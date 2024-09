CGTN: Promovendo conjuntamente a modernização, construindo uma comunidade China-África de alto nível com futuro compartilhado

PEQUIM, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Para Eric Ngirababyeyi, que está fazendo mestrado em uma universidade na província de Jiangsu, no leste da China, uma carta do presidente chinês Xi Jinping é uma das melhores coisas que aconteceram para comemorar sua vida escolar na China.

Em uma carta de resposta enviada em julho passado a Ngirababyeyi e a outros 36 estudantes internacionais que cursavam mestrado em auditoria na Universidade de Auditoria de Nanjing, Xi os incentivou a usar a auditoria como janela para entender melhor a China e contribuir para aprofundar a amizade e a cooperação entre a China e seus respectivos países de origem.

"Com base na educação, no estudo de campo e na boa hospitalidade deste país, estamos planejando escrever uma carta ao presidente Xi pelo que eles fizeram. Sinceramente, não esperava uma resposta como essa em apenas algumas semanas", disse Ngirababyeyi.

Ngirababyeyi trabalhou como auditor no Escritório do Auditor Geral de Ruanda antes de vir para a China para o programa de mestrado internacional em auditoria. Lançado em 2016, o programa já treinou mais de 280 pessoas que trabalham para agências de auditoria em 76 países que participam da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI).

Ngirababyeyi observou que ele e seus colegas aprenderam muito sobre auditoria e disseram que levariam sua experiência e conhecimento em auditoria para seus países.

O jovem de Ruanda é apenas um dos mais de 50.000 estudantes africanos que estudam na China todo ano. A China se tornou o destino acadêmico preferido de muitos jovens africanos, de acordo com a Missão Chinesa na União Africana.

A China treinou mais de 220.000 funcionários de países africanos, levando em conta suas necessidades reais, disse Bai Bin, funcionário da Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da China (CIDCA), em uma recente coletiva de imprensa.

A cooperação da China com a África no desenvolvimento de recursos humanos tem sido muito proveitosa. Ele não apenas ajudou os países africanos a treinar muitos talentos, mas também melhorou sua capacidade de desenvolvimento independente, capacitando-os a manter o impulso do desenvolvimento sustentável, de acordo com a CIDCA.

Em 24 de agosto de 2023, no Diálogo de Líderes China-África, o Presidente Xi anunciou o lançamento do Plano de Cooperação China-África para o Desenvolvimento de Talentos. Ele enfatizou que a cooperação para o desenvolvimento de talentos entre a China e a África deve ser voltada para a modernização da capacidade de governança, a promoção do desenvolvimento econômico e social, o aumento da eficiência através da inovação científica e tecnológica e a melhoria do bem-estar das pessoas.

No diálogo, o presidente Xi também pediu que a China e a África se unam pela modernização. A China está disposta a lançar uma iniciativa para apoiar a industrialização da África, que ajudará a África a aumentar seu setor de manufatura e a realizar a industrialização e a diversificação econômica.

No âmbito da BRI proposta pela China, a cooperação China-África em infraestrutura produziu resultados frutíferos, com projetos de alta qualidade desempenhando um papel fundamental no avanço do desenvolvimento industrial e da transformação econômica da África.

Na última década, a China construiu mais de 6.000 quilômetros de ferrovias e estradas, quase 20 portos e mais de 80 grandes usinas de energia na África, de acordo com o Ministro do Comércio da China, Wang Wentao.

Em 2013, o Presidente Xi anunciou o princípio de sinceridade, resultados reais, amizade e boa fé na política chinesa para a África. Ao longo desses últimos 10 anos, a China se manteve fiel a esse princípio.

Ao discursar na Cúpula de Pequim de 2018 do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), o Presidente Xi mostrou-se confiante de que o bastão da amizade China-África seria passado de uma geração para a outra e que a China e a África, trabalhando juntas, criariam uma comunidade ainda mais vibrante com um futuro compartilhado.

Sob o tema "Juntando as mãos para promover a modernização e construir uma comunidade China-África de alto nível com um futuro compartilhado", a cúpula do FOCAC 2024 será realizada na capital chinesa, Pequim, de 4 a 6 de setembro.

A expectativa é de que a cúpula do FOCAC de 2024 busque formas de fortalecer a amizade e a cooperação e escreva um novo capítulo sobre a construção de uma comunidade China-África com um futuro compartilhado.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-04/China-Africa-work-for-closer-community-with-shared-future-1wC60a2YHHG/p.html

