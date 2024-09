CGTN: dlaczego chińska sieć rezerwatów przyrody jest tak wartościowa?

PEKIN, 30 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Latem jezioro Qinghai, największe słone jezioro w Chinach, tętni życiem.

Ptaki szukają pożywienia i karmią młode, pasterze prowadzą jaki na alpejskie pastwiska. W tym czasie ławica nagich karpi, gatunku unikalnego dla jeziora, rozpoczyna coroczną migrację.

Ryby te pływają w jeziorze, położonym w prowincji Qinghai w północno-zachodnich Chinach, na średniej głębokości 18 metrów. Jednak zasadowa woda jeziora o wysokiej zawartości soli hamuje rozwój gonad u tych ryb, więc każdego roku od maja do sierpnia dorosłe karpie nagie, rozpoczynają wędrówkę do słodkowodnych rzek Buha i Shaliu, które wpływają do jeziora, aby złożyć ikrę. Tak powstaje jedno z najwspanialszych zjawisk, jakie można obserwować w jeziorze Qinghai – migrację nagich karpi.

Karp nagi utracony i odzyskany

Karp nagi zajmuje szczególne miejsce w sercach mieszkańców Qinghai, ponieważ w swoim czasie uratował rzesze ludzi. W latach 50. i 60. XX wieku braki żywności sprawiły, że mieszkańcy mogli przetrwać tylko dzięki rybom. Rozpoczął się rozwój populacji karpia nagiego w jeziorze Qinghai.

W zaledwie kilka dekad ryba nazywana „darem cudownego jeziora" stała się zagrożona wyginięciem z powodu intensywnych połowów i utraty siedlisk. Do początku XXI wieku liczebność karpia nagiego w jeziorze Qinghai spadła do wartości poniżej procenta maksymalnej notowanej liczby.

Samorząd wprowadził zakaz połowu i rozprawił się z kłusownictwem i nielegalnym handlem rybami. W efekcie sztucznego rozmnażania ryb i poprawy warunków ekologicznych w jeziorze populacja karpia odnowiła się pomimo niskiego wskaźnika płodności.

Z czasem wysiłki przyniosły owoce. W 2023 r. całkowita masa karpia nagiego w jeziorze osiągnęła około 120 300 osobników – około 44 razy więcej niż w 2002 r. Status ochronny ryby obniżył się od tego czasu z zagrożonego na narażony na wyginięcie.

Ochrona karpia nagiego jest tylko jednym z przykładów powodzenia chińskich działań na rzecz ochrony przyrody. Populacje rzadkich gatunków, począwszy od pand wielkich i ibisów czubatych po rokselany złociste, wzrosły w wyniku rozwoju systemu rezerwatów przyrody w kraju.

Chiny należą do krajów o największej bioróżnorodności na ziemi i są jedynym krajem, w którym występują niemal wszystkie rodzaje ekosystemów. Przyrodnicze obszary chronione przyczyniły się do zwiększenia ochrony bioróżnorodności i odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie ekologicznym kraju.

Rezerwaty przyrody różnego rodzaju są tworzone w Chińskiej Republice Ludowej od czasu jej powstania w 1949 r. Ochrona gatunków zagrożonych jest stale wzmacniana, rozwinęła się współpraca międzynarodowa, a sieć przyrodniczych obszarów chronionych przynosi owoce.

Ekologiczna cywilizacja stanowi część zintegrowanego planu rozwoju Chin opracowanego w 2012 r., kiedy Xi Jinping został przywódcą kraju. Od tego czasu w całym kraju zostały wprowadzone szerzej zakrojone zmiany, a Xi stale podkreśla znaczenie harmonijnego współistnienia ludzi i przyrody.

„Jak mówi Księga przemian (I Ching), >>Powinniśmy dowiadywać się o zmianach pór roku, obserwując zjawiska naturalne, i wspierać rozwój społeczny, badając zjawiska dotyczące ludzi. Bogactwo można osiągnąć, postępując zgodnie z prawami nieba i ziemi i działając na rzecz naturalnego porządku<<" – powiedział Xi podczas krajowej konferencji poświęconej ekologii i ochronie środowiska 18 maja 2018 r.

Według chińskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych do czerwca 2024 r. w kraju odtworzono ponad 100 milionów mu (ok. 6,7 miliona hektarów) ekosystemów – gór, rzek, lasów, terenów uprawnych, jezior, pastwisk i pustyni.

Chińskie obszary chronione zajmują 18% lądu i 4,1% obszarów morskich, reprezentują 90% rodzajów ekosystemów lądowych, występuje na nich 85% populacji dzikich zwierząt, 65% zbiorowisk roślin wyższych i prawie 30% ważnych reliktów geologicznych.

Rezerwaty przyrody w kraju stanowią solidną podstawę ochrony środowiska, a „Chińska strategia i plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności (2023-2030)" określa obszary i działania priorytetowe dla ochrony bioróżnorodności.

Chiny podejmują również zobowiązania na poziomie międzynarodowym, uczestniczą w globalnej współpracy na rzecz zarządzania ochroną środowiska i bioróżnorodności oraz stanowią siłę napędową koncepcji społeczności o wspólnej przyszłości dla dobra ludzkości, podkreślając zależności i wyzwania wspólne dla wszystkich krajów.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-27/Why-has-China-s-nature-reserve-network-proved-invaluable--1xezv2eED4c/p.html