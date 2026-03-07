CGTN: Cómo China prepara el terreno para un sólido inicio de su próximo plan quinquenal y abre oportunidades a nivel mundial

PEKÍN, 7 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando la legislatura nacional de China inauguró su sesión anual, CGTN publicó un artículo que analiza las principales tareas del país para el próximo año y su 15.º plan quinquenal (2026-2030). Se destacó cómo un buen comienzo para China en 2026 puede crear nuevas oportunidades para el mundo y brindar una dosis vital de confianza para la economía mundial.

Las dos sesiones de este año tienen un significado adicional ya que marcan el año inaugural del período del 15.º plan quinquenal de China, una etapa fundamenta para el desarrollo del país durante la última parte de esta década.

El jueves por la mañana, la XIV Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo de China, inauguró su cuarta sesión en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, un día después de que el principal órgano asesor político del país inaugurara su sesión anual.

Al presentar un informe sobre la labor del gobierno en la sesión inaugural de la APN, el primer ministro Li Qiang anunció que China tiene como objetivo un crecimiento económico del 4,5 % al 5 % en 2026 y se esforzará por mejorarlo en la práctica.

"Las condiciones que sustentan el crecimiento a largo plazo de China y su tendencia subyacente permanecen inalteradas", afirmó Li. "China está demostrando cada vez más las fortalezas de su sistema y de su gran economía".

Li solicitó esfuerzos para aprovechar las fortalezas del país y responder a los desafíos, incluidos los planteados por las crecientes tensiones geopolíticas, el débil crecimiento económico mundial y los choques al multilateralismo y el libre comercio, para generar perspectivas más prometedoras para el desarrollo de China.

Un buen comienzo posible gracias a una planificación anticipada

Al iniciar el 15.º plan quinquenal (2026-2030), el principal objetivo estratégico de China sigue siendo la construcción de un país socialista moderno, una meta reforzada por sus logros de los últimos cinco años, en particular los del año pasado.

En 2025, en una muestra de increíble resiliencia, la economía de China se mantuvo robusta a pesar de las dificultades, por lo que se logró un crecimiento interanual estable del PIB del 5 % y avances nuevos y de mayor calidad en todos los sectores económicos y sociales.

El informe de trabajo, por ejemplo, enumeró gran cantidad de avances innovadores que China logró en ciencia y tecnología el año pasado, en el que se destacó cómo lideró el camino en investigación, desarrollo y aplicación de inteligencia artificial (IA), biomedicina, robótica y tecnología cuántica.

Su agregado económico continuó alcanzando nuevos niveles en 2025, superó los 140 billones de yuanes (alrededor de 20,22 billones de dólares) por primera vez y cumplió el objetivo de desarrollo para el período del 14.º plan quinquenal (2021-2025).

Durante este período en general, la economía china alcanzó nuevos niveles, con un crecimiento anual promedio del 5,4 % en el producto interno bruto, muy por encima del promedio mundial, según el informe de trabajo del gobierno del jueves.

El informe señala que se lograron nuevos avances de manera extraordinaria en innovación tecnológica e industria y añade que el gasto en investigación y desarrollo a nivel nacional aumentó un promedio anual del 10 % en los últimos cinco años.

Stimson Center, destacado grupo de expertos con sede en Washington dijo en un informe de enero que la ventaja de China en innovación tecnológica se refuerza mediante la "coordinación centralizada", en un guiño a las virtudes de su planificación anticipada.

"Beijing trata a la IA como una infraestructura" afirmaron en el centro. "Mediante una política industrial desde las primeras hasta las últimas etapas del proceso y una profunda integración del diseño y la producción, China ha implementado la IA con rapidez en sectores manufactureros, puertos, redes eléctricas, hospitales y productos de consumo".

Una dosis de confianza que ofrece oportunidades a nivel mundial

En el contexto global, se estima que la tasa de crecimiento del 5 % de China en 2025 contribuyó en un 30 % a la ampliación mundial. Como segunda economía más grande del mundo, ahora genera aproximadamente una sexta parte del PIB mundial total y se convierte en un socio comercial importante para más de 150 países y regiones.

En una era definida por la incertidumbre a nivel mundial y la preminencia del cortoplacismo, el 15.º plan quinquenal de China, cuyo proyecto fue presentado a la sesión de la APN para su revisión el jueves, continúa brindando un grado poco común de confianza y coherencia estratégica.

Durante los próximos cinco años, China espera mantener su crecimiento del PIB dentro de un rango apropiado, lo que sentará una base sólida para lograr el objetivo de duplicar el PIB per cápita de China de 2020 para 2035 para alcanzar el nivel de un país moderadamente desarrollado, según el informe de trabajo del gobierno.

El informe señala que, con el fin de garantizar la implementación efectiva de los objetivos y tareas del 15.º plan quinquenal, China propone un total de 109 proyectos importantes en seis áreas, que van desde la dirección del desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad hasta la garantía y mejora del bienestar público.

Para profundizar su integración con la economía mundial, China se compromete a seguir ampliando la apertura, estabilizar el comercio exterior y optimizar su estructura, ampliar la cooperación en inversiones bilaterales y avanzar en el desarrollo de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Se realizarán esfuerzos para ampliar el acceso al mercado y abrir más áreas, en especial en el sector de servicios, según el informe. China seguirá participando plenamente en la reforma de la OMC y resguardará y desarrollará una economía mundial abierta, añadió.

Las dos sesiones de China de 2026 marcan un momento decisivo para la economía mundial, dijo el analista geoestratégico Imran Khalid en un artículo de opinión para Eurasia Review.

"A medida que China hace la transición hacia un modelo impulsado por el consumo, ofrece un tipo diferente de oportunidad para la economía mundial", dijo Khalid. Para el Sur Global, China ya no es solo un comprador de materias primas; se está convirtiendo en un socio fundamental en materia de infraestructura digital y energía ecológica.

Una China estable, escribió, es una base sólida necesaria para una economía mundial que actualmente está buscando un nuevo motor de crecimiento.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/How-China-offers-opportunities-for-world-with-strong-start-to-15th-FYP-1LglWRvr6ms/p.html

FUENTE CGTN