CGTN: Zvláštní administrativní oblast Macao zahajuje novou kapitolu modelu „Jedna země, dva systémy"

PEKING, 20. prosince 2024 /PRNewswire/ -- V pátek se v čínské zvláštní administrativní oblasti Macao konalo shromáždění na oslavu 25. výročí návratu Macaa do vlasti a slavnostní zahájení šestého funkčního období vlády zvláštní administrativní oblasti Macao.

Čínský prezident Si Ťin-pching v projevu k účastníkům řekl, že velké úspěchy Macaa od jeho návratu pod Čínu dokázaly světu, že princip „jedna země, dva systémy" vykazuje výrazné institucionální přednosti a obrovskou vitalitu.

Hodnoty míru, inkluzivity, otevřenosti a sdílení, které tato politika ztělesňuje, jsou společné Číně i zbytku světa a zaslouží si společnou ochranu, dodal Si.

„Obrovský úspěch"

Si uvítal rozsáhlou transformaci, která v Macau od jeho návratu k vlasti v roce 1999 proběhla, a prohlásil, že praxe modelu „jedna země, dva systémy" se v případě Macaa ukázala jako obrovský úspěch.

V roce 2023 činil HDP Macaa přibližně 379,5 miliardy MOP (přibližně 47,4 miliardy USD), což je sedminásobný nárůst oproti roku 1999. Ukazatel HDP v přepočtu na obyvatele se přitom více než zčtyřnásobil na přibližně 70.000 USD. Na seznamu nejbohatších míst světa časopisu Forbes pro rok 2024 se Macao umístilo na prvním místě v rámci Asie a na druhém místě celosvětově.

Město se může za rok 2023 pochlubit průměrnou délkou života 83,1 let, což oproti 77,9 letům v roce 1999 představuje jeden z nejvyšších průměrů na světě. Míra nezaměstnanosti se od roku 2012 pohybuje v průměru pod dvěma procenty, což značí téměř úplnou zaměstnanost.

Výrazně vzrostl také cestovní ruch, a to z 6,6 milionu návštěvníků v roce 1999 na 39,4 milionu v roce 2019. K 7. prosinci letošního roku město přivítalo více než 32 milionů turistů, což představuje nárůst o 26 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Očekává se, že do konce roku tento počet vzroste na 33 milionů.

„Nová fáze"

Si zdůraznil, že praxe modelu „jedna země, dva systémy" vstoupila do nové fáze. V pátek vyzval novou vládu zvláštní administrativní oblasti Macao, aby podporovala vhodnou diverzifikaci místní ekonomiky, pracovala na zlepšení efektivity místní správy, vybudovala platformu pro větší otevřenost a zajistila sociální harmonii a stabilitu.

V rámci modelu „jedna země, dva systémy" požívá zvláštní administrativní oblast Macao značných výhod, včetně statusu přístavu volného obchodu, samostatného celního území a prostředí s jednoduchým a nízkým zdaněním. Světová obchodní organizace považuje Macao v oblasti obchodu a investic za jednu z nejotevřenějších ekonomik na světě.

Čínská ústřední vláda plně zohlednila jedinečné postavení zvláštní administrativní oblasti a podpořila ji v začlenění do národní rozvojové strategie, a zjistila tak její lepší roli při otevírání země. Mechanismy spolupráce a infrastruktura – jako je například oblast Greater Bay Area (širší okolí zálivu Kuang-tung–Hongkong–Macao), most Hongkong–Čhu-chaj–Macao a zóna hluboké spolupráce Kuang-tung–Macao v Cheng-čchinu – poskytly Macau prostor a bohaté příležitosti pro rozvoj.

S podporou ústřední vlády podepsalo Macao téměř 60 dohod s cizími státy a navázalo pevné hospodářské, obchodní a kulturní vztahy s více než 120 zeměmi a regiony. Počet mezinárodních organizací a institucí, jichž je Macao členem, se zvýšil na více než 190. Macao si také zajistilo bezvízový nebo vízový styk pro příjezd do 147 zemí a regionů. Kromě toho má 13 sesterských měst.

Příspěvek Macaa k iniciativě Nová Hedvábná stezka (Belt and Road Initiative) vnesl novou energii do světové ekonomiky. V roce 2023 dosáhla hodnota zboží dodaného Macaem do partnerských zemí iniciativy Nová Hedvábná stezka 770 milionů MOP, což představuje meziroční nárůst o 47,8 %. Hodnota dovozu z partnerských zemí iniciativy činila 30,92 miliardy MOP, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 18 %.

V loňském roce sestavily Macao a Cheng-čchin společnou delegaci, která vyrazila do zahraničí s cílem přilákat investory. V Singapuru, Malajsii, Indonésii, Portugalsku, Španělsku a dalších zemích se uskutečnilo téměř 350 obchodních schůzek a bylo podepsáno 17 dohod o spolupráci.

Si ve svém projevu vyjádřil přesvědčení, že zvláštní administrativní oblast Macao otevře nové obzory rozvoje a bude nadále dosahovat nových úspěchů za předpokladu že, bude komplexně, přesně a neochvějně uplatňována zásada „jedna země, dva systémy".

Další informace naleznete na stránkách:

https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Xi-Jinping-delivers-speech-at-gathering-marking-Macao-s-return-anniversary-1ztOa4Tr3eU/p.html