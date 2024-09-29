CGTN: Почему сеть заповедников Китая оказалась бесценной?

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CGTN

Sep 29, 2024, 23:11 ET

ПЕКИН, 30 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Лето — самый оживленный сезон на озере Цинхай, крупнейшем соленом озере Китая.

Птицы кормят и растят своих птенцов, пастухи загоняют яков на альпийские пастбища. Тем временем стаи голого карпа, уникального для озера вида, собираются, чтобы начать свою ежегодную миграцию.

Рыба плавает в озере, которое находится в провинции Цинхай на северо-западе Китая, в среднем на глубине 18 метров. Но высокое содержание солей и щелочи в воде озера препятствует развитию их гонад, поэтому каждый год с мая по август половозрелые особи голого карпа направляются на нерест в пресные воды впадающих в озеро рек Буха и Шалю. Это одно из великих чудес озера Цинхай – миграция голого карпа.

«Потерянный и найденный» голый карп

Голый карп занимает особое место в сердцах людей, живущих возле озера Цинхай, потому что когда-то он помог спасти бесчисленное множество жизней. В 1950-х и 1960-х годах нехватка продовольствия заставляла местных жителей выживать благодаря рыбе. Началось масштабное увеличение популяции голого карпа в озере Цинхай.

Но всего за несколько десятилетий «дар божественного озера», как называли рыбу, оказался под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова рыбы и нарушения среды ее обитания. К началу XXI века количество голых карпов в озере Цинхай сократилось до менее чем 1 процента от исторического пика.

Местное правительство ввело запреты на рыболовство и приняло жесткие меры в отношении незаконного вылова рыбы и торговли. Благодаря сочетанию искусственного разведения и улучшения экологии озера популяция карпа восстановилась, несмотря на низкую фертильность.

Постепенно усилия оправдались. По состоянию на 2023 год общий тоннаж голого карпа в озере достиг почти 120 300 тонн — примерно в 44 раза больше, чем в 2002 году. С тех пор защищенный статус рыбы был понижен с «под угрозой исчезновения» до «уязвимого».

Защита голого карпа — лишь один пример успеха усилий Китая по сохранению природы. От гигантских панд и хохлатых ибисов до золотистых курносых обезьян — популяции редких видов постепенно увеличивались по мере развития системы природных заповедников страны.

Биоразнообразие Китая одно из самых богатых на Земле, и только в Китае представлены почти все типы экосистем. Природоохранные территории страны способствуют сохранению биоразнообразия и играют первостепенную роль в обеспечении национальной экологической безопасности.

Природные заповедники различных типов создаются в Китайской Народной Республике с момента ее основания в 1949 году. Защита находящихся под угрозой исчезновения видов непрерывно усиливается, международное сотрудничество расширяется, и сеть природоохранных территорий приносит свои плоды.

Экологическая цивилизация была включена в комплексный план развития Китая в 2012 году, когда Си Цзиньпин стал лидером Китая. С тех пор по всей стране наблюдаются большие перемены, поскольку Си Цзиньпин подчеркнул важность стремления к гармонии между людьми и природой.

«В Книге Перемен (И цзин) сказано: "Мы должны узнавать о смене сезонов, изучая природные явления, и способствовать социальному развитию, изучая человеческие явления. Благосостояние является результатом следования по пути неба и земли и помощи естественному порядку"», — сказал председатель Си на Национальной конференции по экологии и охране окружающей среды 18 мая 2018 года.

По данным Министерства природных ресурсов Китая к июню 2024 года в стране было восстановлено более 100 млн му (около 6,7 млн га) экосистем, в том числе гор, рек, лесов, сельскохозяйственных угодий, озер, лугов и пустынь.

Природоохранные территории Китая составляют 18 процентов территории страны и 4,1 процента морской акватории, что соответствует 90 процентам типов экосистем суши, 85 процентам популяций диких животных, 65 процентам популяций высших растений и почти 30 процентам важных геологических реликтов.

Природные заповедники страны являются прочной основой для защиты окружающей среды, а в документе «Стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия Китая (2023–2030 годы)» четко определены приоритетные области и действия по сохранению биоразнообразия.

Китай также выполняет свои международные обязательства, участвует в глобальном экологическом управлении и сотрудничестве в области сохранения биоразнообразия и является движущей силой концепции сообщества с общим будущим для человечества, подчеркивающей взаимозависимость и общие проблемы всех стран.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-27/Why-has-China-s-nature-reserve-network-proved-invaluable--1xezv2eED4c/p.html

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