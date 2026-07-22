China Southern Power Grid presenta sus innovaciones en inteligencia artificial en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial

SHANGHÁI, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- China Southern Power Grid (CSG) presentó sus últimos sistemas eléctricos y tecnologías energéticas con inteligencia artificial (IA) que integran la electricidad, el carbono y la informática en la Conferencia Mundial sobre IA de 2026 (WAIC) y en la Reunión de Alto Nivel sobre la Gobernanza Global de la IA, celebradas en Shanghái.

Entre los aspectos más relevantes, se destacó MegaWatt Yunrui, un agente de planificación de redes de distribución basado en inteligencia artificial y desarrollado por CSG. En una demostración en directo, el sistema generó automáticamente un informe exhaustivo sobre la planificación de la red de distribución, con una evaluación de riesgos y recomendaciones sobre la topología de la red, en apenas 10 minutos. La solución fue elegida como una de las «10 exposiciones emblemáticas más destacadas» de la conferencia, convirtiéndose en el único proyecto de una empresa estatal central que recibió dicha distinción.

Este año, la coordinación entre la infraestructura informática y los sistemas eléctricos se ha incluido por primera vez en el Informe de Trabajo del Gobierno de China. En su camino hacia convertirse en líder mundial en la coordinación de la electricidad, el carbono y la informática, CSG se ha centrado en desarrollar una pila tecnológica integral y totalmente propia que abarca modelos fundacionales para el sector eléctrico, robots inteligentes e infraestructura digital. Entre los productos expuestos se encontraban varias tecnologías que la empresa describió como pioneras en el país y punteras a nivel internacional.

«Hemos integrado tres sistemas que tradicionalmente funcionaban de forma independiente, es decir, la electricidad, el carbono y la informática, para crear la primera plataforma de coordinación entre electricidad, carbono e informática a nivel industrial de China», afirmó la empresa. Basándose en la red eléctrica digital, CSG ha creado una arquitectura tecnológica que abarca la infraestructura informática, los modelos fundacionales del sector eléctrico, los agentes de inteligencia artificial y los dispositivos de campo. Este ecosistema integral respalda la transformación digital de las redes eléctricas de próxima generación mediante operaciones inteligentes y capacidades coordinadas en todas las capas.

El núcleo de la plataforma lo constituye MegaWatt Multimodal 2.0, un modelo base diseñado específicamente para el sector energético. En la capa de aplicación, MegaWatt Yunrui actúa como un agente de planificación de redes de distribución basado en IA, desarrollado para respaldar la seguridad energética nacional y la construcción de sistemas eléctricos de próxima generación. La empresa también presentó una serie de innovaciones en materia de infraestructura digital, entre las que se incluye PowerAtomOS, un sistema operativo unificado propio para dispositivos de IoT del sector eléctrico. Diseñado para proporcionar conectividad y gestión centralizadas a cientos de millones de dispositivos conectados, PowerAtomOS da soporte a equipos críticos de suministro eléctrico en prácticamente todos los escenarios operativos dentro del área de servicio de CSG.

CSG ha afirmado que su estrategia va más allá de la implantación de aplicaciones de inteligencia artificial y abarca la creación de las bases tecnológicas para la próxima generación de sistemas eléctricos inteligentes.

FUENTE China Southern Power Grid