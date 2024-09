CGTN : Pourquoi le réseau de réserves naturelles de la Chine est-il si précieux ?

BEIJING, 30 septembre 28, 2024 /PRNewswire/ -- L'été est la saison la plus active sur le site du lac Qinghai, plus grand lac salé de Chine.

Les oiseaux nourrissent et élèvent leurs petits, tandis que les bergers conduisent les yaks vers les pâturages alpins. Pendant ce temps, une armée de carpes nues, espèce endémique du lac, se rassemble pour entamer sa migration annuelle.

Dans ce lac, situé dans la province du Qinghai, au nord-ouest de la Chine, les poissons nagent à une profondeur moyenne de 18 mètres. Mais la forte teneur alcaline et en sel de l'eau du lac inhibe le développement de leurs gonades. Chaque année, de mai à août, les carpes nues adultes se dirigent vers les eaux douces des rivières Buha et Shaliu, qui se jettent dans le lac, pour y frayer. La migration de la carpe nue constitue l'une des grandes merveilles du lac Qinghai.

La carpe nue « perdue puis retrouvée »

La carpe nue occupe une place particulière dans le cœur des habitants du Qinghai, car elle a contribué à sauver d'innombrables vies. Dans les années 1950 et 1960, les pénuries alimentaires ont conduit les habitants se tourner vers le poisson pour survivre. Le développement à grande échelle de la population de carpes nues du lac Qinghai a commencé.

Mais au bout de quelques décennies, le « don du lac divin », comme on appelait alors la carpe nue, a été menacé d'extinction en raison de la surpêche et de la perte d'habitat. Au début du 21e siècle, le nombre de carpes nues dans le lac Qinghai était tombé à moins de 1 % du pic historique.

Le gouvernement local a mis en place des interdictions de pêche et a sévèrement réprimé les activités illégales de pêche et de commerce. Grâce à l'élevage artificiel et à l'amélioration des conditions environnementales du lac, la population de carpes a connu un essor malgré le faible taux de fécondité.

Au fil du temps, les efforts prodigués ont porté leurs fruits. En 2023, le tonnage total de carpes nues dans le lac s'est élevé à environ 120 300, soit 44 fois plus qu'en 2002. Le statut de protection de la carpe a depuis été rétrogradé, passant de poisson « en danger » à « vulnérable ».

La protection de la carpe nue n'est qu'un exemple du succès des efforts de préservation de la Chine. Qu'il s'agisse des pandas géants, des ibis huppés ou des rhinopithèques de Roxellane, les populations d'espèces rares ont progressivement augmenté au fur et à mesure que le système de réserves naturelles du pays s'est développé.

La Chine abrite aujourd'hui l'une des biodiversités les plus riches de la planète, et est le seul pays où l'on trouve presque tous les types d'écosystèmes. Ses zones naturelles protégées ont stimulé la conservation de la biodiversité et jouent un rôle primordial dans la sauvegarde de la sécurité écologique nationale.

Divers types de réserves naturelles ont été créés en République populaire de Chine depuis la proclamation du pays en 1949. La protection des espèces menacées a été continuellement renforcée, la coopération internationale s'est développée et le réseau de zones naturelles protégées est en train de porter ses fruits.

La civilisation écologique a été incorporée dans le plan de développement intégré de la Chine en 2012, lorsque Xi Jinping est devenu dirigeant du pays. Depuis des changements plus importants ont été observés dans tout le pays, le président Xi ayant souligné à quel point il est important de rechercher une coexistence harmonieuse entre les êtres humains et la nature.

Le Livre des changements (l Ching) dit : « Nous devrions apprendre les changements de saison en étudiant les phénomènes naturels et favoriser le développement social en étudiant les phénomènes humains. La richesse naît du respect de la voie du ciel et de la terre et du soutien à l'ordre naturel », a déclaré le président Xi lors de la Conférence nationale sur la protection de l'écologie et de l'environnement, le 18 mai 2018.

Selon le ministère chinois des Ressources naturelles, d'ici juin 2024, le pays aura restauré plus de 100 millions de mus (environ 6,7 millions d'hectares) d'écosystèmes, incluant des montagnes, des rivières, des forêts, des terres agricoles, des lacs, des prairies et des déserts.

Les zones protégées de la Chine couvrent 18 % de sa superficie terrestre et 4,1 % de sa superficie maritime, ce qui correspond à 90 % de ses types d'écosystèmes terrestres, 85 % de ses populations d'animaux sauvages, 65 % de ses communautés végétales supérieures et près de 30 % de ses vestiges géologiques importants.

Les réserves naturelles du pays constituent une base solide pour la protection de l'environnement écologique, et la « Stratégie nationale de conservation de la biodiversité et plan d'action de la Chine (2023-2030) » a clarifié les domaines et actions prioritaires en termes de conservation de la biodiversité.

La Chine a également assumé ses responsabilités internationales, participé à des activités mondiales de gouvernance environnementale et de coopération pour la conservation de la biodiversité, et joué un rôle moteur dans le concept de communautés ayant un avenir commun avec celui de l'humanité, en mettant l'accent sur l'interdépendance entre les pays et les défis communs auxquels ils sont tous confrontés.

