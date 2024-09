CGTN: Spoločný pokrok v modernizácii, budovanie čínsko-africkej komunity na vysokej úrovni so spoločnou budúcnosťou

PEKING, 4. september 2024 /PRNewswire/ – Eric Ngirababyey, ktorý študuje magisterský program na univerzite v provincii Ťiang-su vo východnej Číne, zažil jeden z najvzácnejších momentov na pamiatku svojho školského života v Číne, keď dostal list od čínskeho prezidenta Xi Ťin-pchinga.

V odpovedi z júla minulého roka, ktorú dostal Ngirababyey a ďalších 36 zahraničných študentov magisterského štúdia v odbore auditu na Nanjing Audit University, ich Xi povzbudil, aby sa prostredníctvom auditu snažili lepšie porozumieť Číne a prispeli k prehĺbeniu priateľstva a spolupráce medzi Čínou a ich vlastnými krajinami.

„Na základe vzdelania, štúdia v teréne a tiež dobrej pohostinnosti tejto krajiny sme plánovali napísať list prezidentovi Xi za ich prácu. Ak mám byť úprimný, neočakával som odpoveď už o niekoľko týždňov," povedal Ngirababyeyi.

Predtým ako prišiel Ngirababyeyi do Číny na medzinárodný magisterský program v odbore auditu, pracoval ako audítor v Rwandskom úrade generálneho audítora. Program, spustený v roku 2016, vyškolil viac ako 280 ľudí pracujúcich pre audítorské agentúry v 76 krajinách zapojených do iniciatívy Belt and Road (BRI).

Ngirababyeyi poznamenal, že on a jeho spolužiaci sa o audite naučili veľa a povedal, že svoje audítorské skúsenosti a vedomosti prinesú späť do svojich krajín.

Mladý Rwanďan je len jedným z viac ako 50 000 afrických študentov, ktorí každoročne študujú v Číne. Čína sa podľa čínskej misie pri Africkej únii stala preferovanou vzdelávacou destináciou mnohých mladých Afričanov.

Čína vyškolila viac ako 220 000 pracovníkov z afrických krajín s ohľadom na ich skutočné potreby, uviedol Bai Bin, predstaviteľ Čínskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (China International Development Cooperation Agency –CIDCA), na nedávnom tlačovom brífingu.

Spolupráca Číny s Afrikou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov bola veľmi plodná. Okrem toho, že pomohla africkým krajinám vyškoliť mnoho talentov, zároveň zlepšila ich schopnosť nezávislého rozvoja a umožnila im zachovať tempo udržateľného rozvoja, uvádza CIDCA.

24. augusta 2023 na čínsko-africkom dialógu lídrov prezident Xi oznámil, že Čína spustí Plán čínsko-africkej spolupráce v rozvoji talentov. Zdôraznilo sa, že spolupráca v rozvoji talentov medzi Čínou a Afrikou by sa mala orientovať na modernizáciu kapacít riadenia, podporu ekonomického a sociálneho rozvoja, zvýšenie efektivity prostredníctvom vedeckých a technologických inovácií a zlepšovania blahobytu ľudí.

Prezident Xi tiež naliehal na Čínu a Afriku, aby sa v rámci dialógu spojili v záujme modernizácie. Čína je ochotná spustiť iniciatívu na podporu industrializácie Afriky, ktorá podporí Afriku v rozvoji jej výrobného sektora a realizácii industrializácie a ekonomickej diverzifikácie.

V rámci Čínou navrhovanej BRI priniesla čínsko-africká spolupráca plodné výsledky v oblasti infraštruktúry, pričom vysokokvalitné projekty zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore priemyselného rozvoja a ekonomickej transformácie Afriky.

Podľa čínskeho ministra obchodu Wanga Wentaa za posledné desaťročie Čína vybudovala v Afrike vyše 6000 kilometrov železníc a ciest, takmer 20 prístavov a viac ako 80 veľkých energetických zariadení.

V roku 2013 prezident Xi oznámil zásadu úprimnosti, skutočných výsledkov, priateľstva a dobrej viery pre čínsku politiku vo vzťahu k Afrike. Počas posledných 10 rokov Čína zostala oddaná tomuto princípu.

Počas prejavu na pekingskom summite Fóra čínsko-africkej spolupráce (FOCAC) v roku 2018 prezident Xi vyjadril presvedčenie, že štafeta čínsko-afrického priateľstva sa bude odovzdávať z jednej generácie na druhú a že Čína a Afrika v spolupráci vybudujú ešte živšie spoločenstvo so spoločnou budúcnosťou.

V rámci témy „Spojíme ruky pre pokrok v modernizácii a budovanie čínsko-afrického spoločenstva na vysokej úrovni so spoločnou budúcnosťou" sa summit FOCAC v roku 2024 uskutoční v čínskom hlavnom meste Peking od 4. do 6. septembra.

Samit FOCAC by mal podľa očakávaní v roku 2024 preskúmať spôsoby posilnenia priateľstva a spolupráce a napísať novú kapitolu o budovaní čínsko-africkej komunity so spoločnou budúcnosťou.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-04/China-Africa-work-for-closer-community-with-shared-future-1wC60a2YHHG/p.html