CGTN: Specjalny Region Administracyjny Makau otwiera nowy rozdział wdrażania koncepcji „Jednego kraju, dwóch ustrojów"

PEKIN, 20 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W piątek w chińskim Specjalnym Regionie Administracyjnym (SAR) Makau, w radosnej atmosferze, odbyło się spotkanie z okazji 25. rocznicy ponownego przyłączenia Makau do Chin oraz ceremonia inauguracyjna szóstej kadencji rządu SAR Makau.

Zwracając się do uczestników spotkania, prezydent Chin Xi Jinping powiedział, że wielkie osiągnięcia Makau od czasu jego ponownego przyłączenia udowodniły światu, że koncepcja „Jednego kraju, dwóch ustrojów" wykazuje ogromne walory instytucjonalne i znaczną witalność.

Prezydent Xi podkreślił, że wartości takie jak: pokój, inkluzywność, otwartość i gotowość do dzielenia się z innymi, zawarte w tej polityce, są wspólne dla Chin i reszty świata i zasługują na wspólną ochronę.

„Ogromny sukces"

Xi pochwalił szeroko zakrojoną transformację, która miała miejsce w Makau od czasu jego ponownego przyłączenia do Chin w 1999 roku, mówiąc, że koncepcja „Jednego kraju, dwóch ustrojów" uwzględniająca charakterystykę Makau odniosła ogromny sukces.

W 2023 roku PKB Makau wyniósł około 379,5 mld MOP (około 47,4 mld USD), co stanowi siedmiokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 1999, podczas gdy PKB na 1 mieszkańca wzrósł ponad czterokrotnie do około 70 tys. USD. Na liście najbogatszych miejsc na świecie magazynu Forbes za rok 2024 Makau zajęło pierwsze miejsce w Azji i drugie na świecie.

Miasto mogło poszczycić się w 2023 roku średnią długością życia wynoszącą 83,1 lat. Średnia ta wzrosła w stosunku do 1999 roku, kiedy wynosiła 77,9 lat. Jest to jeden z najwyższych wskaźników długości życia na świecie. Z kolei stopa bezrobocia od 2012 roku wynosi średnio poniżej 2%, co oznacza niemal pełne zatrudnienie.

Turystyka również rozwinęła się gwałtownie, z 6,6 miliona odwiedzających w 1999 roku do 39,4 miliona w 2019 roku. Według stanu na dzień 7 grudnia miasto przyjęło w 2024 roku ponad 32 miliony turystów, co stanowi 26-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Oczekuje się, że do końca roku liczba ta osiągnie 33 miliony.

„Nowy etap"

Podkreślając, że koncepcja „Jednego kraju, dwóch ustrojów" weszła w nowy etap wdrażania, prezydent Xi wezwał w piątek nowy rząd SAR do promowania odpowiedniej dywersyfikacji lokalnej gospodarki, poprawy skuteczności zarządzania, zbudowania platformy promującej wyższy poziom otwarcia oraz ochrony harmonii i stabilności społecznej.

Zgodnie z koncepcją „Jednego kraju, dwóch ustrojów", Specjalny Region Administracyjny Makau może poszczycić się istotnymi walorami, w tym statusem portu wolnego handlu, oddzielnym obszarem celnym oraz prostym i nisko opodatkowanym środowiskiem. Światowa Organizacja Handlu uznaje Makau za jedną z najbardziej otwartych gospodarek na świecie pod względem handlu i inwestycji.

Rząd centralny Chin w pełni uwzględnił wyjątkową pozycję SAR, zachęcając region do integracji z krajową strategią rozwoju i przypisania mu bardziej znaczącej roli w procesie otwarcia kraju. Mechanizmy współpracy i infrastruktura, w tym tzw. obszar dużej zatoki (Greater Bay Area) Guangdong-Hongkong-Makau, Most Hongkong-Zhuhai-Makau i Strefa Pogłębionej Współpracy Guangdong-Makao w Hengqin, zapewniły Makau przewagę w procesie rozwoju i szerokie możliwości.

Dzięki wsparciu rządu centralnego Makau podpisało prawie 60 umów z podmiotami zagranicznymi i nawiązało solidne relacje gospodarcze, handlowe i kulturalne z ponad 120 krajami i regionami świata. Liczba międzynarodowych organizacji i instytucji, w których Makau uczestniczy, wzrosła do ponad 190, a region zapewnił sobie bezwizowy dostęp lub dostęp w oparciu o wizę uzyskiwaną w momencie przylotu do 147 krajów i regionów świata. Makau ma również 13 miast siostrzanych.

Wkład Makau w realizację Inicjatywy Pasa i Drogi wniósł nową energię do globalnej gospodarki. W 2023 roku wartość towarów dostarczonych przez Makau do krajów partnerskich Inicjatywy osiągnęła 770 mln MOP, co stanowi wzrost o 47,8% rok do roku, a wartość importu od partnerów Inicjatywy uplasowała się na poziomie 30,92 mld MOP, co stanowi wzrost o 18,0% rok do roku.

W ubiegłym roku Makau i Hengqin powołały wspólną delegację, która udała się za granicę w celu przyciągnięcia inwestycji. Odbyło się prawie 350 spotkań biznesowych w Singapurze, Malezji, Indonezji, Portugalii, Hiszpanii i innych krajach. Podpisano 17 umów o współpracy.

W swoim przemówieniu prezydent Xi wyraził przekonanie, że Specjalny Region Administracyjny Makau otworzy nowe horyzonty w procesie rozwoju i będzie notować wspaniałe dokonania pod warunkiem dalszego kompleksowego, rzetelnego i konsekwentnego wdrażania koncepcji „Jednego kraju, dwóch ustrojów".

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Xi-Jinping-delivers-speech-at-gathering-marking-Macao-s-return-anniversary-1ztOa4Tr3eU/p.html