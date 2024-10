CGTN: Por que a rede de reservas naturais da China se mostrou inestimável?

PEQUIM, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O verão é a estação mais movimentada no Lago Qinghai, o maior lago de água salgada da China.

Os pássaros alimentam sua prole, os pastores conduzem os iaques para os pastos alpinos. Enquanto isso, um exército de carpas nuas (naked carp), uma espécie exclusiva do lago, se reúne para começar sua migração anual.

Os peixes nadam a uma profundidade média de 18 metros no lago, que fica na província de Qinghai, no noroeste da China. Mas o alto teor salino e alcalino da água do lago inibe o desenvolvimento de suas gônadas, por isso, todos os anos, de maio a agosto, as carpas nuas maduras vão desovar nas águas doces do rio Buha e do rio Shaliu, que deságuam no lago. Essa é um dos grandes atrativos do Lago Qinghai - a migração da carpa nua.

A carpa nua "perdida e encontrada"

A carpa nua tem um lugar cativo no coração das pessoas de Qinghai, pois já ajudou a salvar inúmeras vidas. A escassez de alimentos nas décadas de 1950 e 1960 levou os habitantes locais a depender da pesca para sobreviver. Começou então o desenvolvimento em larga escala da população de carpas nuas no Lago Qinghai.

Mas em apenas algumas décadas, o "presente do lago divino", como o peixe era conhecido, entrou em risco de extinção devido à pesca excessiva e à perda de seu habitat. No início do século XXI, o número de carpas nuas no lago Qinghai havia caído para menos de 1% da quantidade máxima histórica.

O governo local impôs proibições e reprimiu duramente a atividade ilegal de pesca e comércio. Com a reprodução artificial e a melhoria da ecologia do lago, a população de carpas se recuperou, apesar da baixa taxa de fertilidade.

Com o tempo, os esforços valeram a pena. Em 2023, já havia cerca de 120.300 toneladas de carpas nuas no lago, cerca de 44 vezes mais do que em 2002. Desde então, o status de proteção do peixe foi rebaixado de "ameaçada" para "vulnerável".

A proteção da carpa nua é apenas um exemplo de sucesso dentre as iniciativas de conservação da China. A população de espécies raras, desde pandas gigantes e íbis de crista até macacos de nariz arrebitado dourado, cresceu gradualmente com o desenvolvimento do sistema de reservas naturais do país.

A China é o lar de uma das mais ricas biodiversidades do planeta, sendo o único país que possui quase todos os tipos de ecossistemas. Suas áreas naturais protegidas estimularam a conservação da biodiversidade e desempenham um papel fundamental na proteção da segurança ecológica nacional.

Desde a fundação da República Popular da China, em 1949, foram estabelecidas reservas naturais de vários tipos. A proteção de espécies ameaçadas de extinção tem sido reforçada continuamente, a cooperação internacional tem crescido e a rede de áreas naturais protegidas está dando frutos.

Em 2012, quando Xi Jinping se tornou o líder máximo da China, a civilização ecológica foi incorporada ao plano de desenvolvimento integrado do país. Desde então, mudanças maiores foram observadas em todo o país, pois Xi ressaltou a importância de buscar uma coexistência harmoniosa da humanidade com a natureza.

"O Livro das Mutações (l Ching) diz: 'Devemos aprender sobre as mudanças da estação estudando os fenômenos naturais e promover o desenvolvimento social estudando os fenômenos humanos. A riqueza advém de seguir o caminho do céu e da terra e ajudar a ordem natural", disse Xi na Conferência Nacional sobre Proteção Ecológica e Ambiental em 18 de maio de 2018.

O Ministério de Recursos Naturais da China informa que, até junho de 2024, o país terá restaurado mais de 100 milhões de mu (cerca de 6,7 milhões de hectares) de ecossistemas que incluem montanhas, rios, florestas, terras agrícolas, lagos, pastagens e desertos.

As áreas protegidas da China correspondem a 18% de sua área terrestre e 4,1% de sua área marítima, representando 90% de seus tipos de ecossistemas terrestres, 85% das populações de animais selvagens, 65% das comunidades de plantas superiores e quase 30% das relíquias geológicas importantes.

As reservas naturais do país são uma base sólida para a proteção ambiental sustentável, e a "Estratégia e Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade da China (2023-2030)" especificou as áreas e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade.

A China também arcou com suas responsabilidades internacionais, participou da governança ambiental global e da cooperação para a conservação da biodiversidade e tem sido a maior promotora do conceito de sociedade com um futuro compartilhado para a humanidade, enfatizando a interdependência e os desafios comuns enfrentados por todos os países.

