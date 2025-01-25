CGTN: Праздник весны в Китае - бьющий рекорды туризм, праздник нематериального культурного наследия

ПЕКИН, 25 января 2025 г. /PRNewswire/ -- В 5:30 утра Ван Хуэй (Wang Hui), женщина, путешествующая со своей семьей, ждет на Северном железнодорожном вокзале Шэньчжэня первого высокоскоростного поезда из города Шэньчжэнь на юге Китая в город Сиань на северо-западе Китая, который отправляется в 6:08 утра.

Являясь мамой и постоянным жителем мегаполиса, Ван объяснила, что, несмотря на то, что она строит свою жизнь в Шэньчжэне, она всегда тоскует по своему родному городу, особенно во время Праздника весны.

«Я живу в Шэньчжэне со студенческих времен, и теперь у меня есть своя семья, но каждый год, когда приближается Праздник весны, меня все время тянет домой», – говорит она, улыбаясь, несмотря на ранний час и предстоящую долгую поездку.

Другая путешественница по фамилии Чжун (Zhong) возвращается в свой родной город в Чэньчжоу, провинция Хунань в центральном Китае. Прожив в Шэньчжэне более десяти лет, она сказала, что быстрый рост города никогда не уменьшал ее чувства тоски по дому во время Праздника весны.

«Я планировала эту поездку в течение месяца. Праздник весны – это время, которое хочется провести со своей семьей и отдать дань традициям, которые нас связывают», – сказала Чжун.

Отправляйтесь в путь

Бум поездок во время Праздника весны, известный как чуньюн, характерен для всего Китая, поскольку миллионы людей, такие как Ван и Чжун, отправляются в дальние поездки, чтобы воссоединиться с семьей в самый важный праздник года.

В этом году ажиотаж вокруг поездок начался 14 января и продлится до 22 февраля, захватив 40 дней. Власти ожидают, что за этот период будет совершено беспрецедентное количество междугородних поездок – девять миллиардов. По данным управления транспорта, к 19 января уже было совершено более 1 миллиарда междугородних поездок.

По данным Ctrip, одного из ведущих туристических онлайн-агентств Китая, большинство путешественников едут из крупных городов, таких как Гуанчжоу, Шанхай, Шэньчжэнь, Пекин и Ханчжоу, а Харбин, Чунцин и Чэнду, являются одними из самых популярных туристических направлений.

Для миллионов путешественников Праздник весны – это больше, чем просто воссоединение семьи. Он про воссоединение с культурными корнями, которые определяют этот праздник. Отправляясь домой на так называемый «ужин воссоединения», они совершают не только путешествие в физическом смысле, но и участвуют в более широком движении по сохранению и прославлению богатого культурного наследия Китая.

Чествование культурного наследия

Для многих китайцев сердцем Праздника весны является воссоединение семьи. Однако встреча с семьей – это только начало, за ней следуют многочисленные традиции.

Покупки праздничных товаров, наклеивание куплетов Праздника весны, дарение красных конвертов (хунбао), зажигание фейерверков, развешивание фонариков и бодрствование в новогоднюю ночь (шесуи) – это главные обычаи в этот праздник.

Еще одна традиция – смотреть гала-концерт Праздника весны или чуньвань. Это ежегодное телевизионное арт-шоу, которое транслируется с 1983 года, остается центральным элементом торжеств. Программа, длящаяся четыре с половиной часа, включает в себя пение, танцы, оперу, скетч-шоу, ток-шоу, боевые искусства и акробатику. Поскольку это первый гала-концерт после того, как Праздник весны был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в этом году мероприятие включает больше элементов этого культурного наследия.

Помимо гала-концерта, нематериальное культурное наследие (НКН) занимает центральное место в различных аспектах этого праздника. В Чунцине, одном из магазинов города, в котором продаются связанные с культурой товары, и которым управляет человек по фамилии Го, наблюдается всплеск продаж традиционных предметов, таких как вырезанные из бумаги рисунки, куклы для театра теней и новогодние картины. «Все больше людей ищут уникальные подарки ручной работы, которые отражают наше наследие», – сказал Го.

Туризм, связанный с НКН, также переживает бум. От обучения традиционному искусству вырезания рисунков из бумаги в провинции Чжэцзян до восхищения Фестивалем фонарей в городе Цзыгун – люди стремятся в места, которые предлагают захватывающие культурные впечатления.

Эта тенденция отражена в бронированиях путешествий, а в регионах, известных своим НКН, наблюдается рост интереса туристов. Данные Meituan Travel, одной из ведущих онлайн-платформ Китая, показывают, что число поисков нематериального культурного наследия, такого как представление хуоху (огненный горшок) в Гуйяне и фестиваль фонарей в Цзыгуне, выросли в пять и два раза соответственно по сравнению с предыдущими годами.

В связи с тем, что в этом году разворачивается рекордно высокий чуньюн, Праздник весны привлекает не только беспрецедентное количество туристов, но и видит бум потребления культурных традиций, подпитывающий оживленный туристический рынок и привносящий новую жизненную силу в экономику страны.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2025-01-24/China-s-Spring-Festival-Record-breaking-travel-cultural-feast-1Aq88ZtOyfS/p.html