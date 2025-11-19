Clapp Finance lanceert cryptokredietlijn met meerdere zekerheden: ontsluit onmiddellijke liquiditeit zonder uw crypto te verkopen

PRAAG, 19 november 2025 /PRNewswire/ -- Clapp Finance kondigde vandaag de lancering aan van haar kredietlijnen met meerdere zekerheden, die een unieke manier bieden om liquiditeit uit crypto-bezit te ontsluiten zonder die te verkopen. Dit product biedt direct vooraf goedgekeurd kapitaal met zeer flexibele voorwaarden, ontworpen voor moderne beleggers die continu toegang tot contanten of stablecoins nodig hebben.

Nu de vraag naar leningen met cryptocollateralisatie een recordhoogte bereikt, biedt de oplossing van Clapp een veiliger, beter aanpasbaar alternatief dat gebruikers volledige controle, continue liquiditeit en grotere gemoedsrust biedt.

Waarom Clapp zich onderscheidt

Gebruikers kunnen tot 19 verschillende cryptovaluta's combineren als zekerheid voor een of meerdere kredietlijnen. U kunt deze activa toevoegen, verwijderen of omwisselen, ook nadat u geldmiddelen hebt opgenomen, zonder dat u uw kredietlijn hoeft af te sluiten.

Dit biedt ongeëvenaarde flexibiliteit voor portefeuillebeheer in realtime met 24/7 toegang tot liquiditeit. Toekomstige updates zouden ook directe terugbetaling uit zekerheden mogelijk kunnen maken.

Ilya Stadnik, CEO van Clapp, legt uit: "Mensen willen hun crypto gebruiken als financiële brandstof, in plaats van het alleen maar bezitten. Sinds 2023 zijn CeFi-leningen met bijna 150% gestegen. Maar in het verleden is het blijven steken: starre, universele leningen die zowat voor alles dienden. We hebben meerdere lijnen krediet met meerdere zekerheden ontwikkeld om gebruikers echte flexibiliteit te bieden. Optimaliseer uw zekerheden, krijg toegang tot fondsen in contanten of stablecoins en behoud altijd controle. Het is alsof u een financieel dashboard voor uw digitale vermogen hebt."

Belangrijkste functies en voordelen

Met meerdere zekerheden: Combineer meerdere cryptovaluta's als zekerheid en beheer ze actief — wissel om, voeg toe of verwijder — zonder uw kredietlijn te sluiten.

Combineer meerdere cryptovaluta's als zekerheid en beheer ze actief — wissel om, voeg toe of verwijder — zonder uw kredietlijn te sluiten. Meerdere lijnen: Gebruik meerdere kredietlijnen tegelijk.

Gebruik meerdere kredietlijnen tegelijk. Directe liquiditeit : Ontvang 24/7 vooraf goedgekeurde fondsen in EUR (via SEPA) of stablecoins (USDT/USDC).

: Ontvang 24/7 vooraf goedgekeurde fondsen in EUR (via SEPA) of stablecoins (USDT/USDC). Rente op basis van 'pay-as-you-use' : Betaal alleen rente op het kapitaal dat u opneemt.

: Betaal alleen rente op het kapitaal dat u opneemt. Flexibele terugbetaling: Betaal terug wat u wil, wanneer u wil. Geen vaste terugbetaalplannen.

Betaal terug wat u wil, wanneer u wil. Geen vaste terugbetaalplannen. Geïntegreerde Wallet & Exchange: Een uniform platform om uw portefeuille, beurs en kredietlijnen naadloos te beheren.

Klaar om het volledige potentieel van uw portefeuille te ontsluiten? Activeer vandaag nog uw Clapp cryptokredietlijn en ervaar financiële flexibiliteit zonder compromissen.

Over Clapp Finance

Clapp is een fintechbedrijf uit de EU opgericht in 2025 dat een alles-in-één platform voor cryptobeheer aanbiedt. Met haar geïntegreerde wallet, beurs, portefeuilles en kredietlijnen met meerdere zekerheden versmelt Clapp CeFi en DeFi via krachtige en intuïtieve financiële tools ten dienste van gebruikers in meer dan 130 landen.

Het traject van Clapp vindt u op X en LinkedIn.

Mediacontact:

Alicia Ktorides

PR & communicatiemanager

[email protected]

https://clapp.finance