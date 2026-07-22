China Southern Power Grid apresenta inovações em IA na Conferência Mundial de IA

XANGAI,/PRNewswire/ -- A China Southern Power Grid (CSG) apresentou seus mais recentes sistemas e tecnologias de energia com inteligência artificial, integrando eletricidade, carbono e computação, na Conferência Mundial de IA de 2026 (WAIC, World AI Conference) e na Reunião de Alto Nível sobre Governança Global de IA em Xangai.

Entre os destaques estava o MegaWatt Yunrui, um agente de planejamento de rede de distribuição nativo de IA desenvolvido pela CSG. Em uma demonstração ao vivo, o sistema gerou automaticamente um relatório abrangente de planejamento da rede de distribuição, incluindo avaliação de riscos e recomendações de topologia da rede, em apenas 10 minutos. A solução foi considerada uma das 10 principais exposições da conferência, tornando-se o único projeto de uma empresa estatal central a receber essa distinção.

Este ano, a coordenação entre infraestrutura de computação e sistemas de energia foi incluída pela primeira vez no Relatório de Trabalho do Governo da China. À medida que a CSG trabalha para se tornar líder global na coordenação de eletricidade, carbono e computação, a empresa tem se concentrado na construção de uma pilha tecnológica completa e proprietária, que engloba modelos fundamentais do setor de energia, robôs inteligentes e infraestrutura digital. Entre as peças em exposição, havia diversas tecnologias que a empresa descreveu como pioneiras no mercado nacional e avançadas internacionalmente.

"Integramos três sistemas, eletricidade, carbono e computação, que tradicionalmente operavam de forma independente, para estabelecer a primeira plataforma de coordenação de eletricidade, carbono e computação em nível industrial da China", afirmou a empresa. Construída com base na rede elétrica digital, a CSG criou uma arquitetura tecnológica que abrange infraestrutura de computação, modelos de base do setor de energia, agentes de IA e dispositivos de campo. Esse ecossistema de ponta a ponta apoia a transformação digital das redes elétricas de próxima geração por meio de operações inteligentes e capacidades coordenadas em todas as camadas.

No núcleo da plataforma está o MegaWatt Multimodal 2.0, um modelo de base desenvolvido especificamente para o setor de energia. Na camada de aplicação, o MegaWatt Yunrui funciona como um agente de planejamento de rede de distribuição nativo de IA, desenvolvido para apoiar a segurança energética nacional e a implantação de sistemas de energia de próxima geração. A empresa também apresentou uma série de inovações em infraestrutura digital, incluindo o PowerAtomOS, um sistema operacional unificado proprietário para dispositivos IoT do setor de energia. Concebido para fornecer conectividade e gerenciamento centralizados para centenas de milhões de dispositivos conectados, o PowerAtomOS oferece suporte a equipamentos de energia críticos em praticamente todos os cenários operacionais dentro da área de serviço da CSG.

A CSG afirmou que sua estratégia vai além da implantação de aplicações de IA, visando construir a base tecnológica para a próxima geração de sistemas de energia inteligentes.

FONTE China Southern Power Grid