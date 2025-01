CGTN: Chiński Festiwal Wiosny: Rekordowa liczba podróży, uczta niematerialnej kultury

PEKIN, 27 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Wczesnym rankiem, o godzinie 5:30, podróżująca z rodziną Wang Hui czeka na północnym dworcu kolejowym w Shenzhen, aby wsiąść do pierwszego szybkiego pociągu z południowochińskiego miasta Shenzhen do północno-zachodniego miasta Xi'an, który odjeżdża o 6:08.

Wang, matka i mieszkanka metropolii, wyjaśniła, że pomimo osiedlenia się w Shenzhen, ciągle tęskni za swoim rodzinnym miastem, zwłaszcza podczas Festiwalu Wiosny.

„Mieszkam w Shenzhen od czasu studiów, a teraz mam tu własną rodzinę, ale co roku, gdy zbliża się Festiwal Wiosny, nadal odczuwam tęsknotę za domem" - powiedziała, uśmiechając się pomimo wczesnej pory i perspektywy długiej podróży.

Inna podróżująca, Zhong, wraca do swojego rodzinnego miasta w Chenzhou, w prowincji Hunan w środkowych Chinach. Mieszka w Shenzhen od ponad dekady, ale szybki rozwój miasta nigdy nie sprawił, że jej tęsknota za domem podczas Festiwalu Wiosny zmalała.

„Planowałam tę podróż od miesiąca. Festiwal Wiosny to czas, kiedy chcemy być z rodziną i kultywować łączące nas tradycje" - powiedziała Zhong.

W drogę!

W całych Chinach trwa gorączka podróżowania związana z Festiwalem Wiosny, znanym jako chunyun. Jest to czas, w którym miliony ludzi, takich jak Wang i Zhong, wyruszają w długie podróże, aby spędzić z rodziną najważniejsze święto w roku.

Tegoroczna gorączka podróży rozpoczęła się 14 stycznia i potrwa do 22 lutego, czyli 40 dni. Władze spodziewają się osiągnięcia w tym okresie bezprecedensowego poziomu dziewięciu miliardów podróży międzyregionalnych. Według organów transportowych do 19 stycznia odbyło się już ponad miliard podróży międzyregionalnych.

Według Ctrip, jednego z wiodących chińskich internetowych biur podróży, większość podróżnych wyrusza z miast tzw. pierwszego poziomu, takich jak Guangzhou, Szanghaj, Shenzhen, Pekin i Hangzhou, zaś Harbin, Chongqing i Chengdu należą do najpopularniejszych miejsc turystycznych.

Dla milionów podróżnych Festiwal Wiosny to coś więcej niż tylko spotkania rodzinne. Chodzi o powrót do korzeni kulturowych, które definiują to święto. Udając się do domu na uroczystą kolację, Chińczycy nie tylko odbywają fizyczną podróż, ale także uczestniczą w szerszym ruchu mającym na celu zachowanie i celebrowanie bogatego dziedzictwa kulturowego swojego kraju.

Celebrowanie dziedzictwa kulturowego

Dla wielu Chińczyków istotą Festiwalu Wiosny są spotkania rodzinne. Jednak same spotkania to dopiero początek. Równie ważne jest kultywowanie licznych tradycji.

Zakupy towarów związanych z Festiwalem Wiosny, wklejanie okolicznościowych kupletów, wręczanie czerwonych kopert (hongbao), odpalanie fajerwerków, wieszanie lampionów i świętowanie w noc sylwestrową (shousui) to najważniejsze zwyczaje.

Kolejną tradycją jest oglądanie Gali Festiwalu Wiosny (chunwan). Ten coroczny telewizyjny program artystyczny, nadawany od 1983 roku, pozostaje centralnym punktem obchodów. Czteroipółgodzinny program to połączenie śpiewu, tańca, opery, skeczy, pojedynków słownych, sztuk walki i akrobatyki. Jako pierwsza gala od czasu wpisania Festiwalu Wiosny na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, tegoroczne wydarzenie obejmuje więcej elementów dziedzictwa kulturowego Chin.

Poza galą, niematerialne dziedzictwo kulturowe zajmuje centralne miejsce w różnych aspektach święta. W Chongqing, jeden z miejskich sklepów kulturalnych, prowadzony przez mężczyznę o nazwisku Guo, odnotował wzrost sprzedaży tradycyjnych przedmiotów, takich jak wycinanki, lalkarstwo cieni i okolicznościowe obrazy noworoczne. „Coraz więcej osób poszukuje unikalnych, ręcznie robionych prezentów, które odzwierciedlają nasze dziedzictwo" – powiedział Guo.

Turystyka związana z niematerialnym dziedzictwem kulturowym również przeżywa boom. Od nauki tradycyjnego wycinania papieru w prowincji Zhejiang po podziwianie Festiwalu Latarni w mieście Zigong - ludzie tłumnie odwiedzają miejsca, które oferują wciągające doświadczenia kulturowe.

Trend ten znajduje odzwierciedlenie w rezerwacjach podróży, a regiony słynące z niematerialnego dziedzictwa kulturowego odnotowują wzrost zainteresowania ze strony turystów. Dane z Meituan Travel, jednej z wiodących chińskich platform usług online, pokazują, że liczba wyszukiwań oferty związanej z niematerialnym dziedzictwem kulturowym, takim jak spektakle huohu (pokazy ognia) w Guiyang czy Festiwal Latarni w Zigong, wzrosła odpowiednio pięciokrotnie i dwukrotnie w porównaniu z poprzednimi latami.

Tegoroczny Festiwal Wiosny, wraz z rekordowo wysoką liczbą chunyun, nie tylko przyciąga bezprecedensową liczbę podróżnych, ale także pociąga za sobą boom w konsumpcji kultury, napędzając dynamiczny rynek turystyczny i stanowiąc zastrzyk energii dla gospodarki kraju.

