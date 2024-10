CGTN: Proč se síť čínských přírodních rezervací ukázala jako velmi cenná?

PEKING, 1. října 2024 /PRNewswire/ -- Léto je nejrušnějším obdobím na jezeře Čching-chaj, největším slaném jezeře v Číně.

Ptáci krmí a vychovávají svá mláďata, pastevci vyhánějí jaky na vysokohorské pastviny. Mezitím se shromažďuje armáda nahých kaprů, jedinečného druhu v jezeře, aby zahájila svou každoroční migraci.

Ryby plavou v jezeře, které leží v severozápadní čínské provincii Čching-chaj, v průměrné hloubce 18 metrů. Vysoký obsah soli a zásadité vody v jezeře však brání vývoji jejich pohlavních žláz, a tak se každý rok od května do srpna dospělí naháči vydávají do sladkých vod řek Buha a Shaliu, které se do jezera vlévají, aby se zde vytřeli. To je jeden z největších divů jezera Čching-chaj - migrace nahých kaprů.

Ztracený a nalezený kapr nahý

Nahý kapr má v srdcích obyvatel Čching-chaj zvláštní místo, protože kdysi pomohl zachránit nespočet životů. V 50. a 60. letech 20. století se místní obyvatelé kvůli nedostatku potravin spoléhali na přežití s touto rybou. Začal rozsáhlý rozvoj populace kapra naháče v jezeře Qinghai.

Ale již za několik desetiletí hrozilo „daru božského jezera", jak se rybě říkalo, vyhynutí v důsledku nadměrného rybolovu a ztráty životního prostředí. Na počátku 21. století klesl počet nahých kaprů v jezeře Čching-chaj na méně než jedno procento historického maxima.

Místní vláda zavedla zákazy rybolovu a tvrdě zasáhla proti nelegálnímu lovu a obchodování. V kombinaci s umělým chovem a zlepšováním ekologie jezera se populace kaprů navzdory nízké porodnosti opět odrazila ode dna.

Postupem času se toto úsilí vyplatilo. V roce 2023 dosáhla celková populace nahých kaprů v jezeře přibližně 120.300 kusů - což je přibližně 44násobek stavu z roku 2002. Od té doby byl status ochrany této ryby snížen z „ohrožené" na „zranitelnou".

Ochrana kapra naháče je jen jedním z příkladů úspěchu čínské o ochranu přírody. S rozvojem systému přírodních rezervací v zemi se postupně zvyšovaly populace vzácných druhů, od pand velkých a ibisů chocholatých až po opice zlatonosé.

Čína je domovem jedné z nejbohatších biologických rozmanitostí na Zemi a je jedinou zemí, kde se vyskytují téměř všechny typy ekosystémů. Její chráněné přírodní oblasti podpořily ochranu biologické rozmanitosti a hrají primární roli při zajišťování ekologické bezpečnosti země.

V Čínské lidové republice byly od jejího založení v roce 1949 zřízeny přírodní rezervace různých typů. Ochrana ohrožených druhů se neustále posiluje, mezinárodní spolupráce se rozšiřuje a síť přírodních chráněných území přináší své ovoce.

Ekologická civilizace byla začleněna do integrovaného plánu rozvoje Číny v roce 2012, kdy se Si Ťin-pching stal nejvyšším čínským představitelem. Od té doby došlo v celé zemi k větším změnám, protože Si zdůraznil význam snahy o harmonické soužití lidstva a přírody.

„Kniha proměn (l-ťing) říká: 'Studiem přírodních jevů bychom měli poznávat změny ročních období a studiem lidských projevů podporovat společenský rozvoj. Bohatství vzniká tím, že následujeme cestu nebes a země a napomáháme přírodnímu řádu'," řekl Si 18. května 2018 na Národní konferenci o ekologii a ochraně životního prostředí.

Podle čínského ministerstva přírodních zdrojů měla země do června 2024 obnovit více než 100 milionů mu (asi 6,7 milionu hektarů) ekosystémů, které zahrnují hory, řeky, lesy, zemědělskou půdu, jezera, pastviny a pouště.

Chráněná území Číny pokrývají 18 % její rozlohy a 4,1 % rozlohy moří, což odpovídá 90 % typů suchozemských ekosystémů, 85 % populací volně žijících živočichů, 65 % společenstev vyšších rostlin a téměř 30 % významných geologických reliktů.

Přírodní rezervace v zemi jsou pevným základem ekologické ochrany životního prostředí a „Strategie a akční plán ochrany biologické rozmanitosti v Číně (2023-2030)" upřesnil prioritní oblasti a opatření pro ochranu biologické rozmanitosti.

Čína rovněž plní své mezinárodní povinnosti, podílí se na celosvětové správě životního prostředí a spolupráci v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a je hnací silou koncepce společenství, které sdílí budoucnost lidstva, přičemž zdůrazňuje vzájemnou závislost a společné výzvy, kterým čelí všechny země.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-27/Why-has-China-s-nature-reserve-network-proved-invaluable--1xezv2eED4c/p.html