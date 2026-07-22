China Southern Power Grid Pamer Inovasi AI di Persidangan AI Sedunia

SHANGHAI, 22 Julai 2026 /PRNewswire/ -- China Southern Power Grid (CSG) mempamerkan sistem dan teknologi tenaga berkuasa AI terkininya yang mengintegrasikan elektrik, karbon dan pengkomputeran di Persidangan AI Sedunia (WAIC) 2026 serta Mesyuarat Peringkat Tinggi mengenai Tadbir Urus AI Global di Shanghai.

Antara yang menjadi sorotan utama ialah MegaWatt Yunrui, ejen perancangan rangkaian pengagihan natif-AI yang dibangunkan oleh CSG. Dalam demonstrasi secara langsung, sistem itu menghasilkan secara automatik laporan perancangan rangkaian pengagihan yang komprehensif — termasuk penilaian risiko dan cadangan topologi grid — dalam tempoh hanya 10 minit. Penyelesaian tersebut dinamakan sebagai salah satu daripada 10 Pameran Khas Terbaik persidangan itu, sekali gus menjadi satu-satunya projek daripada perusahaan milik kerajaan pusat yang menerima pengiktirafan berkenaan.

Pada tahun ini, penyelarasan antara infrastruktur pengkomputeran dan sistem kuasa telah dimasukkan ke dalam Laporan Kerja Kerajaan China buat kali pertama. Ketika CSG berusaha menjadi peneraju global dalam penyelarasan elektrik, karbon dan pengkomputeran, syarikat memberi tumpuan kepada pembangunan tindanan teknologi hujung-ke-hujung proprietari sepenuhnya yang merangkumi model asas sektor kuasa, robot pintar dan infrastruktur digital. Antara yang dipamerkan ialah beberapa teknologi yang disifatkan oleh syarikat sebagai yang pertama dibangunkan di peringkat domestik dan bertaraf maju di peringkat antarabangsa.

"Kami telah mengintegrasikan tiga sistem yang secara tradisinya beroperasi secara berasingan — elektrik, karbon dan pengkomputeran — bagi mewujudkan platform penyelarasan elektrik-karbon-pengkomputeran peringkat industri yang pertama di China," menurut syarikat. Dibina berasaskan grid kuasa digital, CSG mencipta seni bina teknologi yang merangkumi infrastruktur pengkomputeran, model asas sektor kuasa, ejen AI dan peranti lapangan. Ekosistem hujung-ke-hujung ini menyokong transformasi digital grid kuasa generasi akan datang menerusi operasi pintar dan keupayaan terselaras pada setiap lapisan.

Aspek penting platform tersebut ialah MegaWatt Multimodal 2.0, model asas yang dibangunkan khusus untuk sektor kuasa. Pada lapisan aplikasi, MegaWatt Yunrui berfungsi sebagai ejen perancangan rangkaian pengagihan natif-AI yang dibangunkan bagi menyokong keterjaminan tenaga negara serta pembangunan sistem kuasa generasi akan datang. Syarikat turut memperkenalkan pelbagai inovasi infrastruktur digital, termasuk PowerAtomOS, sistem pengendalian proprietari bersepadu untuk peranti IoT sektor kuasa. Direka untuk menyediakan sambungan dan pengurusan berpusat bagi ratusan juta peranti terhubung, PowerAtomOS menyokong peralatan kuasa yang kritikal dalam hampir setiap senario operasi di kawasan perkhidmatan CSG.

CSG berkata strateginya melangkaui pelaksanaan aplikasi AI bagi membina asas teknologi untuk sistem kuasa pintar generasi seterusnya.

SOURCE China Southern Power Grid