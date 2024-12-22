CGTN: САР Макао открывает новую главу политики «Одна страна, две системы»

ПЕКИН, 22 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В пятницу в Особом административном районе Китая (САР) Макао прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 25-й годовщины возвращения Макао на Родину и церемонии инаугурации правительства САР Макао с шестым сроком полномочий.

Обращаясь к присутствующим, Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что великие достижения Макао с момента возвращения доказали миру — политика «Одна страна, две системы» обладает выдающимися институциональными сильными сторонами и огромной жизнеспособностью.

Ценности мирных отношений, инклюзивности, открытости и взаимного обмена, воплощенные в этой политике, являются общими для Китая и остального мира и заслуживают совместной защиты, добавил Председатель Си.

«Огромный успех»

Председатель Си приветствовал огромные преобразования, которые произошли в Макао с момента возвращения на Родину в 1999 году, заявив, что практика «Одна страна, две системы» с характерными особенностями Макао стала огромным успехом.

В 2023 году ВВП Макао составил примерно 379,5 млрд патак Макао (MOP) (около 47,4 млрд долларов США), став в семь раз больше по сравнению с 1999 годом, а ВВП на душу населения увеличился более чем в четыре раза и составил около 70 000 долларов США. В списке самых богатых городов мира, составленном журналом Forbes в 2024 году, Макао занял первое место в Азии и второе в мире.

Средняя продолжительность жизни в городе в 2023 году составляла 83,1 года, по сравнению с 77,9 в 1999 году, что является одним из самых высоких показателей в мире. С 2012 года уровень безработицы в этом районе в среднем составляет менее 2 %, что свидетельствует о почти полной занятости.

Объем туризма также резко расширился: с 6,6 миллиона гостей в 1999 году до 39,4 миллиона в 2019 году. В этом году к 7 декабря город принял более 32 миллионов туристов — на 26 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу года это число должно достичь 33 миллионов.

«Новый этап»

Подчеркнув, что практика «Одна страна, две системы» вступила в новую стадию, Председатель Си в пятницу призвал новое правительство САР содействовать надлежащей диверсификации местной экономики, повышению эффективности управления, созданию платформы для повышения уровня открытости, а также защите социальной гармонии и стабильности.

В рамках политики «Одна страна, две системы» САР Макао обладает явными преимуществами, включая статус порта свободной торговли, отдельную таможенную территорию, а также упрощенную среду с низким уровнем налогообложения. Всемирная торговая организация признает Макао одной из самых открытых экономик мира для торговли и инвестиций.

Центральное правительство Китая в полной мере приняло во внимание уникальное положение САР, призвав его интегрироваться в национальную стратегию развития и играть более значительную роль в повышении открытости страны. Механизмы и инфраструктура сотрудничества, такие как район Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао, мост Гонконг–Чжухай–Макао и зона углубленного сотрудничества Гуандун–Макао на острове Хэнцинь, обеспечили Макао пространство и богатые возможности для развития.

При поддержке центрального правительства САР Макао подписал почти 60 соглашений с зарубежными странами и установил прочные экономические, торговые и культурные связи с более чем 120 странами и регионами. Число международных организаций и учреждений, в которых участвует Макао, возросло до более чем 190, а также САР Макао обеспечил безвизовый доступ или предоставление виз по прибытии гражданам 147 стран и регионов. Он также имеет 13 городов-побратимов.

В то же время вклад Макао в инициативу «Пояс и путь» привнес новую жизненную силу в мировую экономику. В 2023 году стоимость товаров, поставленных из Макао в страны — партнеры инициативы «Пояс и путь», достигла 770 млн MOP, что на 47,8 % больше, чем в прошлом году, а стоимость импорта из стран — партнеров инициативы «Пояс и путь» составила 30,92 млрд MOP, что на 18,0 % больше, чем в прошлом году.

В прошлом году Макао и Хэнцинь сформировали совместную делегацию для посещения других стран с целью привлечения инвестиций. В Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Португалии, Испании и других странах делегацией проведено около 350 деловых встреч и подписано 17 соглашений о сотрудничестве.

В своем выступлении Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что САР Макао откроет новые горизонты для развития и продолжит достижение новых успехов, комплексно, точно и неуклонно реализуя политику «Одна страна, две системы».

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Xi-Jinping-delivers-speech-at-gathering-marking-Macao-s-return-anniversary-1ztOa4Tr3eU/p.html