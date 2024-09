CGTN: współpraca na rzecz modernizacji, budowa wspólnoty chińsko-afrykańskiej na najwyższym poziomie i wspólna przyszłość

PEKIN, 6 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Z perspektywy Erica Ngirababyeyi, kontynuującego studia magisterskie na uniwersytecie we wschodniochińskiej prowincji Jiangsu, otrzymany list od chińskiego prezydenta Xi Jinpinga jest niewątpliwie jedną z najważniejszych rzeczy, jakie przytrafiły mu się w trakcie edukacji w Chinach.

Odpowiadając w lipcu ubiegłego roku na list Ngirababyeyi i 36 innych studentów z zagranicy, którzy zdobyli tytuł magistra z dziedziny audytu na Uniwersytecie Audytu w Nanjing, prezydent Xi zachęcił ich do wykorzystania umiejętności zdobytych na uniwersytecie jako elementu pozwalającego na lepsze zrozumienie Chin i przyczynienie się do pogłębienia przyjaźni i współpracy między Chinami a ich krajami ojczystymi.

„Na podstawie wykształcenia, przeprowadzonych badań terenowych, a także okazywanej przez ten kraj gościnności, planowaliśmy napisać list do prezydenta Xi, aby docenić to, co tutaj otrzymaliśmy. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiej odpowiedzi w ciągu kilku tygodni" – powiedział Ngirababyeyi.

Przed przyjazdem do Chin na międzynarodowy program studiów magisterskich w zakresie kontroli Ngirababyeyi rozpoczął pracę jako audytor w Biurze Audytora Generalnego Rwandy. To zapoczątkowane w 2016 roku przedsięwzięcie umożliwiło przeszkolenie ponad 280 osób pracujących w agencjach audytorskich w 76 krajach uczestniczących w Inicjatywie Pasa i Szlaku (BRI).

Jak podkreślił Ngirababyeyi, on i jego koledzy z grupy zdobyli ogromną wiedzę na temat przeprowadzania kontroli oraz zapowiedzieli, że zabiorą zdobyte doświadczenie do swoich krajów.

Ten pochodzący z Rwandy młody człowiek jest jednym z ponad 50 tys. afrykańskich młodych ludzi studiujących każdego roku w Chinach. Jak podaje chińska misja przy Unii Afrykańskiej, Chiny znalazły się w centrum zainteresowania edukacyjnego wielu młodych Afrykańczyków.

Podczas niedawnej konferencji prasowej Bai Bin urzędnik Chińskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju (CIDCA) poinformował, iż Chiny przeszkoliły ponad 220 tys. pracowników z krajów afrykańskich, uwzględniając ich rzeczywiste potrzeby.

Dotychczasowa współpraca Chin z Afryką w zakresie rozwoju zasobów ludzkich była wyjątkowo owocna. Według CIDCA nie tylko przyczyniła się ona do wyszkolenia wielu uzdolnionych osób z krajów afrykańskich, ale także poprawiła ich zdolność do niezależnego rozwoju, umożliwiając im utrzymanie tempa zrównoważonego rozwoju.

W ramach Dialogu Przywódców Chiny-Afryka 24 sierpnia 2023 r. prezydent Xi ogłosił uruchomienie przez Chiny Planu Współpracy Chiny-Afryka w zakresie rozwoju talentów. Program miał podkreślać, że współpraca w zakresie rozwoju uzdolnionej kadry powinna być ukierunkowana na poprawę zdolności zarządzania, promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, zwiększanie wydajności poprzez innowacje naukowe i technologiczne oraz poprawę dobrobytu obywateli.

Prezydent Xi zaapelował również do Chin i Afryki, aby wspólnie zaangażowały się w modernizację. Chiny są skłonne uruchomić inicjatywę wspierającą industrializację Afryki, która wesprze ten kontynent w rozwoju sektora produkcyjnego, uprzemysłowieniu, a także dywersyfikacji gospodarczej.

Zaproponowana przez Chiny w ramach BRI chińsko-afrykańska współpraca w zakresie infrastruktury przyniosła obiecujące rezultaty, obejmując wysokiej jakości projekty odgrywające kluczową rolę w rozwoju przemysłowym i transformacji gospodarczej Afryki.

Jak poinformował chiński minister handlu Wang Wentao, w ciągu ostatniej dekady Chiny wybudowały w Afryce ponad 6 tys. kilometrów linii kolejowych i dróg, prawie 20 portów oraz ponad 80 dużych obiektów energetycznych.

Prezydent Xi ogłosił w 2013 r. zasadę szczerości, rzeczywistych rezultatów, przyjaźni i działania w najlepszej wierze dla chińskiej polityki wobec Afryki. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Chiny pozostały wierne tej zasadzie.

Wygłaszając przemówienie na szczycie Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC) w Pekinie w 2018 r., prezydent Xi wyraził przekonanie, że przyjaźń chińsko-afrykańska będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, a Chiny i Afryka, współpracując ze sobą, wspólnie zbudują jeszcze bardziej dynamiczną społeczność z perspektywą na wspólną przyszłość.

Szczyt FOCAC 2024 odbędzie się w stolicy Chin, Pekinie, w dniach od 4 do 6 września pod hasłem: „Połączenie wysiłków w celu przyspieszenia modernizacji i zbudowania wspólnoty chińsko-afrykańskiej na najwyższym szczeblu ze wspólną przyszłością".

Zgodnie z oczekiwaniami, konferencja FOCAC w 2024 r. ma służyć zbadaniu sposobów na wzmocnienie przyjaźni i współpracy oraz napisaniu nowego rozdziału w budowaniu przyszłościowej chińsko-afrykańskiej społeczności.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-04/China-Africa-work-for-closer-community-with-shared-future-1wC60a2YHHG/p.html