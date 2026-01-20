Clapp Finance lance Flexible Savings pour une épargne tout en souplesse : jusqu'à 5,2 % de rendement annuel avec accès instantané aux capitaux

PRAGUE, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La plateforme de gestion de cryptomonnaies tout en un Clapp Finance a lancé Flexible Savings. Avec ce produit à haut rendement, les utilisateurs perçoivent un taux d'intérêt compétitif sur les cryptoactifs, les cryptomonnaies stables et les euros sans blocage de fonds, et bénéficient ainsi d'un moyen sûr et liquide de faire fructifier leur patrimoine au sein de l'application.

Ce lancement répond à une demande croissante de possibilités de générer des revenus passifs sur les actifs numériques. Flexible Savings offre jusqu'à 5,2 % de rendement annuel sur des actifs tels que l'euro (EUR), le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH) et les cryptomonnaies stables, associé à une capitalisation quotidienne et à un accès instantané aux fonds.

« Les gens veulent faire fructifier leur argent sans l'immobiliser », explique Ilya Stadnik, directeur général de Clapp Finance. « Les banques proposent des taux bas ; de nombreux produits liés aux cryptomonnaies nécessitent de bloquer les capitaux. Flexible Savings change la donne en permettant d'obtenir un rendement élevé tout en conservant un accès total aux fonds. Avec l'arrivée prochaine de Fixed Savings pour l'épargne fixe s'ouvrira ensuite notre pôle de revenus diversifiés, qui vise à donner aux investisseurs un contrôle total sur leur patrimoine. »

Principales caractéristiques de Clapp Flexible Savings

Rendement élevé, pas d'immobilisation des capitaux : Jusqu'à 5,2 % de rendement annuel Retraits illimités, à n'importe quel moment.

: Jusqu'à 5,2 % de rendement annuel Retraits illimités, à n'importe quel moment. Capitalisation quotidienne : Intérêts capitalisés toutes les 24 heures.

: Intérêts capitalisés toutes les 24 heures. Support multi-actifs : Gains possibles sur l'EUR, l'USD Coin (USDC), le Tether (USDT), le BTC et l'ETH.

: Gains possibles sur l'EUR, l'USD Coin (USDC), le Tether (USDT), le BTC et l'ETH. Investissement sécurisé et réglementé : Les actifs sont protégés par Fireblocks ; Clapp est un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) enregistré dans l'UE.

: Les actifs sont protégés par Fireblocks ; Clapp est un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) enregistré dans l'UE. Intégration totale : Gestion fluide de l'épargne, des transactions, des lignes de crédit et des portefeuilles dans Clapp Wallet.

Une redéfinition de l'épargne grâce à une flexibilité sans précédent

Chez Clapp, votre épargne fait partie de votre stratégie financière. Gagnez en rendement, puis transférez immédiatement vos fonds pour négocier, gérer votre crédit ou investir, le tout sans frais ni délai. Cette liquidité sans faille est idéale pour un fonds d'urgence, un capital inactif ou tous vos objectifs.

Taux actuels de rendement annuel

EUR, USDC, USDT : 5,2 %

Ethereum (ETH) : 4,2 %

Bitcoin (BTC) : 3,2 %

Répondant à la croissance explosive (x 13) du secteur des cryptomonnaies stables à rendement en moins de deux ans, ce lancement souligne un changement majeur : les investisseurs recherchent désormais des revenus passifs fiables au-delà de la finance traditionnelle.

La génération de revenus accessible

Les utilisateurs peuvent activer Clapp Flexible Savings en quelques secondes dans l'application, à partir de l'équivalent de 10 euros ou de 10 dollars seulement.

À propos de Clapp Finance

Fondée en 2025, la société de technologie financière Clapp propose une plateforme de cryptoactifs tout en un basée dans l'UE. Son portefeuille intégré, sa bourse d'échange, ses offres d'épargne, sa gamme de produits et ses lignes de crédit font le lien entre finance centralisée (CeFi) et finance décentralisée (DeFi) grâce à des outils conviviaux adaptés à plus de 130 pays.

