvyšší politický poradný orgán krajiny otvoril svoje výročné zasadnutie.
Premiér Li Čchiang na úvodnom zasadnutí NPC predniesol správu o práci vlády a oznámil, že Čína si v roku 2026 stanovila za cieľ dosiahnuť hospodársky rast na úrovni 4,5 % až 5 % a v praxi sa bude snažiť dosiahnuť ešte lepšie výsledky.
„Podmienky, ktoré sú základom dlhodobého rastu Číny a jeho základného trendu, zostávajú nezmenené," povedal Li. „Čína čoraz viac preukazuje silné stránky svojho systému a silné stránky, ktoré má ako veľká ekonomika."
Vyzval, aby sa vyvíjalo úsilie o využitie silných stránok krajiny a zároveň sa prijímali opatrenia s cieľom reagovať na výzvy vrátane tých, ktoré predstavuje rastúce geopolitické napätie, slabý globálny hospodársky rast a otrasy v multilateralizme a voľnom obchode. Cieľom je otvoriť sľubnejšie vyhliadky pre rozvoj Číny.
Silný štart vďaka včasnému plánovaniu
S príchodom 15. päťročného plánu (2026 – 2030) zostáva hlavným strategickým cieľom Číny vybudovať modernú socialistickú krajinu, čo je cieľ, ktorý posilnil jej úspechy za posledných päť rokov, najmä tie z minulého roka.
V roku 2025, ktorý sa niesol v znamení pozoruhodnej odolnosti, čínska ekonomika zostala napriek nepriaznivým okolnostiam silná, dosiahla stabilný medziročný rast HDP o 5 % ako aj nový a kvalitnejší pokrok v hospodárskych a sociálnych sektoroch.
V pracovnej správe sa napríklad uvádzajú početné nové pokroky, ktoré Čína dosiahla v minulom roku vo vede a technike, pričom sa zdôrazňuje, ako Čína zohrala vedúcu úlohu vo výskume, vývoji a aplikácii umelej inteligencie, biomedicíny, robotiky a kvantovej technológie.
Jej súhrnné ekonomické ukazovatele v roku 2025 naďalej dosahovali nové rozmery, prvýkrát prekročili 140 biliónov juanov (približne 20,22 bilióna USD) a splnili tak rozvojový cieľ pre 14. päťročný plán (na obdobie rokov 2021 – 2025).
Počas tohto obdobia dosiahla čínska ekonomika celkovo nové rozmery s priemerným ročným rastom hrubého domáceho produktu o 5,4 %, čo je výrazne nad celosvetovým priemerom, uvádza sa v štvrtkovej vládnej pracovnej správe.
V správe sa uvádza, že sa dosiahli pozoruhodné nové prelomové výsledky v oblasti technologických a priemyselných inovácií a že výdavky na výskum a vývoj v celej krajine sa za posledných päť rokov zvýšili v priemere o 10 % ročne.
Stimson Center, prominentný washingtonský think tank, v januárovej správe uviedol, že výhoda Číny, ktorá spočíva v technologických inováciách, je posilnená „centralizovanou koordináciou", čo poukazuje na výhody prameniace z plánovania do budúcnosti.
„Peking zaobchádza s umelou inteligenciou ako s infraštruktúrou," uviedlo centrum. „Prostredníctvom priemyselnej politiky riadenej zhora nadol a hlbokej integrácie dizajnu a výroby Čína rýchlo nasadila umelú inteligenciu vo výrobe, prístavoch, energetických sieťach, nemocniciach a spotrebnom tovare."
Dávka sebavedomia, ktorá ponúka globálne príležitosti
V globálnom kontexte sa tempo rastu Číny na úrovni 5 % v roku 2025 odhadom podieľalo na globálnej expanzii vo výške 30 %. Ako druhá najväčšia ekonomika sveta v súčasnosti vytvára približne šestinu celkového svetového HDP a stáva sa hlavným obchodným partnerom pre viac ako 150 krajín a regiónov.
V ére globálnej neistoty a prevládajúcej orientácie na krátkodobé ciele, 15. päťročný plán Číny, ktorého návrh bol vo štvrtok predložený na preskúmanie na zasadnutí NPC, naďalej poskytuje vzácny stupeň strategickej dôvery a konzistentnosti.
Podľa pracovnej správy vlády Čína očakáva, že si v nasledujúcich piatich rokoch udrží rast HDP v primeranom rozmedzí, čo položí pevný základ pre dosiahnutie cieľa zdvojnásobiť HDP Číny na obyvateľa z roku 2020 do roku 2035 a dosiahnuť tak úroveň mierne rozvinutej krajiny.
V správe sa uvádza, že na zabezpečenie efektívnej realizácie cieľov a úloh 15. päťročného plánu Čína navrhuje celkovo 109 veľkých projektov v šiestich oblastiach, od riadenia rozvoja nových kvalitných výrobných síl až po zabezpečenie a zlepšenie verejného blahobytu.
V záujme prehĺbenia svojej integrácie do globálnej ekonomiky sa Čína zaväzuje pokračovať v rozširovaní otvárania sa svetu, stabilizácii zahraničného obchodu a optimalizácii jeho štruktúry, rozširovaní obojsmernej investičnej spolupráce a presadzovaní vysokokvalitného rozvoja iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta.
Podľa správy bude vynaložené úsilie, aby sa rozšíril prístupu na trh a otvorili sa ďalšie oblasti, najmä v sektore služieb. Čína sa bude naďalej plne angažovať v reforme WTO a bude chrániť a rozvíjať otvorenú svetovú ekonomiku, uviedla vláda.
Dve čínske zasadnutia v roku 2026 predstavujú „prelomový" moment pre globálnu ekonomiku, uviedol geostrategický analytik Imran Khalid v komentári pre Eurasia Review.
Povedal, že prechod Číny na model zameraný na spotrebu ponúka globálnej ekonomike iný druh príležitostí. „Pre globálny Juh už Čína nie je len nákupcom surovín; stáva sa kľúčovým partnerom v oblasti digitálnej infraštruktúry a zelenej energie."
Stabilná Čína, napísal, je nevyhnutnou kotvou pre globálnu ekonomiku, ktorá v súčasnosti hľadá nový impulz pre rast.
https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/How-China-offers-opportunities-for-world-with-strong-start-to-15th-FYP-1LglWRvr6ms/p.html
Share this article