Clapp Finance lança linha de crédito cripto com múltiplas garantias: desbloqueie liquidez instantânea sem vender suas criptomoedas

PRAGA, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Clapp Finance anunciou hoje o lançamento de suas linhas de crédito com várias garantias, oferecendo uma maneira única de liberar liquidez das posições em criptomoedas sem precisar vendê-las. Este produto oferece capital instantâneo e pré-aprovado com condições altamente flexíveis, desenvolvido para investidores modernos que precisam de acesso contínuo a dinheiro ou stablecoins.

Com a demanda por empréstimos garantidos por criptomoedas em alta recorde, a solução da Clapp oferece uma alternativa mais segura e adaptável, proporcionando aos usuários controle total, liquidez contínua e maior tranquilidade.

Por que a Clapp se destaca

Os usuários podem combinar até 19 criptomoedas diferentes como garantia para uma ou mais linhas de crédito. Você pode adicionar, remover ou trocar esses ativos mesmo depois de ter sacado fundos, sem a necessidade de fechar sua linha de crédito.

Isso oferece flexibilidade incomparável para gerenciamento de portfólio em tempo real com acesso à liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atualizações futuras também podem permitir o reembolso diretamente da garantia.

O CEO da Clapp, Ilya Stadnik, explica: "As pessoas querem usar suas criptomoedas como combustível financeiro, não apenas mantê-las — os empréstimos CeFi aumentaram quase 150% desde 2023. Mas ficou preso no passado: empréstimos rígidos e padronizados. Construímos crédito multicolateral e de várias linhas para oferecer aos usuários uma flexibilidade real. Otimize suas garantias, acesse fundos em dinheiro ou stablecoins e sempre mantenha o controle. É como ter um painel financeiro para sua riqueza digital."

Principais características e benefícios

Garantias múltiplas: combine várias criptomoedas como garantia e gerencie-as ativamente — troque, adicione ou remova — sem fechar sua linha de crédito.

combine várias criptomoedas como garantia e gerencie-as ativamente — troque, adicione ou remova — sem fechar sua linha de crédito. Várias linhas: execute várias linhas de crédito de uma só vez.

execute várias linhas de crédito de uma só vez. Liquidez instantânea : receba fundos pré-aprovados 24 horas por dia, 7 dias por semana, em EUR (via SEPA) ou stablecoins (USDT/USDC).

: receba fundos pré-aprovados 24 horas por dia, 7 dias por semana, em EUR (via SEPA) ou stablecoins (USDT/USDC). Juros de pagamento conforme o uso : pague juros exclusivamente sobre o capital que você sacar.

: pague juros exclusivamente sobre o capital que você sacar. Reembolso flexível: pague o que quiser, quando quiser. Sem cronogramas fixos.

pague o que quiser, quando quiser. Sem cronogramas fixos. Carteira e câmbio integrados : uma plataforma unificada para gerenciar seu portfólio, câmbio e linhas de crédito de maneira integrada.

Pronto para desbloquear todo o potencial do seu portfólio? Ative sua linha de crédito em criptomoedas Clapp hoje mesmo e experimente agilidade financeira sem compromissos.

Sobre a Clapp Finance

A Clapp é uma fintech sediada na UE, fundada em 2025 que fornece uma plataforma completa para gerenciamento de criptomoedas. Com sua carteira integrada, bolsa, portfólios e linhas de crédito com múltiplas garantias, a Clapp funde CeFi e DeFi por meio de ferramentas financeiras poderosas e intuitivas, atendendo usuários em mais de 130 países.

