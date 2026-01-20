Clapp Finance lanceert Flexible Savings: Tot 5,2% APY met directe toegang

PRAAG, 20 januari 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance, een all-in-one crypto-managementplatform, heeft Flexible Savings geïntroduceerd. Dit product met een hoog rendement stelt gebruikers in staat om concurrerende rente te verdienen op crypto, stablecoins en euro's zonder fondsen weg te sluiten, en biedt een veilige, liquide manier om vermogen binnen de app te laten groeien.

De lancering voldoet aan de stijgende vraag naar passief inkomen op digitale activa. Het biedt tot 5,2% APY op activa zoals EUR, BTC, ETH en stablecoins, met dagelijkse compounding en directe toegang.

"Mensen willen dat hun geld groeit zonder gebonden te zijn", zei Ilya Stadnik, CEO van Clapp Finance. Banken bieden lage tarieven; veel crypto-producten vereisen lock-ups. Flexible Savings laat u een hoog rendement verdienen terwijl u volledige toegang tot uw fondsen behoudt. Dit is het begin van onze hub voor gediversifieerde inkomsten, met Fixed Savings binnenkort, om u volledige controle over uw vermogen te geven."

Belangrijkste kenmerken van Clapp Flexible Savings

Hoog rendement, geen lock-ups : Verdien tot 5,2% APY. Neem elk bedrag op, op elk gewenst moment.

: Verdien tot 5,2% APY. Neem elk bedrag op, op elk gewenst moment. Dagelijkse compounding : De rente wordt om de 24 uur toegevoegd.

: De rente wordt om de 24 uur toegevoegd. Ondersteuning voor meerdere activa : Verdien op EUR, USDC, USDT, BTC en ETH.

: Verdien op EUR, USDC, USDT, BTC en ETH. Veilig en gereguleerd : Assets worden beschermd door Fireblocks; Clapp is een geregistreerde EU VASP.

: Assets worden beschermd door Fireblocks; Clapp is een geregistreerde EU VASP. Volledig geïntegreerd: Beheer spaartegoeden naadloos binnen uw Clapp Wallet, naast handel, kredietlijnen en portefeuilles.

Herdefiniëren van spaartegoeden met ongekende flexibiliteit

Uw spaartegoeden maken deel uit van uw financiële strategie in Clapp. Verdien rendement, verplaats vervolgens onmiddellijk fondsen om te handelen, krediet te beheren of te investeren, allemaal zonder kosten of vertragingen. Deze naadloze liquiditeit is ideaal voor een noodfonds, doelen of inactief kapitaal.

Huidige APY-tarieven

USD, EURC, USDT: 5,2% APY

Ethereum (ETH): 4,2% APY

Bitcoin (BTC): 3,2% APY

De lancering beantwoordt aan de explosieve, 13x groei van de opbrengstgevende stablecoin-sector in minder dan twee jaar, wat een belangrijke verschuiving onderstreept omdat beleggers op zoek zijn naar betrouwbaar passief inkomen buiten de traditionele financiën.

Klaar om te beginnen met verdienen?

Gebruikers kunnen Clapp Flexible Savings binnen enkele seconden in de app activeren, beginnend met slechts € 10 of $ 10 equivalent.

Over Clapp Finance

Clapp is een EU-gebaseerde fintech die in 2025 is opgericht en een all-in-one crypto-platform biedt. De geïntegreerde wallet, uitwisseling, tegoeden, portefeuilles en kredietlijnen overbruggen CeFi en DeFi met gebruiksvriendelijke tools voor meer dan 130 landen.

