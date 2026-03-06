CGTN -- Как Китай готовит почву для сильного старта своего следующего пятилетнего плана и открывает глобальные возможности

ПЕКИН, 7 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Когда национальное законодательное собрание Китая открыло свою ежегодную сессию, CGTN опубликовала статью, в которой анализируются основные задачи страны на предстоящий год и ее 15-й пятилетний план (2026–2030 гг.). В нем подчеркивается, как сильный старт для Китая в 2026 году может создать новые возможности для мира и обеспечить жизненно важный уровень доверия для мировой экономики.

Две сессии этого года имеют дополнительное значение, поскольку этот год является первым годом 15-й пятилетки Китая — решающим этапом для развития страны во второй половине этого десятилетия.

В четверг утром 14-е Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), высший законодательный орган Китая, открыло свою четвертую сессию в Большом зале народных собраний в Пекине, на следующий день после того, как высший политический совещательный орган страны открыл свою ежегодную сессию.

Выступая с отчетом о работе правительства на первом заседании сессии ВСНП, премьер-министр Ли Цян (Li Qiang) объявил, что Китай нацелен на экономический рост от 4,5 % до 5 % в 2026 году и фактически будет стремиться достичь большего.

«Условия, лежащие в основе долгосрочного роста Китая, и генеральная линия остаются неизменными», — сказал Ли. «Все в большей степени Китай демонстрирует сильные стороны своей системы и преимущества большой экономики».

Он призвал к усилиям по наращиванию потенциала страны и реагированию на вызовы, в том числе вызванные увеличением геополитической напряженности, слабым ростом глобальной экономики и потрясениями, влияющими на многостороннее сотрудничество и свободную торговлю, чтобы открыть более многообещающие перспективы для развития Китая.

Сильный старт за счет перспективного планирования

Приступая к реализации 15-го пятилетнего плана (2026–2030 гг.), основной стратегической целью Китая остается построение современной социалистической страны, цель, подкрепленная достижениями последних пяти лет, особенно прошлого года.

В 2025 году, несмотря на существенное сопротивление, экономика Китая оставалась устойчивой, достигнув стабильного роста ВВП 5 % в годовом исчислении, а также нового и более качественного прогресса в экономической и социальной сферах.

Например, в рабочем докладе перечислены многочисленные новые достижения Китая в области науки и технологий за прошлый год. В нем подчеркивается, что страна лидирует в области исследований и разработок, применения искусственного интеллекта (ИИ), биомедицины, робототехники и квантовых технологий.

ВВП продолжал штурмовать новые высоты в 2025 году, впервые превысив 140 трлн юаней (около $20,22 трлн) и достигнув цели развития на период 14-й пятилетки (2021–2025 гг.).

В течение этого периода в целом китайская экономика достигла новых высот со среднегодовым ростом валового внутреннего продукта на 5,4 %, что значительно выше среднемирового уровня, согласно рабочему докладу правительства, представленному в четверг.

Примечательно, что были сделаны новые прорывы в технологических и промышленных инновациях, говорится в докладе, а расходы на исследования и разработки по всей стране увеличивались в среднем на 10 % в год за последние пять лет.

Stimson Center, известный вашингтонский аналитический центр, в своем январском докладе отметил, что преимущество Китая в технологических инновациях усиливается за счет «централизованной координации», что свидетельствует о достоинствах его перспективного планирования.

«Пекин рассматривает ИИ как инфраструктуру», — заявили аналитики центра. «Благодаря централизованной промышленной политике и глубокой интеграции проектирования с производством Китай быстро внедрил ИИ в производство, порты, электрические сети, больницы и потребительские товары».

Уровень уверенности, который предлагает глобальные возможности

В глобальном контексте рост ВВП Китая на 5 % в 2025 году внес свою лепту в глобальную экспансию, составившую, по оценкам, 30 %. Являясь второй по величине экономикой мира, Китай в настоящее время генерирует примерно одну шестую от общемирового ВВП и становится крупным торговым партнером для более чем 150 стран и регионов.

В эпоху, определяемую глобальной неопределенностью и преобладающей краткосрочностью, 15-й пятилетний план Китая, проект которого был представлен на рассмотрение сессии ВСНП в четверг, продолжает обеспечивать редкую степень стратегического доверия и последовательности.

В течение следующих пяти лет Китай рассчитывает удержать рост ВВП в пределах соответствующего диапазона, что заложит прочную основу для достижения цели удвоения ВВП на душу населения 2020 года к 2035 году. Это также позволить достичь уровня умеренно развитой страны, говорится в докладе правительства.

В докладе изложено, что для обеспечения эффективной реализации целей и задач 15-й пятилетки Китай предлагает в общей сложности 109 крупных проектов в шести областях, начиная с управления развитием новых качественных производительных сил и заканчивая обеспечением и улучшением общественного благосостояния.

Чтобы усилить свою интеграцию в мировую экономику, Китай обязуется становится все более открытым, стабилизировать внешнюю торговлю и оптимизировать ее структуру, расширять двустороннее инвестиционное сотрудничество и продвигать качественное развитие инициативы «Один пояс, один путь».

Согласно отчету, будут предприняты усилия по расширению доступа к рынкам и открытию большего количества областей, особенно в сфере услуг. Китай продолжит в полной мере участвовать в реформе ВТО и защищать и развивать открытую мировую экономику.

В своей авторской колонке в Eurasia Review геостратегический аналитик Имран Халид (Imran Khalid) отметил, что Две сессии Китая 2026 года знаменуют собой «переломный» момент для мировой экономики.

По его словам, по мере того, как Китай переходит к модели, основанной на потреблении, он предлагает новые возможности для мировой экономики. «Для Глобального Юга Китай больше не просто покупатель сырья; он становится важным партнером в цифровой инфраструктуре и зеленой энергетике».

Стабильный Китай, по его мнению, является необходимым якорем для глобальной экономики, которая в настоящее время ищет новый драйвер роста.

