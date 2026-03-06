CGTN: jak Chiny przygotowują grunt pod mocny start kolejnego planu pięcioletniego i otwierają nowe możliwości dla świata

News provided by

CGTN

Mar 06, 2026, 15:38 ET

PEKIN, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Wraz z rozpoczęciem dorocznej sesji chińskiego organu ustawodawczego, CGTN opublikował artykuł analizujący najważniejsze zadania stojące przed krajem w nadchodzącym roku oraz założenia 15. planu pięcioletniego (2026-2030). Podkreślono w nim, że mocny start Chin w 2026 roku może stworzyć nowe możliwości dla świata oraz wzmocnić zaufanie do globalnej gospodarki.

Tegoroczne „Dwie Sesje" mają szczególne znaczenie, ponieważ rozpoczynają okres realizacji 15. planu pięcioletniego - kluczowego etapu rozwoju kraju w drugiej połowie obecnej dekady.

W czwartek rano XIV Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL), najwyższy organ ustawodawczy Chin, otworzyło swoją czwartą sesję w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie - dzień po rozpoczęciu dorocznego posiedzenia najważniejszego organu doradczego państwa.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia sesji OZPL premier Li Qiang przedstawił raport z prac rządu i ogłosił, że Chiny zakładają wzrost gospodarczy na poziomie 4,5-5 proc. w 2026 roku, przy czym w praktyce będą dążyć do osiągnięcia jeszcze lepszego wyniku.

„Fundamenty długoterminowego wzrostu gospodarczego Chin oraz jego podstawowy trend pozostają niezmienione - powiedział Li. - Coraz wyraźniej widać zalety chińskiego systemu oraz przewagi wynikające z bycia dużą gospodarką".

Premier wezwał do wykorzystania tych atutów oraz do reagowania na wyzwania, takie jak rosnące napięcia geopolityczne, słaby wzrost światowej gospodarki czy wstrząsy wpływające na wielostronne relacje i wolny handel, aby otworzyć nowe perspektywy rozwoju Chin.

Mocny start dzięki planowaniu z wyprzedzeniem

Rozpoczynając realizację 15. planu pięcioletniego (2026-2030), Chiny nadal stawiają sobie za główny cel budowę nowoczesnego państwa socjalistycznego. Cel ten wspierają osiągnięcia z ostatnich pięciu lat, zwłaszcza z roku ubiegłego.

W 2025 roku, mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, chińska gospodarka wykazała się znaczną odpornością - PKB wzrósł o 5 proc. rok do roku, a w wielu obszarach gospodarki i życia społecznego odnotowano postęp o wyższej jakości.

Raport rządu wskazuje m.in. na liczne postępy w nauce i technologii w ubiegłym roku, podkreślając, że Chiny znajdują się w czołówce badań, rozwoju i zastosowań sztucznej inteligencji, biotechnologii, robotyki oraz technologii kwantowych.

W 2025 roku łączna wartość chińskiej gospodarki po raz pierwszy przekroczyła 140 bilionów juanów (ok. 20,22 bln dolarów), osiągając cele rozwojowe wyznaczone w 14. planie pięcioletnim (2021-2025).

W całym tym okresie gospodarka Chin osiągnęła nowe poziomy rozwoju, notując średni roczny wzrost PKB na poziomie 5,4 proc., wyraźnie powyżej światowej średniej - wynika z przedstawionego w czwartek raportu rządowego.

Dokument wskazuje również przełomy w innowacjach technologicznych i przemysłowych, wskazując, że w ciągu ostatnich pięciu lat wydatki na badania i rozwój rosły średnio o 10 proc. rocznie.

Amerykański think tank Stimson Center zauważył w swoim styczniowym raporcie, że przewaga Chin w zakresie innowacji technologicznych jest wzmacniana dzięki scentralizowanej koordynacji, czyli zdolności do planowania strategicznego.

„Pekin traktuje sztuczną inteligencję jak infrastrukturę - stwierdził think tank. - Dzięki odgórnej polityce przemysłowej oraz ścisłej integracji projektowania i produkcji Chiny szybko wdrożyły AI w takich obszarach jak produkcja przemysłowa, porty, sieci energetyczne, szpitale czy produkty konsumenckie".

Dawka pewności, która przynosi nowe możliwości dla świata

W skali globalnej 5-procentowy wzrost Chin w 2025 roku odpowiadał za około 30 proc. wzrostu światowej gospodarki. Jako druga największa gospodarka świata, Chiny wytwarzają obecnie około jedną szóstą globalnego PKB i są kluczowym partnerem handlowym dla ponad 150 krajów i regionów.

W czasach globalnej niepewności i dominacji krótkoterminowego myślenia 15. plan pięcioletni, którego projekt przedstawiono w czwartek do oceny podczas sesji OZPL, nadal zapewnia rzadko spotykany poziom strategicznej stabilności i przewidywalności.

W ciągu najbliższych pięciu lat Chiny zamierzają utrzymywać wzrost PKB na odpowiednim poziomie, co ma stworzyć solidne podstawy do realizacji celu podwojenia dochodu PKB per capita z 2020 roku do 2035 roku, osiągając poziom kraju umiarkowanie rozwiniętego - wskazano w raporcie.

Aby skutecznie realizować cele 15. planu pięcioletniego, rząd zaproponował 109 dużych projektów w sześciu kluczowych obszarach - od rozwoju nowych wysokiej jakości sił produkcyjnych po poprawę dobrobytu społecznego.

Chiny zapowiadają również dalsze pogłębianie integracji z gospodarką światową, rozszerzanie otwarcia gospodarczego, stabilizację handlu zagranicznego oraz optymalizację jego struktury, rozwój dwukierunkowej współpracy inwestycyjnej oraz wspieranie wysokiej jakości rozwoju Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Według raportu planowane jest także poszerzenie dostępu do rynku i otwarcie kolejnych sektorów, szczególnie usług. Chiny zapowiedziały ponadto dalsze zaangażowanie w reformę Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz w ochronę i rozwój otwartej gospodarki światowej.

Zdaniem analityka geostrategicznego Imrana Khalida, który opisał temat w artykule dla Eurasia Review, „Dwie Sesje" 2026 mogą okazać się momentem przełomowym dla globalnej gospodarki.

Jak podkreśla, wraz z przechodzeniem Chin na model wzrostu oparty bardziej na konsumpcji pojawiają się nowe możliwości dla światowej gospodarki. „Dla Globalnego Południa Chiny nie są już tylko nabywcą surowców; stają się kluczowym partnerem w dziedzinie infrastruktury cyfrowej i zielonej energii" - napisał.

Według niego stabilne Chiny są dziś niezbędną kotwicą dla globalnej gospodarki, która poszukuje nowego motoru wzrostu.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/How-China-offers-opportunities-for-world-with-strong-start-to-15th-FYP-1LglWRvr6ms/p.html

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CGTN: Cómo China prepara el terreno para un sólido inicio de su próximo Plan Quinquenal

Con motivo de la inauguración de la sesión anual de la legislatura nacional de China, CGTN publicó un artículo que analiza las principales tareas del ...

CGTN: Wie China die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start seines nächsten Fünfjahresplans schafft und globale Chancen eröffnet

Anlässlich der Eröffnung der jährlichen Sitzung des chinesischen Parlaments veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem die wichtigsten Aufgaben des...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Economic News, Trends, Analysis

Economic News, Trends, Analysis

News Releases in Similar Topics