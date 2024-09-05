CGTN: Совместная модернизация, создание китайско-африканского сообщества единой судьбы

ПЕКИН, 5 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Для Эрика Нгирабабьеи (Eric Ngirababyeyi), студента магистратуры одного из университетов в восточнокитайской провинции Цзянсу, письмо председателя КНР Си Цзиньпина стало одним из самых ярких событий его студенческой жизни в Китае.

Ответив в июле прошлого года на письмо Нгирабабьеи и 36 других иностранных студентов, обучающихся в магистратуре по специальности «аудит» в Нанкинском университете аудита, Си Цзиньпин призвал их использовать аудит как возможность лучше понять Китай и внести свой вклад в углубление дружбы и сотрудничества между Китаем и их собственными странами.

«Опираясь на свой опыт обучения и впечатления от поездок на места и ощутив на себе невероятное гостеприимство этой страны, мы захотели написать письмо благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за то, что эта страна сделала для нас. Честно говоря, я не ожидал, что мы получим ответ всего через несколько недель», — поделился Нгирабабьеи.

Нгирабабьеи, который работал аудитором в Управлении Генерального аудитора Руанды, приехал в Китай для участия в международной магистерской программе по аудиту. В рамках программы, запущенной в 2016 году, прошли обучение более 280 человек, работающих в государственных аудиторских агентствах в 76 странах-участницах Инициативы «Пояс и путь» (BRI).

Нгирабабьеи отметил, что он и его сокурсники расширили свои знания в области аудита, и сказал, что они привезут полученный опыт и новую информацию в свои страны.

Молодой руандиец — один из более 50.000 африканских студентов, ежегодно обучающихся в Китае. По данным Миссии КНР при Африканском союзе, Китай стал предпочтительным местом получения образования для многих молодых африканцев.

По словам Бай Биня (Bai Bin), представителя Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (CIDCA), на недавнем брифинге для прессы, Китай подготовил более 220.000 специалистов из африканских стран с учетом их актуальных потребностей.

Сотрудничество между Китаем и странами Африки в области развития кадрового потенциала оказалось очень плодотворным. По данным CIDCA, это не только помогло африканским странам подготовить множество талантливых специалистов, но и повысило их потенциал самостоятельного развития как ресурс для сохранения темпов устойчивого развития.

24 августа 2023 года на диалоге лидеров Китая и Африки председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске Китаем «Плана китайско-африканского сотрудничества по подготовке кадров». В нем подчеркивалось, что сотрудничество в области подготовки кадров между Китаем и Африкой должно быть направлено на модернизацию управленческого потенциала, содействие экономическому и социальному развитию, повышение эффективности за счет научно-технических инноваций и улучшение благосостояния населения.

В ходе диалога председатель КНР Си Цзиньпин также призвал Китай и Африку объединить усилия в деле продвижения модернизации. Китай готов выступить с инициативой по поддержке индустриализации Африки, которая поможет Африке в развитии ее производственного сектора и осуществлении индустриализации и диверсификации экономики.

В рамках инициативы «Пояс и путь» (BRI), предложенной Китаем, китайско-африканское сотрудничество в области инфраструктуры принесло плодотворные результаты, а высококачественные проекты играют ключевую роль в продвижении промышленного развития и экономических преобразований в Африке.

По словам министра коммерции Китая Ван Вэньтао (Wang Wentao), за последнее десятилетие Китай построил в Африке более 6000 километров железных и автомобильных дорог, около 20 портов и более 80 крупных энергетических объектов.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил курс Китая на искренность, реальные результаты, дружбу и добросовестность в отношениях с Африкой. На протяжении последних 10 лет Китай сохраняет верность этому курсу.

Выступая на Пекинском саммите Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) в 2018 году, Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что эстафета китайско-африканской дружбы будет передаваться из поколения в поколение и что Китай и Африка, работая сообща, создадут еще более динамичное сообщество единой судьбы.

Саммит FOCAC 2024 года пройдет в столице Китая Пекине с 4 по 6 сентября под девизом «Объединение усилий для продвижения модернизации и создания высокоуровневого китайско-африканского сообщества единой судьбы».

Ожидается, что саммит FOCAC 2024 года рассмотрит пути укрепления дружбы и сотрудничества и откроет новую главу в деле построения китайско-африканского сообщества единой судьбы.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-04/China-Africa-work-for-closer-community-with-shared-future-1wC60a2YHHG/p.html