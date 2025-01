CGTN : La fête du printemps en Chine : un nombre record de voyages, une fête culturelle immatérielle

PÉKIN, 25 janvier 2025 /PRNewswire/ -- À 5h30 du matin, Wang Hui, une femme voyageant avec sa famille, attend à la gare de Shenzhen Nord de monter à bord du premier train à grande vitesse reliant la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, à la ville de Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine, dont le départ est prévu à 6h08.

Mère de famille et résidente permanente de la métropole, Wang explique que, bien qu'elle ait fait sa vie à Shenzhen, elle se languit toujours de sa ville natale, en particulier pendant la fête du printemps.

« Je vis à Shenzhen depuis l'université et j'ai maintenant ma propre famille, mais chaque année, à l'approche de la fête du printemps, je ne peux m'empêcher de ressentir l'appel de ma ville natale », dit-elle, souriante malgré l'heure matinale et le long voyage qui l'attend.

Une autre voyageuse, prénommée Zhong, était quant à elle en route pour sa ville natale de Chenzhou, dans la province du Hunan, en Chine centrale. Vivant à Shenzhen depuis plus de dix ans, elle affirme que la croissance rapide de la ville n'a jamais atténué son sentiment de nostalgie pendant la fête du printemps.

« Je planifie ce voyage depuis un mois. La fête du printemps est l'occasion de se retrouver en famille et d'embrasser les traditions qui nous unissent », a déclaré Zhong.

Prendre la route

La ruée de la fête du printemps, connue sous le nom de chunyun, est en cours dans toute la Chine. Des millions de personnes, comme Wang et Zhong, entreprennent de longs voyages pour retrouver leur famille à l'occasion de la fête la plus importante de l'année.

Cette année, la ruée a commencé le 14 janvier et durera jusqu'au 22 février, soit 40 jours. Les autorités s'attendent à un nombre sans précédent de neuf milliards de voyages interrégionaux au cours de cette période. Le 19 janvier, plus d'un milliard de voyages interrégionaux avaient déjà été effectués, selon les autorités de transport.

Selon Ctrip, l'une des principales agences de voyage en ligne de Chine, la plupart des voyageurs partent de villes de premier plan telles que Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, Pékin et Hangzhou, et Harbin, Chongqing et Chengdu figurent parmi les destinations touristiques les plus populaires.

Pour des millions de voyageurs, la fête du printemps est bien plus qu'une simple réunion de famille. Il s'agit de renouer avec les racines culturelles qui définissent la fête. En rentrant chez eux pour le dîner de retrouvailles, ils ne font pas seulement un voyage physique, ils participent aussi à un mouvement plus large de préservation et de célébration du riche patrimoine culturel de la Chine.

Célébrer le patrimoine culturel

Pour de nombreux Chinois, les réunions de famille sont au cœur de la fête du printemps. Cependant, se réunir en famille n'est qu'un début, suivi de nombreuses traditions.

Acheter des produits pour la fête, coller des couplets de la fête du printemps, offrir des enveloppes rouges (hongbao), allumer des feux d'artifice, suspendre des lanternes et veiller le soir du Nouvel An (shousui) sont autant de coutumes essentielles.

Une autre tradition consiste à regarder le gala de la fête du printemps, ou chunwan. Ce spectacle télévisé annuel, diffusé depuis 1983, reste une pièce maîtresse des célébrations. Le programme de quatre heures et demie comprend un mélange de chant, de danse, d'opéra, de sketchs humoristiques, d'échanges comiques, d'arts martiaux et d'acrobaties. Premier gala depuis l'inscription de la fête du printemps sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, l'événement de cette année intègre davantage d'éléments de cet héritage culturel.

Au-delà du gala, le patrimoine culturel immatériel (PCI) occupe une place centrale dans divers aspects de la fête. À Chongqing, l'une des boutiques culturelles de la ville, tenue par un certain Guo, a vu ses ventes d'articles traditionnels comme le papier découpé, les marionnettes d'ombre et les peintures du Nouvel An exploser. « De plus en plus de gens recherchent des cadeaux uniques, faits à la main, qui reflètent notre patrimoine », a déclaré Guo.

Le tourisme sur le thème du PCI est également en plein essor. Qu'il s'agisse d'apprendre à découper le papier dans la province du Zhejiang ou de s'émerveiller devant le festival des lanternes de la ville de Zigong, les gens affluent vers des destinations qui offrent des expériences culturelles immersives.

Cette tendance se reflète dans les réservations de voyage, les régions connues pour le PCI suscitant un intérêt accru de la part des touristes. Les données de Meituan Travel, l'une des principales plateformes de services en ligne de Chine, montrent que les recherches d'expériences du patrimoine culturel immatériel, telles que le spectacle huohu (pot de feu) à Guiyang et le festival des lanternes de Zigong, ont respectivement été multipliées par cinq et par deux par rapport aux années précédentes.

Avec le chunyun record, la fête du printemps de cette année ne s'accompagne pas seulement d'un nombre sans précédent de voyageurs, mais connaît également un boom de la consommation culturelle, alimentant un marché touristique dynamique et injectant une nouvelle vitalité dans l'économie du pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

https://news.cgtn.com/news/2025-01-24/China-s-Spring-Festival-Record-breaking-travel-cultural-feast-1Aq88ZtOyfS/p.html