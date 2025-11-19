Clapp Finance lanza una línea de crédito de criptomonedas con múltiples garantías: aproveche la liquidez instantánea sin vender sus criptomonedas

PRAGA, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Clapp Finance anunció el lanzamiento de sus líneas de crédito con múltiples garantías, que ofrecen una forma única de aprovechar la liquidez de las tenencias de criptomonedas sin venderlas. Este producto ofrece capital preaprobado al instante con términos altamente flexibles y está diseñado para inversores modernos que necesitan acceder de forma continua a efectivo o a stablecoins.

Al estar la demanda de préstamos garantizados con criptomonedas en un nivel récord, la solución de Clapp ofrece una alternativa más segura y adaptable y brinda control total, liquidez continua y mayor tranquilidad a los usuarios.

Por qué se destaca Clapp

Los usuarios pueden combinar hasta 19 criptomonedas diferentes como garantía para una o más líneas de crédito. Puede agregar, eliminar o intercambiar estos activos incluso después de haber retirado fondos, sin necesidad de cerrar su línea de crédito.

Estas transacciones ofrecen una flexibilidad sin igual en la gestión de carteras en tiempo real con acceso a liquidez las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, las actualizaciones futuras podrían permitir hacer el reembolso de la garantía directamente.

Ilya Stadnik, director ejecutivo de Clapp explica: "Las personas quieren usar sus criptomonedas como recurso financiero, no solo conservarlas: los préstamos de finanzas centralizadas (CeFi) han aumentado casi un 150 % desde 2023. No obstante, estas personas se han quedado atascadas en el pasado con préstamos rígidos y únicos para todos. Hemos creado créditos de múltiples garantías y múltiples líneas para brindar a los usuarios una flexibilidad real. Optimice sus garantías, acceda a fondos en efectivo o stablecoins y mantenga siempre el control. Es como tener un panel de control financiero para su patrimonio digital".

Características y beneficios clave

Garantía múltiple: combine varias criptomonedas como garantía y adminístrelas activamente (intercambie, agregue o elimine) sin cerrar su línea de crédito.

combine varias criptomonedas como garantía y adminístrelas activamente (intercambie, agregue o elimine) sin cerrar su línea de crédito. Múltiples líneas: ejecute diferentes líneas de crédito a la vez.

ejecute diferentes líneas de crédito a la vez. Liquidez al instante : reciba fondos preaprobados las 24 horas, los 7 días de la semana en EUR (mediante SEPA) o stablecoins (USDT/USDC).

: reciba fondos preaprobados las 24 horas, los 7 días de la semana en EUR (mediante SEPA) o stablecoins (USDT/USDC). Intereses de pago por uso : pague intereses únicamente sobre el capital que retire.

: pague intereses únicamente sobre el capital que retire. Pago flexible: devuelva lo que quiera, cuando quiera. Sin horarios fijos.

devuelva lo que quiera, cuando quiera. Sin horarios fijos. Cartera e intercambio integrados: una plataforma unificada para administrar su cartera, intercambio y líneas de crédito sin problemas.

¿Listo para aprovechar todo el potencial de su cartera? Active su línea de crédito de criptomonedas Clapp hoy mismo y experimente la agilidad financiera sin compromiso.

Acerca de Clapp Finance

Clapp es una empresa de tecnología financiera con sede en la UE, fundada en 2025, que ofrece una plataforma todo en uno para gestionar criptomonedas. Con su billetera integrada, bolsa, carteras y líneas de crédito de múltiples garantías, Clapp fusiona finanzas centralizadas y descentralizadas (CeFi y DeFi) mediante herramientas financieras potentes e intuitivas, que prestan servicio a usuarios en más de 130 países.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2826205/Clapp_Finance_Logo.jpg

Contacto para los medios:

Alicia Ktorides

Gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones

[email protected]

https://clapp.finance

FUENTE Clapp Finance