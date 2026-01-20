Clapp Finance lança poupança flexível: até 5,2% de rendimento anual com acesso instantâneo
20 jan, 2026, 18:46 GMT
PRAGA, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Clapp Finance, uma plataforma completa de gestão de criptomoedas, introduziu a poupança flexível. Este produto de alto rendimento permite que os usuários ganhem interesse competitivo em criptomoedas, stablecoins e euros sem bloquear fundos, fornecendo uma maneira segura e líquida de aumentar a riqueza dentro do aplicativo.
O lançamento atende à crescente demanda por renda passiva em ativos digitais. Ela oferece até 5,2% de rendimento anual em ativos como EUR, BTC, ETH e stablecoins, com capitalização diária e acesso instantâneo.
"As pessoas querem que seu dinheiro cresça sem ficarem amarradas", disse Ilya Stadnik, CEO da Clapp Finance. "Os bancos oferecem taxas baixas; muitos produtos de criptomoedas exigem bloqueios. A Poupança Flexível muda isso — permite que você obtenha um alto rendimento, mantendo o acesso total aos seus fundos. Este é o início do nosso hub para ganhos diversificados, com a Poupança Fixa disponível em breve, para lhe dar controle total sobre sua riqueza."
Principais recursos da Poupança Flexível Clapp
- Alto rendimento, sem bloqueios: Ganhe até 5,2% de rendimento anual. Saque qualquer valor, a qualquer momento.
- Capitalização diária : os juros são adicionados a cada 24 horas.
- Suporte a múltiplos ativos : ganhe em EUR, USDC, USDT, BTC e ETH.
- Seguro e regulamentado: os ativos são protegidos por Fireblocks; a Clapp é uma VASP registrada na UE.
- Totalmente integrada: gerencie a poupança perfeitamente em sua Carteira Clapp, juntamente com negociações, linhas de crédito e portfólios.
Redefinindo a poupança com flexibilidade sem precedentes
A sua poupança faz parte da sua estratégia financeira na Clapp. Ganhe rendimento e, em seguida, mova fundos instantaneamente para negociar, gerenciar crédito ou investir — tudo sem taxas ou atrasos. Essa liquidez perfeita é ideal para um fundo de emergência, metas ou capital ocioso.
Taxas atuais de rendimento anual
- EUR, USDC, USDT: 5,2% de rendimento anual
- Ethereum (ETH): 4,2% de rendimento anual
- Bitcoin (BTC): 3,2% de rendimento anual
O lançamento responde ao explosivo crescimento de 13x do setor de stablecoins com rendimento em menos de dois anos, destacando uma grande mudança à medida que os investidores buscam renda passiva confiável além das finanças tradicionais.
Pronto para começar a ganhar dinheiro?
Os usuários podem ativar a Poupança Flexível Clapp em segundos pelo aplicativo, começando com apenas com o valor equivalente a € 10 ou US$ 10.
Sobre a Clapp Finance
A Clapp é uma fintech sediada na UE, fundada em 2025 que oferece uma plataforma de criptomoedas completa. Sua carteira integrada, bolsa, poupança, portfólios e linhas de crédito conectam CeFi e DeFi com ferramentas fáceis de usar para mais de 130 países.
Acompanhe a jornada da Clapp no X e LinkedIn .
Contato com a mídia:
Alicia Ktorides
Gerente de Relações Públicas e Comunicações
[email protected]
https://clapp.finance/
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2826205/5723599/Clapp_Finance_Logo.jpg
FONTE Clapp Finance
