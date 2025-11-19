Clapp Finance Luncurkan Lini Kredit Kripto Multi Collateral: Manfaatkan Likuiditas Instan Tanpa Menjual Kripto Anda

PRAHA, 19 November 2025 /PRNewswire/ -- Hari ini Clapp Finance mengumumkan peluncuran lini kredit multi collateral dengan menawarkan cara unik untuk memanfaatkan likuiditas dari kepemilikan kripto tanpa menjualnya. Produk ini menyediakan modal instan yang telah disetujui dengan persyaratan yang sangat fleksibel dan dirancang bagi investor modern yang membutuhkan akses terus-menerus ke uang tunai atau stablecoin.

Karena permintaan pinjaman yang dijaminkan dengan kripto mencapai rekor tertinggi, solusi Clapp menawarkan alternatif yang lebih aman dan lebih mudah beradaptasi sehingga pengguna memiliki kendali penuh, likuiditas tanpa henti, dan perasaan lebih aman.

Mengapa Clapp Unggul

Pengguna dapat menggabungkan hingga 19 mata uang kripto sebagai jaminan untuk satu atau beberapa lini kredit. Anda dapat menambah, melepas, atau menukar aset-saset ini bahkan setelah menarik dana, tanpa perlu menutup lini kredit Anda.

Penawaran ini memberikan fleksibilitas tak tertandingi untuk manajemen portofolio di waktu nyata dengan akses ke likuiditas selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Update di kemudian hari akan memungkinkan pembayaran langsung dari agunan.

CEO Clapp, Ilya Stadnik, menjelaskan: "Pengguna menginginkan kripto sebagai keuangan pendukung, bukan hanya menyimpannya - pinjaman CeFi (Keuangan Terpusat) meningkat hampir 150% sejak tahun 2023. Tapi ini di masa lalu: pinjaman yang sama dan tidak fleksibel bagi semua orang. Kami menciptakan kredit multi collateral dan multi lini untuk memberikan fleksibilitas yang nyata kepada pengguna. Optimalkan agunan Anda, dapatkan dana dalam bentuk tunai atau stablecoin, dan selalu pegang kendali. Sama seperti memiliki dasbor keuangan untuk kekayaan digital Anda."

Fitur & Manfaat Utama

Multi collateral: Gabungkan beberapa mata uang kripto sebagai agunan dan kelola secara aktif - tukar, tambah, atau lepas - tanpa menutup lini kredit Anda.

Gabungkan beberapa mata uang kripto sebagai agunan dan kelola secara aktif - tukar, tambah, atau lepas - tanpa menutup lini kredit Anda. Multi lini: Menggunakan beberapa lini kredit sekaligus.

Likuiditas instan: Dapatkan dana yang telah disetujui selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dalam EUR (melalui SEPA) atau stablecoin (USDT/USDC).

Bunga berdasarkan penggunaan: Bayar bunga hanya untuk modal yang Anda tarik.

Pelunasan yang fleksibel: Bayar yang Anda inginkan dan kapan saja. Tidak ada jadwal tetap.

Wallet & Exchange Terintegrasi: Platform terpadu untuk mengelola portofolio, pertukaran, dan lini kredit Anda tanpa kendala.

Siap memanfaatkan seluruh potensi portofolio Anda? Aktifkan lini kredit kripto Clapp Anda hari ini dan dapatkan keluwesan finansial tanpa kompromi.

Tentang Clapp Finance

Clapp adalah perusahaan teknologi keuangan di Uni Eropa yang didirikan pada tahun 2025 dan menyediakan platform lengkap untuk manajemen kripto. Dengan wallet, exchange, portofolio, dan lini kredit multi collateral terintegrasi, Clapp menggabungkan CeFi dan DeFi melalui alat keuangan yang kuat dan intuitif, dan melayani pengguna di lebih dari 130 negara.

