CGTN: SAR de Macau entra em novo capítulo de "Um País, Dois Sistemas"

PEQUIM, 22 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com um clima festivo no ar, a Região Administrativa Especial de Macau (SAR), na China, realizou nesta sexta-feira um encontro para celebrar o 25º aniversário do retorno de Macau ao país natal e a cerimônia de posse do governo da sexta legislatura da SAR de Macau.

Ao se dirigir aos participantes, o presidente chinês Xi Jinping disse que as grandes conquistas de Macau desde seu retorno provaram ao mundo que "Um País, Dois Sistemas" possui pontos fortes institucionais proeminentes e uma vitalidade tremenda.

Os valores de paz, inclusão, abertura e compartilhamento, incorporados na política, são comuns à China e ao resto do mundo e merecem ser protegidos conjuntamente, acrescentou Xi.

"Enorme sucesso"

Xi elogiou a enorme transformação que ocorreu em Macau desde seu retorno ao país natal em 1999, dizendo que a prática de "Um País, Dois Sistemas" com as características de Macau tem sido um tremendo sucesso.

Em 2023, o PIB de Macau totalizou aproximadamente MOP$ 379,5 bilhões (cerca de US$ 47,4 bilhões), um aumento de sete vezes em comparação com 1999, enquanto o PIB per capita mais que quadruplicou, alcançando cerca de US$ 70.000. Na lista de 2024 da Forbes dos lugares mais ricos do mundo, Macau ficou em primeiro lugar na Ásia e em segundo lugar globalmente.

A cidade ostentou uma expectativa de vida média de 83,1 anos em 2023, um aumento em comparação aos 77,9 anos em 1999, uma das mais altas globalmente. Sua taxa de desemprego tem mantido uma média abaixo de 2% desde 2012, indicando quase pleno emprego.

O turismo também se expandiu dramaticamente, de 6,6 milhões de visitantes em 1999 para 39,4 milhões em 2019. Até 7 de dezembro, a cidade havia recebido mais de 32 milhões de turistas este ano – um aumento de 26% em comparação com o mesmo período do ano passado. Estima-se que o número alcance 33 milhões até o fim do ano.

"Nova fase"

Enfatizando que a prática de "Um País, Dois Sistemas" entrou em uma nova fase, Xi pediu ao novo governo da SAR, na sexta-feira, que promova a diversificação adequada da economia local, melhore a eficiência da governança, construa uma plataforma para uma abertura de nível superior e proteja a harmonia e a estabilidade social.

Sob o regime "Um País, Dois Sistemas", a SAR de Macau goza de vantagens distintas, incluindo seu status como porto de livre comércio, um território aduaneiro separado e um ambiente simples e de baixos impostos. A Organização Mundial do Comércio reconhece Macau como uma das economias mais abertas do mundo para comércio e investimento.

O governo central da China levou em plena consideração a posição única da SAR, incentivando a integrar-se à estratégia de desenvolvimento nacional e garantir que desempenhe um papel mais significativo na abertura do país. Mecanismos de cooperação e infraestrutura – como a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a Zona de Cooperação Profunda Guangdong-Macau em Hengqin – têm proporcionado a Macau espaço para desenvolvimento e ricas oportunidades.

Com o apoio do governo central, Macau assinou quase 60 acordos com países estrangeiros e estabeleceu fortes laços econômicos, comerciais e culturais com mais de 120 países e regiões. O número de organizações e instituições internacionais das quais Macau participa aumentou para mais de 190, e a cidade garantiu acesso sem visto ou com visto na chegada a 147 países e regiões. Além disso, possui 13 cidades-irmãs.

Enquanto isso, a contribuição de Macau para a Iniciativa Cinturão e Rota tem injetado nova vitalidade na economia global. Em 2023, o valor das mercadorias entregues por Macau aos países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota atingiu MOP$ 770 milhões, um aumento de 47,8% em relação ao ano anterior, e o valor das importações dos parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota foi de MOP$ 30,92 bilhões, um aumento de 18,0% em relação ao ano anterior.

No ano passado, Macau e Hengqin formaram uma delegação conjunta para ir ao exterior atrair investimentos. Quase 350 reuniões de conexão empresarial foram realizadas em Singapura, Malásia, Indonésia, Portugal, Espanha e outros países, e 17 acordos de cooperação foram assinados.

Em seu discurso, Xi expressou confiança de que a SAR de Macau abrirá novos horizontes para o desenvolvimento e continuará criando novas glórias, desde que "Um País, Dois Sistemas" seja implementado de forma abrangente, precisa e inabalável.

