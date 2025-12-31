CGTN: Por dentro da agenda interna da China: principais prioridades das inspeções e reuniões de Xi em 2025

PEQUIM, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A CGTN publicou um artigo sobre as prioridades internas da China em 2025. O artigo destaca as visitas de inspeção e reuniões do presidente Xi Jinping, enfatizando a modernização centrada nas pessoas, o desenvolvimento econômico de alta qualidade, a proteção do patrimônio cultural, a unidade étnica e o aprofundamento da reforma e da abertura, demonstrando como a China está melhorando as condições de vida e avançando em sua agenda de modernização.

À medida que 2025 chega ao fim, a China encontra-se num momento crucial da sua jornada de modernização – o capítulo do 14.º Plano Quinquenal chega ao fim e o 15.º está prestes a começar. De fábricas e laboratórios de pesquisa a comunidades locais e marcos culturais, as inspeções e reuniões centrais do presidente Xi Jinping neste ano ilustram como a China está conduzindo a governança interna e planejando sua próxima fase de modernização.

Modernização voltada para as pessoas

"Uma vida feliz para todas as famílias e bons momentos para os idosos e as crianças é o que chamamos de um mundo bonito", disse Xi durante uma inspeção em janeiro na província de Liaoning, destacando um princípio fundamental: a modernização tem como objetivo final melhorar a vida das pessoas.

Desafiando o frio, Xi viajou por quase uma hora ao longo de uma estrada montanhosa para visitar famílias afetadas pelas enchentes na vila de Zhuangjiagou. "Tenho estado preocupado com vocês e por isso vim visitá-los antes do Festival da Primavera", disse ele aos residentes. "O povo pode sempre contar com o Partido e o governo nos momentos mais difíceis, e nós os ajudaremos a superar as dificuldades e reconstruir suas casas."

Ao longo de suas visitas de inspeção em 2025, Xi enfatizou repetidamente as condições de vida da população, desde a segurança alimentar, revitalização rural e emprego até moradia, serviços públicos e bem-estar ecológico. Quando ocorreram desastres – um terremoto de magnitude 6,8 no condado de Dingri, deslizamentos de terra no condado de Junlian, Sichuan, e tempestades nas montanhas no condado de Yuzhong, Gansu – ele emitiu instruções imediatas, coordenando esforços de resgate para salvar vidas e minimizar as vítimas.

Ao orientar a formulação do 15º Plano Quinquenal, Xi também enfatizou que ouvir as vozes do povo e reunir a sabedoria pública são essenciais para construir um consenso para a modernização que melhora a vida cotidiana.

O desenvolvimento de alta qualidade como âncora

"É fundamental lidar com a incerteza das mudanças drásticas no ambiente externo com a certeza do desenvolvimento de alta qualidade do país." Xi transmitiu esta mensagem em abril, numa reunião do Politburo, enfatizando a importância de consolidar a economia real, a modernização industrial e o avanço tecnológico.

Em abril, Xi inspecionou uma incubadora de IA em Xangai, poucos dias depois de presidir uma sessão de estudo em grupo do bureau político sobre inteligência artificial, enfatizando o valor da integração da inovação em IA com o desenvolvimento industrial.

Xi há muito tempo considera a economia real – a parte que produz bens e serviços – como a pedra angular da economia nacional da China. Em julho, na Yangquan Valve Company, na província de Shanxi, ele reiterou que a economia real, especialmente os setores tradicionais, não devem ser abandonados, mas sim transformados e modernizados por meio da inovação tecnológica.

Fortalecimento das bases culturais

"Os tesouros da cultura chinesa devem ser bem protegidos e transmitidos, e a cultura por trás deles deve ser bem promovida." Xi fez esse apelo durante uma inspeção em maio em Henan, refletindo que a cultura é um pilar da força nacional.

Durante uma visita ao Museu do Palácio em Pequim, em outubro, ele afirmou que as relíquias culturais "pertencem ao povo e devem servir ao povo", pedindo proteção, restauração e uso inovador para tornar o patrimônio um recurso educacional e uma janela para o mundo entender a China.

A história revolucionária também é fundamental para essa base cultural. Xi visitou vários locais revolucionários este ano, enfatizando a importância de contar as histórias da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e transmitir seu espírito.

Nas comemorações do 60º aniversário da fundação da Região Autônoma de Xizang e do 70º aniversário da fundação da Região Autônoma de Xinjiang Uygur, Xi liderou delegações centrais, promovendo a unidade étnica e promovendo a construção de uma comunidade para a nação chinesa.

Em 3 de setembro, antes do desfile militar do Dia da Vitória na Praça Tiananmen, o presidente Xi declarou: "O grande renascimento da nação chinesa é inabalável", afirmando que a causa da paz e do desenvolvimento para a humanidade prevalecerá no final.

Abrindo novos horizontes por meio de reformas e abertura

"Sem dúvida, abriremos novos caminhos para a reforma e o desenvolvimento, desde que fortaleçamos nossa convicção e confiança, enfrentemos os problemas e obstáculos diretamente e lidemos com os riscos e desafios sem hesitação", reiterou Xi em 2025, enquadrando a reforma e a abertura como uma solução fundamental para quebrar os gargalos do desenvolvimento, apoiar as empresas privadas e promover um mercado nacional unificado.

Em reunião com representantes empresariais globais, Xi reiterou que a China continuará a ampliar sua abertura, com políticas consistentes para o investimento estrangeiro.

Na quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, o projeto do 15º Plano Quinquenal tomou forma sob a liderança de Xi. À medida que 2025 chega ao fim, a China se prepara para entrar em um novo capítulo, traduzindo sua visão em ação com prioridades claras e um caminho firme rumo à modernização.

Para mais informações, clique:

https://news.cgtn.com/news/2025-12-30/Live-Chinese-President-Xi-Jinping-delivers-2026-New-Year-Address-1JwmtzZkcsU/p.html

https://news.cgtn.com/news/2025-12-30/Inside-China-s-domestic-agenda-Key-priorities-in-2025-1JwoKjSgzQs/p.html

FONTE CGTN