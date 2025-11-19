Clapp Finance lance une ligne de crédit crypto multi-collatéral : débloquez des liquidités instantanées sans vendre vos cryptos

PRAGUE, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Clapp Finance annonce aujourd'hui le lancement de ses lignes de crédit multi-collatérales, offrant un moyen unique d'accéder à des liquidités des avoirs cryptographiques sans les vendre. Ce produit fournit un capital instantané, pré-approuvé, avec des conditions très flexibles, conçu pour les investisseurs modernes qui ont besoin d'un accès continu à des liquidités ou à des stablecoins.

Alors que la demande de prêts crypto-collatéralisés atteint un niveau record, la solution de Clapp offre une alternative plus sûre et plus adaptable, donnant aux utilisateurs un contrôle total, une liquidité continue et une plus grande tranquillité d'esprit.

Clapp se démarque des autres

Les utilisateurs peuvent combiner jusqu'à 19 cryptomonnaies différentes comme garantie pour une ou plusieurs lignes de crédit. Vous pouvez ajouter, retirer ou échanger ces actifs même après avoir utilisé les fonds, sans avoir à fermer votre ligne de crédit.

Cette approche offre une flexibilité inégalée pour la gestion de portefeuille en temps réel avec un accès à la liquidité 24/7. De futures mises à jour pourraient également permettre le remboursement directement à partir d'une garantie.

Le CEO de Clapp, Ilya Stadnik, explique : « Les gens veulent utiliser leurs cryptomonnaies comme un véritable actif financier, et pas seulement les détenir, comme en témoigne les prêts CeFi qui ont augmenté de près de 150 % depuis 2023. Mais le secteur est resté figé dans le passé, avec des prêts rigides et uniformes. Nous avons développé le crédit multi-collatéral et multi-ligne pour donner aux utilisateurs une réelle flexibilité. Optimisez vos garanties, accédez aux fonds en espèces ou en stablecoins, et gardez toujours le contrôle. C'est comme si vous disposiez d'un tableau de bord financier pour votre patrimoine numérique ».

Principales caractéristiques et avantages

Multi-collatéral : combinez plusieurs cryptomonnaies comme garantie et gérez-les activement (échange, ajout ou retrait) sans fermer votre ligne de crédit.

combinez plusieurs cryptomonnaies comme garantie et gérez-les activement (échange, ajout ou retrait) sans fermer votre ligne de crédit. Multi-ligne : gérez plusieurs lignes de crédit à la fois.

gérez plusieurs lignes de crédit à la fois. Liquidité instantanée : recevez des fonds pré-approuvés 24/7 en EUR (via SEPA) ou en stablecoins (USDT/USDC).

: recevez des fonds pré-approuvés 24/7 en EUR (via SEPA) ou en stablecoins (USDT/USDC). Intérêts liés au paiement à l'utilisation : payez des intérêts uniquement sur le capital que vous retirez.

: payez des intérêts uniquement sur le capital que vous retirez. Remboursement flexible : remboursez ce que vous voulez, quand vous voulez. Pas d'horaires fixes.

remboursez ce que vous voulez, quand vous voulez. Pas d'horaires fixes. Portefeuille et bourse intégrés : une plateforme unifiée pour gérer votre portefeuille, vos échanges et vos lignes de crédit en toute transparence.

Prêt à concrétiser le plein potentiel de votre portefeuille ? Activez dès aujourd'hui votre ligne de crédit cryptographique Clapp et faites l'expérience d'une agilité financière sans compromis.

À propos de Clapp Finance

Clapp est une fintech basée dans l'UE, fondée en 2025, qui fournit une plateforme tout-en-un pour la gestion des cryptomonnaies. Avec son portefeuille intégré, sa bourse, ses portefeuilles et ses lignes de crédit multi-collatéral, Clapp fusionne CeFi et DeFi par le biais d'outils financiers puissants et intuitifs, au service d'utilisateurs dans plus de 130 pays.

