China Southern Power Grid präsentiert KI-Innovationen auf der World AI Conference

SHANGHAI, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- China Southern Power Grid (CSG) präsentierte auf der World AI Conference (WAIC) 2026 und dem hochrangigen Treffen zur globalen KI-Governance in Shanghai seine neuesten KI-gestützten Energiesysteme und -technologien, die Elektrizität, Kohlenstoff und Rechenleistung miteinander verknüpfen.

Zu den Höhepunkten zählte MegaWatt Yunrui, ein von CSG entwickelter, KI-basierter Planungsagent für Verteilernetze. In einer Live-Demonstration erstellte das System in nur 10 Minuten automatisch einen umfassenden Planungsbericht für das Verteilernetz – einschließlich einer Risikobewertung und Empfehlungen zur Netz-Topologie. Die Lösung wurde zu einer der „Top 10 Signature Exhibits" der Konferenz gekürt und war damit das einzige Projekt eines zentralen staatlichen Unternehmens, das diese Auszeichnung erhielt.

In diesem Jahr wurde die Koordination zwischen Recheninfrastruktur und Stromnetzen erstmals in den Regierungsarbeitsbericht Chinas aufgenommen. Im Bestreben, weltweit führend bei der Koordination von Strom, CO₂ und Rechenleistung zu werden, hat sich CSG auf den Aufbau eines vollständig eigenentwickelten End-to-End-Technologiestacks konzentriert, der Grundmodelle für den Stromsektor, intelligente Roboter und digitale Infrastruktur umfasst. Unter den Exponaten befanden sich mehrere Technologien, die das Unternehmen als nationale Neuheiten und international fortschrittlich bezeichnete.

„Wir haben drei Systeme, die traditionell unabhängig voneinander betrieben wurden – Strom, CO₂ und Rechenleistung –, integriert, um Chinas erste branchenweite Koordinationsplattform für Strom, CO₂ und Rechenleistung zu etablieren", erklärte das Unternehmen. Aufbauend auf dem digitalen Stromnetz hat CSG eine Technologiearchitektur geschaffen, die Recheninfrastruktur, Grundmodelle für den Energiesektor, KI-Agenten und Feldgeräte umfasst. Dieses durchgängige Ökosystem unterstützt die digitale Transformation von Stromnetzen der nächsten Generation durch intelligenten Betrieb und koordinierte Funktionen auf allen Ebenen.

Das Herzstück der Plattform bildet „MegaWatt Multimodal 2.0", ein speziell für den Energiesektor entwickeltes Grundmodell. Auf der Anwendungsebene dient MegaWatt Yunrui als KI-basierter Planungsagent für Verteilungsnetze, der entwickelt wurde, um die nationale Energiesicherheit und den Ausbau von Stromversorgungssystemen der nächsten Generation zu unterstützen. Das Unternehmen stellte zudem eine Reihe von Innovationen im Bereich der digitalen Infrastruktur vor, darunter PowerAtomOS, ein firmeneigenes einheitliches Betriebssystem für IoT-Geräte im Energiesektor. PowerAtomOS wurde entwickelt, um eine zentralisierte Konnektivität und Verwaltung für Hunderte Millionen vernetzter Geräte zu gewährleisten, und unterstützt kritische Energieversorgungsanlagen in praktisch jedem Betriebsszenario innerhalb des Versorgungsgebiets von CSG.

CSG erklärte, dass seine Strategie über den Einsatz von KI-Anwendungen hinausgeht und darauf abzielt, die technologische Grundlage für die nächste Generation intelligenter Stromversorgungssysteme zu schaffen.