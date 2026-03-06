CGTN : La Chine se prépare pour un démarrage solide de son prochain plan quinquennal et ouvre des perspectives au niveau mondial

PÉKIN, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la législature nationale chinoise a ouvert sa session annuelle, CGTN publie un article analysant les principales tâches du pays pour l'année à venir et son 15e plan quinquennal (2026-2030). L'article souligne qu'un bon départ de la Chine en 2026 peut créer de nouvelles opportunités pour le monde et apporter une dose vitale de confiance à l'économie mondiale.

Les Deux Sessions de cette année sont d'autant plus importantes qu'elles marquent l'année inaugurale du 15e plan quinquennal de la Chine, une phase cruciale pour le développement du pays au cours de la dernière partie de cette décennie.

Jeudi matin, la 14e Assemblée nationale populaire (ANP), l'organe législatif suprême de la Chine, a ouvert sa quatrième session au Grand Hall du peuple à Pékin, un jour après l'ouverture de la session annuelle de l'organe consultatif politique suprême du pays.

Lors de la présentation du rapport d'activité du gouvernement à l'ouverture de la session de l'ANP, le premier ministre Li Qiang a annoncé que la Chine visait une croissance économique de 4,5 % à 5 % en 2026 et qu'elle s'efforcerait d'obtenir de meilleurs résultats dans la pratique.

« Les conditions qui sous-tendent la croissance à long terme de la Chine et sa tendance sous-jacente restent inchangées », déclare Li. « La Chine démontre les forces de son système et ses atouts en tant que grande économie.

Il a appelé à des efforts pour exploiter les atouts du pays et relever les défis, notamment ceux posés par la montée des tensions géopolitiques, la faible croissance économique mondiale et les chocs subis par le multilatéralisme et le libre-échange, afin d'ouvrir des perspectives plus prometteuses pour le développement de la Chine.

Un bon départ grâce à la planification

Alors qu'elle entame son 15e plan quinquennal (2026-2030), la Chine a pour principal objectif stratégique de construire un pays socialiste moderne, un objectif renforcé par les réalisations des cinq dernières années, en particulier celles de l'année dernière.

En 2025, signe d'une résilience remarquable, l'économie chinoise est restée robuste malgré les vents contraires, atteignant une croissance stable du PIB de 5 % en glissement annuel et réalisant de nouveaux progrès de meilleure qualité dans tous les secteurs économiques et sociaux.

Le rapport de travail énumère, par exemple, les nombreuses avancées scientifiques et technologiques réalisées par la Chine l'année dernière, soulignant qu'elle a ouvert la voie à la recherche, au développement et à l'application de l'intelligence artificielle (IA), de la biomédecine, de la robotique et de la technologie quantique.

Son agrégat économique a continué d'atteindre de nouveaux sommets en 2025, dépassant pour la première fois 140 000 milliards de yuans (environ 20 220 milliards de dollars) et atteignant l'objectif de développement pour la période du 14e plan quinquennal (2021-2025).

Au cours de cette période, l'économie chinoise a atteint de nouveaux sommets, avec une croissance annuelle moyenne de 5,4 % du produit intérieur brut, bien supérieure à la moyenne mondiale, selon le rapport de travail du gouvernement publié jeudi.

De manière remarquable, de nouvelles percées ont été réalisées dans le domaine de l'innovation technologique et industrielle, indique le rapport, qui ajoute que les dépenses de recherche et de développement au niveau national ont augmenté en moyenne de 10 % par an au cours des cinq dernières années.

Le Stimson Center, un important groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré dans un rapport publié en janvier que l'avantage de la Chine en matière d'innovation technologique était renforcé par une « coordination centralisée », dans un clin d'œil aux vertus de sa planification.

« Pékin traite l'IA comme une infrastructure », déclare le centre. « Grâce à une politique industrielle descendante et à une intégration profonde de la conception et de la production, la Chine a rapidement déployé l'IA dans l'industrie manufacturière, les ports, les réseaux électriques, les hôpitaux et les produits de consommation. »

Une dose de confiance qui offre des opportunités mondiales

Dans le contexte mondial, on estime que le taux de croissance de 5 % de la Chine en 2025 a contribué à hauteur de 30 % à l'expansion mondiale. Deuxième économie mondiale, elle génère aujourd'hui environ un sixième du PIB mondial total et devient un partenaire commercial majeur pour plus de 150 pays et régions.

À une époque marquée par l'incertitude mondiale et le court-termisme ambiant, le 15e plan stratégique annuel de la Chine, dont le projet a été soumis à l'examen de la session de l'ANP jeudi, continue d'offrir un rare degré de confiance et de cohérence stratégiques.

Au cours des cinq prochaines années, la Chine espère maintenir la croissance de son PIB dans une fourchette appropriée, ce qui jettera des bases solides pour atteindre l'objectif de doubler le PIB par habitant de la Chine en 2020 d'ici 2035 afin d'atteindre le niveau d'un pays modérément développé, selon le rapport de travail du gouvernement.

Pour assurer une mise en œuvre efficace des objectifs et des tâches du 15e plan quiquennal, la Chine propose un total de 109 projets majeurs dans six domaines, allant de l'orientation du développement de nouvelles forces productives de qualité à la garantie et à l'amélioration du bien-être public, selon le rapport.

Pour approfondir son intégration à l'économie mondiale, la Chine s'engage à continuer à élargir l'ouverture, à stabiliser le commerce extérieur et à optimiser sa structure, à élargir la coopération bilatérale en matière d'investissement et à faire progresser le développement de haute qualité de l'initiative « la Ceinture et la Route ».

Des efforts seront déployés pour élargir l'accès au marché et ouvrir davantage de domaines, en particulier dans le secteur des services, selon le rapport. La Chine continuera à s'engager pleinement dans la réforme de l'OMC et à sauvegarder et développer une économie mondiale ouverte.

Les Deux Sessions 2026 de la Chine marquent un « tournant » pour l'économie mondiale, a déclaré l'analyste géostratégique Imran Khalid dans un article d'opinion publié dans Eurasia Review.

La transition de la Chine vers un modèle axé sur la consommation offre un nouveau type d'opportunités pour l'économie mondiale. « Pour les pays du Sud, la Chine n'est plus seulement un acheteur de matières premières ; elle devient un partenaire essentiel en matière d'infrastructure numérique et d'énergie verte. »

Une Chine stable, a-t-il écrit, est un point d'ancrage nécessaire pour une économie mondiale qui est actuellement à la recherche d'un nouveau moteur de croissance.

