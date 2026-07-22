China Southern Power Grid presenta sus innovaciones en IA en la Conferencia Mundial de IA

SHANGHÁI, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- China Southern Power Grid (CSG) ha dado a conocer sus últimos sistemas y tecnologías de energía impulsados por IA que integran electricidad, carbono e informática en la Conferencia Mundial de IA (WAIC) de 2026 y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobierno Global de la IA en Shanghái.

Entre los aspectos más destacados se encontraba MegaWatt Yunrui, un agente de planificación de redes de distribución basado en inteligencia artificial desarrollado por CSG. En una demostración en vivo, el sistema generó automáticamente un informe completo de planificación de la red de distribución —que incluía una evaluación de riesgos y recomendaciones sobre la topología de la red— en tan solo 10 minutos. La solución fue nombrada una de las 10 mejores exhibiciones de la conferencia, convirtiéndose en el único proyecto de una empresa estatal central en recibir esta distinción.

Este año, la coordinación entre la infraestructura informática y los sistemas eléctricos se incluyó por primera vez en el Informe de Trabajo del Gobierno de China. En su empeño por convertirse en líder mundial en la coordinación de electricidad, carbono e informática, CSG se ha centrado en desarrollar una plataforma tecnológica integral totalmente propia que abarca modelos fundamentales del sector energético, robots inteligentes e infraestructura digital. Entre las exhibiciones se encontraban varias tecnologías que la empresa describió como pioneras a nivel nacional y de vanguardia internacional.

"Hemos integrado tres sistemas que tradicionalmente operaban de forma independiente —electricidad, carbono e informática— para establecer la primera plataforma de coordinación de electricidad, carbono e informática a nivel industrial de China", declaró la empresa. Basada en la red eléctrica digital, CSG ha creado una arquitectura tecnológica que abarca infraestructura informática, modelos fundamentales del sector energético, agentes de IA y dispositivos de campo. Este ecosistema integral respalda la transformación digital de las redes eléctricas de próxima generación mediante operaciones inteligentes y capacidades coordinadas en todos los niveles.

La plataforma se basa en MegaWatt Multimodal 2.0, un modelo fundamental diseñado específicamente para el sector energético. En la capa de aplicación, MegaWatt Yunrui funciona como un agente de planificación de redes de distribución con inteligencia artificial, desarrollado para respaldar la seguridad energética nacional y el desarrollo de sistemas de energía de próxima generación. La compañía también presentó una serie de innovaciones en infraestructura digital, incluyendo PowerAtomOS, un sistema operativo unificado propietario para dispositivos IoT del sector energético. Diseñado para proporcionar conectividad y gestión centralizadas para cientos de millones de dispositivos conectados, PowerAtomOS es compatible con equipos de energía críticos en prácticamente cualquier escenario operativo dentro del área de servicio de CSG.

CSG afirmó que su estrategia va más allá del despliegue de aplicaciones de IA y abarca la construcción de la base tecnológica para la próxima generación de sistemas de energía inteligentes.