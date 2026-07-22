China Southern Power Grid โชว์ศักยภาพนวัตกรรม AI สุดล้ำในงาน World AI Conference

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China Southern Power Grid

22 Jul, 2026, 14:44 CST

เซี่ยงไฮ้ 22 กรกฎาคม 2026 /PRNewswire/ -- China Southern Power Grid (CSG) นำเสนอระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานรวมพลังงานไฟฟ้า คาร์บอน และการประมวลผลเข้าด้วยกัน ภายในงาน World AI Conference (WAIC) ประจำปี 2569 และการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาล AI ระดับโลก ณ นครเซี่ยงไฮ้

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หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือ MegaWatt Yunrui ซึ่งเป็นเอเจนท์ AI สำหรับวางแผนโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่พัฒนาโดย CSG ซึ่งในการสาธิตแบบสดนั้น ระบบสามารถสร้างรายงานการวางแผนโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุมโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง และคำแนะนำด้านโทโพโลยีของโครงข่าย ภายในเวลาเพียง 10 นาที โซลูชันดังกล่าวได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดนิทรรศการเด่นประจำงาน และถือเป็นโครงการเดียวจากรัฐวิสาหกิจส่วนกลางที่ได้รับเกียรตินี้

ในปีนี้ การบูรณาการร่วมกันระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลและระบบไฟฟ้าได้ถูกบรรจุลงในรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนเป็นครั้งแรก ในขณะที่ CSG มุ่งมั่นก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกด้านการประสานงานพลังงานไฟฟ้า คาร์บอน และการประมวลผล บริษัทยังได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงโมเดลพื้นฐานสำหรับภาคส่วนพลังงาน หุ่นยนต์อัจฉริยะ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีอีกหลายรายการที่บริษัทระบุว่าเป็นเทคโนโลยีแรกในประเทศ และมีความล้ำหน้าในระดับสากลอีกด้วย

"เราได้ผสานรวม 3 ระบบที่แต่เดิมมักจะทำงานแยกส่วนกัน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า คาร์บอน และการประมวลผล เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการประสานงาน ไฟฟ้า-คาร์บอน-ประมวลผล ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของจีน" ตัวแทนของบริษัทกล่าว CSG ได้สร้างสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ต่อยอดมาจากโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล โมเดลพื้นฐานสำหรับภาคส่วนพลังงาน ตัวแทน AI ไปจนถึงอุปกรณ์ภาคสนาม ระบบนิเวศแบบครบวงจรนี้จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่ ผ่านการดำเนินงานอัจฉริยะ และขีดความสามารถที่ประสานงานกันในทุกระดับ

หัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือ MegaWatt Multimodal 2.0 ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานที่สร้างขึ้นมาเพื่อภาคส่วนพลังงานโดยเฉพาะ และในระดับแอปพลิเคชัน MegaWatt Yunrui ยังทำหน้าที่เป็นเอเจนท์ AI สำหรับวางแผนโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของชาติ และการสร้างระบบไฟฟ้ายุคใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอีกมากมาย รวมถึง PowerAtomOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบครบวงจรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสำหรับอุปกรณ์ IoT ในภาคส่วนพลังงาน โดย PowerAtomOS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและบริหารจัดการอุปกรณ์หลายร้อยล้านเครื่องแบบรวมศูนย์ได้ โดยรองรับการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญในแทบทุกสถานการณ์การปฏิบัติงานภายในพื้นที่ให้บริการของ CSG

CSG ระบุว่ากลยุทธ์ของบริษัทไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการใช้งานแอปพลิเคชัน AI เท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตไปถึงการสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีสำหรับระบบพลังงานอัจฉริยะในยุคต่อไปอีกด้วย

SOURCE China Southern Power Grid

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