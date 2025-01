CGTN: Festival da Primavera na China: viagem recorde, festa cultural imaterial

PEQUIM, 25 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Às 5h30 da manhã, Wang Hui, uma mulher viajando com sua família, está esperando na Estação Ferroviária Norte de Shenzhen para embarcar no primeiro trem de alta velocidade da cidade de Shenzhen, no sul da China, para a cidade de Xi'an, no noroeste da China, que parte às 6h08 da manhã.

Mãe e residente permanente na metrópole, Wang explicou que, apesar de ter construído uma vida em Shenzhen, ela sempre anseia por sua cidade natal, especialmente durante o Festival da Primavera.

"Estou em Shenzhen desde a universidade e agora tenho minha própria família, mas todos os anos, à medida que o Festival da Primavera se aproxima, não consigo evitar sentir a atração para casa", ela disse, sorrindo apesar do horário cedo e da longa jornada pela frente.

Outra viajante, de sobrenome Zhong, estava voltando para sua cidade natal em Chenzhou, na província de Hunan, no centro da China. Tendo vivido em Shenzhen por mais de uma década, ela disse que o crescimento rápido da cidade nunca diminuiu seus sentimentos de saudade durante o Festival da Primavera.

"Planejo essa viagem há um mês. O Festival da Primavera é quando você mais quer estar com a família e abraçar as tradições que nos conectam", afirmou Zhong.

Pegue a estrada

O fluxo intenso de viagens no Festival da Primavera, conhecido como chunyun, está em andamento em toda a China, enquanto milhões de pessoas, como Wang e Zhong, embarcam em longas jornadas para se reunir com a família para o feriado mais importante do ano.

O fluxo intenso desse ano começou em 14 de janeiro e vai até 22 de fevereiro, abrangendo 40 dias. As autoridades estão esperando um número sem precedentes de nove bilhões de viagens inter-regionais durante este período. Até 19 de janeiro, mais de 1 bilhão de viagens inter-regionais já haviam sido realizadas, de acordo com as autoridades de transporte.

De acordo com a Ctrip, uma das principais agências de viagens on-line da China, a maioria dos viajantes parte de cidades de primeira linha, como Guangzhou, Xangai, Shenzhen, Pequim e Hangzhou, e Harbin, Chongqing e Chengdu estão entre os destinos turísticos mais populares.

Para milhões de viajantes, o Festival da Primavera é sobre mais do que apenas a reunião em família. É sobre reconectar-se com as raízes culturais que definem o feriado. Ao voltar para casa para o jantar de reunião, eles não estão apenas fazendo uma jornada física, mas também participando de um movimento mais amplo para preservar e celebrar o rico patrimônio cultural da China.

Celebrando o patrimônio cultural

Para muitos chineses, o coração do Festival da Primavera está na reunião em família. No entanto, reunir-se com a família é apenas o começo, com inúmeras tradições seguindo o exemplo.

Fazer compras para os produtos do festival, colar pares de versos do Festival da Primavera, dar envelopes vermelhos (hongbao), soltar fogos de artifício, pendurar lanternas e ficar acordado na véspera do Ano Novo (shousui) são todas tradições essenciais.

Outra tradição é assistir à Gala do Festival da Primavera, ou chunwan. Este show anual de arte televisiva, que é transmitida desde 1983, continua sendo o ponto central das celebrações. O programa de quatro horas e meia apresenta uma mistura de canto, dança, ópera, esquetes de comédia, diálogos cômicos, artes marciais e acrobacias. Como a primeira gala desde que o Festival da Primavera foi inscrito na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, o evento deste ano integra mais elementos desse legado cultural.

Além da gala, o patrimônio cultural imaterial (PCI) está ganhando destaque em vários aspectos do feriado. Em Chongqing, uma das lojas culturais da cidade, administrada por um homem de sobrenome Guo, viu um aumento nas vendas de itens tradicionais, como recortes de papel, teatro de sombras e pinturas de Ano Novo. "Mais pessoas estão buscando presentes únicos e feitos à mão que reflitam nossa herança", afirmou Guo.

O turismo temático de PCI também cresceu significativamente. Desde aprender a técnica tradicional de recorte de papel na província de Zhejiang até maravilhar-se com o Festival das Lanternas na cidade de Zigong, as pessoas estão correndo para destinos que oferecem experiências culturais imersivas.

Essa tendência se reflete nas reservas de viagens, com regiões conhecidas pelo PCI vendo um aumento no interesse turístico. Dados da Meituan Travel, uma das principais plataformas de serviços on-line da China, mostram que as buscas por experiências de patrimônio cultural imaterial, como a performance de huohu (panela de fogo) em Guiyang e o Festival das Lanternas de Zigong, aumentaram cinco vezes e duas vezes, respectivamente, em comparação com anos anteriores.

Com o chunyun recorde em andamento, o Festival da Primavera deste ano não apenas envolve um número sem precedentes de viajantes, mas também vê um boom no consumo cultural, promovendo um mercado de turismo vibrante e injetando nova vida na economia do país.

