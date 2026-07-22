La China Southern Power Grid présente ses innovations en matière d'IA lors de la Conférence mondiale sur l'IA

SHANGHAI, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À Shanghai, lors de la Conférence mondiale sur l'IA (WAIC) 2026 et de la réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l'IA, la China Southern Power Grid (CSG) a mis en avant ses derniers systèmes et technologies électriques basés sur l'IA, qui intègrent l'électricité, le carbone et l'informatique.

Parmi les produits vedettes, on peut citer MegaWatt Yunrui, un agent de planification de réseau de distribution que la CSG a conçu nativement pour l'IA. Dans une démonstration en direct, le système a généré automatiquement, en à peine 10 minutes, un rapport complet sur la planification du réseau de distribution, comprenant notamment une évaluation des risques et des recommandations relatives à la topologie du réseau. Seul projet émanant d'une entreprise publique centrale à recevoir cette distinction, cette solution a été classée parmi les 10 expositions phares de la conférence.

Cette année, la coordination entre les infrastructures informatiques et les réseaux électriques a été mentionnée pour la première fois dans le rapport d'activité du gouvernement chinois. Alors que la CSG s'efforce de devenir un leader mondial de la coordination entre l'électricité, le carbone et l'informatique, l'entreprise s'attache à construire une pile technologique de bout en bout entièrement mise au point en interne, qui englobe les modèles de fondation pour le secteur de l'électricité, les robots intelligents et l'infrastructure numérique. Parmi les produits exposés figuraient plusieurs technologies que l'entreprise a décrites comme des premières nationales, à la pointe au niveau international.

« Nous avons intégré trois systèmes qui fonctionnaient traditionnellement de manière indépendante : l'électricité, le carbone et l'informatique, afin de mettre en place la première plateforme chinoise de coordination de ces systèmes à l'échelle industrielle », déclare l'entreprise. S'appuyant sur le réseau électrique numérique, la CSG a créé une architecture technologique qui regroupe l'infrastructure informatique, les modèles de fondation pour le secteur de l'électricité, les agents d'IA et les appareils de terrain. Cet écosystème de bout en bout accompagne la transformation numérique des réseaux électriques de nouvelle génération grâce à des opérations intelligentes et à des capacités coordonnées à tous les niveaux.

Au cœur de la plateforme se trouve MegaWatt Multimodal 2.0, un modèle de fondation pensé spécialement pour le secteur de l'électricité. Au niveau de la couche applicative, MegaWatt Yunrui fait office d'agent de planification de réseau de distribution nativement basé sur l'IA, développé pour contribuer à la sécurité énergétique nationale et au déploiement de réseaux électriques de nouvelle génération. En matière d'infrastructures numériques, l'entreprise a également présenté une série d'innovations telles que PowerAtomOS, un système d'exploitation unifié exclusif destiné aux appareils de l'internet des objets dans le secteur de l'électricité. Conçu pour assurer la connectabilité et la gestion centralisées de centaines de millions d'appareils connectés, PowerAtomOS prend en charge les équipements électriques essentiels dans pratiquement tous les scénarios opérationnels au sein de la zone de desserte de la CSG.

La CSG a souligné que sa stratégie allait au-delà du simple déploiement d'applications d'IA pour s'étendre à la mise en place des fondements technologiques de la prochaine génération de réseaux électriques intelligents.