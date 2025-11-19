Clapp Finance 推出多抵押加密貨幣信貸額度：無需出售加密貨幣，即可解鎖即時流動性

捷克布拉格 2025年11月20日 /美通社/ -- Clapp Finance 今日宣佈推出其多抵押品信貸額度，提供一種獨特方式，讓用戶無需出售加密資產即可釋放其流動性。此產品提供即時預先核准的資金，具備高度靈活的條款，專為需要持續獲取現金或穩定幣的現代投資者設計。

隨著加密抵押貸款需求創下歷史新高，Clapp 的解決方案提供更安全、更具適應性的替代方案，賦予用戶完全掌控權、持續流動性及更強的安心保障。

Clapp 脫穎而出的理由

用戶可將最多 19 種不同的加密貨幣組合作為一項或多項信貸額度的抵押品。即使您已提取資金，仍可隨時增減或調換這些資產，無需關閉您的信貸額度。

此舉為即時投資組合管理提供無與倫比的靈活性，讓您全天候 24 小時享受何謂通行無阻。未來的更新還可能實現直接從抵押品中還款的功能。

Clapp 行政總裁 Ilya Stadnik 解釋： 「人們希望將加密貨幣作為金融燃料使用，而非僅是持有：自 2023 年以來，中心化金融 (CeFi) 借貸規模已增長近 150%。但它一直被困在過去：僵化且千篇一律的貸款模式。我們打造了多抵押品、多線信用額度，賦予用戶真正的靈活性。優化您的抵押品，獲取現金或穩定幣資金，並時刻掌握主動權。這就像為您的數碼資產配備了一套財務儀表板。」

主要特點和優點

多項抵押品： 結合多種加密貨幣作為抵押品，並主動管理它們——進行交換、添加或移除操作——無需關閉您的信用額度。

結合多種加密貨幣作為抵押品，並主動管理它們——進行交換、添加或移除操作——無需關閉您的信用額度。 多線信用額度： 同時運行多個信用額度。

同時運行多個信用額度。 即時流動性 ：全天候接收預先核准資金，可選擇歐元（透過 SEPA）或穩定幣 (USDT/USDC)。

：全天候接收預先核准資金，可選擇歐元（透過 SEPA）或穩定幣 (USDT/USDC)。 按使用方式付利息 ：只需就您提取的本金支付利息。

：只需就您提取的本金支付利息。 靈活還款： 隨時還款，隨心還款。沒有固定時間表。

隨時還款，隨心還款。沒有固定時間表。 整合式錢包和交易所：統一平台，可無縫管理您的投資組合、交易所和信用額度。

準備好充分發揮投資組合的潛力嗎？立即啟用您的 Clapp 加密貨幣信貸額度，體驗無需妥協的財務靈活性。

Clapp Finance 簡介

Clapp 是成立於 2025 年的歐盟金融科技公司，提供整合式加密貨幣管理平台。憑藉其整合式錢包、交易所、投資組合及多抵押品信貸額度，Clapp 透過強大且直觀的金融工具融合中心化金融 (CeFi) 與去中心化金融 (DeFi)，服務遍及 130 多個國家的用戶。

傳媒聯絡：

Alicia Ktorides

公關與傳播經理

[email protected]

https://clapp.finance

