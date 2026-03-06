CGTN: jak Chiny przygotowują grunt pod mocny start kolejnego planu pięcioletniego i otwierają nowe możliwości dla świata

PEKIN, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Wraz z rozpoczęciem dorocznej sesji chińskiego organu ustawodawczego, CGTN opublikował artykuł analizujący najważniejsze zadania stojące przed krajem w nadchodzącym roku oraz założenia 15. planu pięcioletniego (2026-2030). Podkreślono w nim, że mocny start Chin w 2026 roku może stworzyć nowe możliwości dla świata oraz wzmocnić zaufanie do globalnej gospodarki.

Tegoroczne „Dwie Sesje" mają szczególne znaczenie, ponieważ rozpoczynają okres realizacji 15. planu pięcioletniego - kluczowego etapu rozwoju kraju w drugiej połowie obecnej dekady.

W czwartek rano XIV Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL), najwyższy organ ustawodawczy Chin, otworzyło swoją czwartą sesję w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie - dzień po rozpoczęciu dorocznego posiedzenia najważniejszego organu doradczego państwa.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia sesji OZPL premier Li Qiang przedstawił raport z prac rządu i ogłosił, że Chiny zakładają wzrost gospodarczy na poziomie 4,5-5 proc. w 2026 roku, przy czym w praktyce będą dążyć do osiągnięcia jeszcze lepszego wyniku.

„Fundamenty długoterminowego wzrostu gospodarczego Chin oraz jego podstawowy trend pozostają niezmienione - powiedział Li. - Coraz wyraźniej widać zalety chińskiego systemu oraz przewagi wynikające z bycia dużą gospodarką".

Premier wezwał do wykorzystania tych atutów oraz do reagowania na wyzwania, takie jak rosnące napięcia geopolityczne, słaby wzrost światowej gospodarki czy wstrząsy wpływające na wielostronne relacje i wolny handel, aby otworzyć nowe perspektywy rozwoju Chin.

Mocny start dzięki planowaniu z wyprzedzeniem

Rozpoczynając realizację 15. planu pięcioletniego (2026-2030), Chiny nadal stawiają sobie za główny cel budowę nowoczesnego państwa socjalistycznego. Cel ten wspierają osiągnięcia z ostatnich pięciu lat, zwłaszcza z roku ubiegłego.

W 2025 roku, mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, chińska gospodarka wykazała się znaczną odpornością - PKB wzrósł o 5 proc. rok do roku, a w wielu obszarach gospodarki i życia społecznego odnotowano postęp o wyższej jakości.

Raport rządu wskazuje m.in. na liczne postępy w nauce i technologii w ubiegłym roku, podkreślając, że Chiny znajdują się w czołówce badań, rozwoju i zastosowań sztucznej inteligencji, biotechnologii, robotyki oraz technologii kwantowych.

W 2025 roku łączna wartość chińskiej gospodarki po raz pierwszy przekroczyła 140 bilionów juanów (ok. 20,22 bln dolarów), osiągając cele rozwojowe wyznaczone w 14. planie pięcioletnim (2021-2025).

W całym tym okresie gospodarka Chin osiągnęła nowe poziomy rozwoju, notując średni roczny wzrost PKB na poziomie 5,4 proc., wyraźnie powyżej światowej średniej - wynika z przedstawionego w czwartek raportu rządowego.

Dokument wskazuje również przełomy w innowacjach technologicznych i przemysłowych, wskazując, że w ciągu ostatnich pięciu lat wydatki na badania i rozwój rosły średnio o 10 proc. rocznie.

Amerykański think tank Stimson Center zauważył w swoim styczniowym raporcie, że przewaga Chin w zakresie innowacji technologicznych jest wzmacniana dzięki scentralizowanej koordynacji, czyli zdolności do planowania strategicznego.

„Pekin traktuje sztuczną inteligencję jak infrastrukturę - stwierdził think tank. - Dzięki odgórnej polityce przemysłowej oraz ścisłej integracji projektowania i produkcji Chiny szybko wdrożyły AI w takich obszarach jak produkcja przemysłowa, porty, sieci energetyczne, szpitale czy produkty konsumenckie".

Dawka pewności, która przynosi nowe możliwości dla świata

W skali globalnej 5-procentowy wzrost Chin w 2025 roku odpowiadał za około 30 proc. wzrostu światowej gospodarki. Jako druga największa gospodarka świata, Chiny wytwarzają obecnie około jedną szóstą globalnego PKB i są kluczowym partnerem handlowym dla ponad 150 krajów i regionów.

W czasach globalnej niepewności i dominacji krótkoterminowego myślenia 15. plan pięcioletni, którego projekt przedstawiono w czwartek do oceny podczas sesji OZPL, nadal zapewnia rzadko spotykany poziom strategicznej stabilności i przewidywalności.

W ciągu najbliższych pięciu lat Chiny zamierzają utrzymywać wzrost PKB na odpowiednim poziomie, co ma stworzyć solidne podstawy do realizacji celu podwojenia dochodu PKB per capita z 2020 roku do 2035 roku, osiągając poziom kraju umiarkowanie rozwiniętego - wskazano w raporcie.

Aby skutecznie realizować cele 15. planu pięcioletniego, rząd zaproponował 109 dużych projektów w sześciu kluczowych obszarach - od rozwoju nowych wysokiej jakości sił produkcyjnych po poprawę dobrobytu społecznego.

Chiny zapowiadają również dalsze pogłębianie integracji z gospodarką światową, rozszerzanie otwarcia gospodarczego, stabilizację handlu zagranicznego oraz optymalizację jego struktury, rozwój dwukierunkowej współpracy inwestycyjnej oraz wspieranie wysokiej jakości rozwoju Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Według raportu planowane jest także poszerzenie dostępu do rynku i otwarcie kolejnych sektorów, szczególnie usług. Chiny zapowiedziały ponadto dalsze zaangażowanie w reformę Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz w ochronę i rozwój otwartej gospodarki światowej.

Zdaniem analityka geostrategicznego Imrana Khalida, który opisał temat w artykule dla Eurasia Review, „Dwie Sesje" 2026 mogą okazać się momentem przełomowym dla globalnej gospodarki.

Jak podkreśla, wraz z przechodzeniem Chin na model wzrostu oparty bardziej na konsumpcji pojawiają się nowe możliwości dla światowej gospodarki. „Dla Globalnego Południa Chiny nie są już tylko nabywcą surowców; stają się kluczowym partnerem w dziedzinie infrastruktury cyfrowej i zielonej energii" - napisał.

Według niego stabilne Chiny są dziś niezbędną kotwicą dla globalnej gospodarki, która poszukuje nowego motoru wzrostu.

