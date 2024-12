CGTN: SAR Macao otvára novú kapitolu „Jedna krajina, dva systémy"

PEKING, 22. december 2024 /PRNewswire/ – Čínska špeciálna administratívna oblasť (SAR) Macao v piatok vo veselej atmosfére usporiadala zhromaždenie na oslavu 25. výročia návratu k vlasti a inauguračný ceremoniál šiesteho funkčného obdobia samosprávy SAR Macao.

Čínsky prezident Xi Jinping v príhovore k účastníkom povedal, že veľké úspechy Macaa od jeho návratu dokázali svetu, že princíp „Jedna krajina, dva systémy" má výrazné inštitucionálne silné stránky a obrovskú životaschopnosť.

Hodnoty mieru, inkluzívnosti, otvorenosti a zdieľania stelesnené v politike má Čína spoločné s ostatnými krajinami sveta a je potrebné, aby sme ich spoločne chránili, dodal Xi.

„Úžasný úspech"

Xi ocenil obrovskú transformáciu, ku ktorej došlo v Macau od jeho návratu k vlasti v roku 1999, a povedal, že princíp „Jedna krajina, dva systémy" v podmienkach Macaa, zaznamenal úžasný úspech.

V roku 2023 dosiahol HDP Macaa približne 379,5 miliardy MOP (približne 47,4 miliardy USD), čo je sedemnásobný nárast v porovnaní s rokom 1999, pričom HDP na obyvateľa sa zvýšil viac ako štvornásobne približne na 70 000 USD. Na zozname najbohatších miest sveta podľa magazínu Forbes za rok 2024 sa Macao umiestnilo na prvom mieste v Ázii a na druhom mieste celosvetovo.

Mesto sa v roku 2023 mohlo pochváliť priemernou dĺžkou života 83,1 roka, pričom v roku 1999 to bolo 77,9 roka, čo je jedna z najvyšších hodnôt na svete. Miera nezamestnanosti je od roku 2012 v priemere pod 2 percentá, čo signalizuje takmer plnú zamestnanosť.

Okrem toho sa dramaticky rozšíril cestovný ruch, zo 6,6 milióna návštevníkov v roku 1999 na 39,4 milióna v roku 2019. Do 7. decembra mesto tento rok privítalo viac ako 32 miliónov turistov, čo je o 26 percent viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Očakáva sa, že do konca roka ich počet dosiahne 33 miliónov.

„Nová etapa"

Zdôrazňujúc, že princíp „Jedna krajina, dva systémy" vstupuje do novej etapy, Xi v piatok vyzval novú samosprávu SAR, aby podporovala primeranú diverzifikáciu miestneho hospodárstva, zlepšila efektívnosť riadenia, budovala platformu pre otváranie na vyššej úrovni a zabezpečila sociálny zmier a stabilitu.

Podľa princípu „Jedna krajina, dva systémy" má SAR Macao výrazné výhody vrátane štatútu prístavu voľného obchodu, samostatného colného územia a prostredia s jednoduchými a nízkymi daňami. Svetová obchodná organizácia uznáva Macao ako jednu z najotvorenejších ekonomík na svete vo vzťahu k obchodu a investíciám.

Čínska ústredná vláda plne zohľadnila jedinečné postavenie SAR a povzbudila ju, aby sa začlenila do národnej rozvojovej stratégie a snažila sa neustále pracovať na otváraní sa národa. Mechanizmy a infraštruktúra spolupráce – ako je oblasť Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, most Hong Kong-Zhuhai-Macao a zóna hĺbkovej spolupráce Guangdong-Macao v Hengqin – poskytli Macau priestor pre rozvoj a bohaté príležitosti.

S podporou centrálnej vlády Macao podpísalo takmer 60 zmlúv so zahraničím a vytvorilo silné hospodárske, obchodné a kultúrne väzby s viac ako 120 krajinami a regiónmi. Počet medzinárodných organizácií a inštitúcií, na ktorých sa Macao podieľa, sa zvýšil na viac ako 190, pričom sa zaistil bezvízový alebo zjednodušený vízový prístup do 147 krajín a regiónov. Má tiež 13 sesterských miest.

Príspevok Macaa k iniciatíve Belt and Road medzitým vniesol novú vitalitu do globálnej ekonomiky. V roku 2023 dosiahla hodnota tovaru, ktorý Macao dodalo do partnerských krajín Belt and Road 770 miliónov MOP, čo je medziročný nárast o 47,8 percenta a hodnota dovozu od partnerov Belt and Road bola 30,92 miliardy MOP, čo je medziročný nárast o 18,0 percent.

Minulý rok Macao a Hengqin vytvorili spoločnú delegáciu, ktorá vycestovala do zahraničia s cieľom prilákať investície. V Singapure, Malajzii, Indonézii, Portugalsku, Španielsku a ďalších krajinách sa uskutočnilo takmer 350 obchodných stretnutí a podpísalo sa 17 zmlúv o spolupráci.

Xi vo svojom prejave vyjadril presvedčenie, že SAR Macao otvorí nové obzory pre rozvoj a bude naďalej dosahovať nové úspechy, pokiaľ sa bude komplexne, presne a neochvejne implementovať princíp „Jedna krajina, dva systémy".

