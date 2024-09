CGTN : Faire progresser conjointement la modernisation, construire une communauté sino-africaine de haut niveau partageant un avenir commun

BEIJING, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour Eric Ngirababyeyi, qui étudie un master dans une université de la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine, une lettre du président chinois Xi Jinping est l'une des meilleures choses qui lui soient arrivées pour marquer d'une pierre blanche sa scolarité en Chine.

Dans sa lettre de réponse adressée en juillet dernier à M. Ngirababyeyi et à 36 autres étudiants étrangers préparant un Master en audit à l'université d'audit de Nanjing, M. Xi les a encouragés à utiliser l'audit comme une fenêtre pour mieux comprendre la Chine et à contribuer à consolider l'amitié et la coopération entre la Chine et leur propre pays.

« Au vu de l'éducation, de l'étude sur le terrain et de la bonne hospitalité de ce pays, nous avons décider d'écrire une lettre au président Xi à ce sujet. Honnêtement, je ne m'attendais pas à obtenir une telle réponse en quelques semaines », a déclaré M. Ngirababyeyi.

M. Ngirababyeyi a travaillé comme auditeur au Bureau de l'auditeur général du Rwanda avant de venir en Chine pour suivre le programme international de Master en audit. Lancé en 2016, le programme a été suivi par plus de 280 personnes travaillant pour des agences d'audit dans 76 pays participant à l'initiative « la ceinture et la route » (Belt and Road Initiative, BRI).

M. Ngirababyeyi a indiqué que lui et ses camarades de classe avaient beaucoup appris sur l'audit, et a déclaré qu'ils allaient faire profiter leur pays de leur expérience et de leurs connaissances en la matière.

Ce jeune Rwandais compte parmi les quelque 50 000 étudiants africains qui étudient chaque année en Chine. Selon la mission chinoise auprès de l'Union africaine, la Chine est devenue une destination privilégiée pour de nombreux jeunes Africains en matière d'éducation.

Le pays a formé plus de 220 000 personnes originaires de pays africains, en tenant compte de leurs besoins réels, a déclaré Bai Bin, un responsable de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), lors d'une récente conférence de presse.

La coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine du développement des ressources humaines a été très fructueuse. La Chine a non seulement aidé les pays africains à former de nombreux talents, mais a également contribué à améliorer leur capacité à se développer de manière indépendante, leur permettant ainsi de maintenir l'élan du développement durable, selon la CIDCA.

Le 24 août 2023, lors du dialogue des dirigeants chinois et africains, le président Xi a annoncé le lancement par la Chine du plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents. Il a souligné que la coopération entre la Chine et l'Afrique en matière de développement des talents devrait être orientée vers la modernisation de la capacité de gouvernance, la promotion du développement économique et social, l'amélioration de l'efficacité grâce à l'innovation scientifique et technologique, et l'amélioration du bien-être des populations.

Lors de ce dialogue, le président Xi a également prié instamment la Chine et l'Afrique à se donner la main pour se moderniser. La Chine est déterminée à lancer une initiative de soutien à l'industrialisation de l'Afrique, qui aidera l'Afrique à développer son secteur manufacturier et à concrétiser l'industrialisation et la diversification économique.

Dans le cadre de l'initiative « la ceinture et la route » proposée par la Chine, la coopération sino-africaine en matière d'infrastructures a été fructueuse, avec des projets de grande qualité jouant un rôle essentiel dans le développement industriel et la transformation économique de l'Afrique.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a construit plus de 6 000 kilomètres de voies ferrées et de routes, près de 20 ports et plus de 80 grandes centrales électriques en Afrique, selon le ministre chinois du commerce, Wang Wentao.

En 2013, le président Xi a annoncé le principe de sincérité, de résultats réels, d'amitié et de bonne foi pour la politique africaine de la Chine. Au cours des dix dernières années, la Chine est restée fidèle à ce principe.

Lors de son allocution au sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le président Xi s'est dit convaincu que le flambeau de l'amitié sino-africaine serait transmis d'une génération à l'autre et que la Chine et l'Afrique, en travaillant ensemble, construiraient une communauté encore plus dynamique avec un avenir commun.

Le sommet du FOCAC 2024 se tiendra à Pékin, la capitale chinoise, du 4 au 6 septembre, avec pour thème « S'unir pour faire progresser la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut-niveau partageant un avenir commun »

Le sommet du FOCAC 2024 devrait permettre d'explorer les moyens de renforcer l'amitié et la coopération et d'écrire un nouveau chapitre sur la construction d'une communauté sino-africaine avec un avenir commun.

