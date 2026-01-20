Clapp Finance lanza la opción de ahorros flexibles: con un rendimiento porcentual anual de hasta un 5,2 % accesible al instante

PRAGA, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance, una plataforma de gestión de criptomonedas todo en uno, ha presentado la opción de ahorros flexibles. Este producto de alto rendimiento permite a los usuarios ganar un interés competitivo en criptomonedas, monedas estables y euros sin bloquear fondos, lo que proporciona una forma segura y líquida de aumentar el capital dentro de la aplicación.

El lanzamiento satisface la creciente demanda de ingresos pasivos en activos digitales. Ofrece un rendimiento porcentual anual (APY) de hasta un 5,2 % en activos como EUR, BTC, ETH y monedas estables, con capitalización diaria y acceso al instante.

"La gente quiere que su dinero crezca sin estar atado", comentó Ilya Stadnik, director ejecutivo de Clapp Finance. "Los bancos ofrecen tasas bajas, y muchos productos criptográficos requieren el bloqueo de los fondos. La opción de ahorros flexibles funciona diferente: le permite obtener un alto rendimiento mientras sigue teniendo total acceso a sus fondos. Este es el comienzo de nuestro centro de ingresos diversificados, con la opción de ahorros fijos que llegará pronto, que le brindará control total sobre su patrimonio".

Características principales de la opción de ahorros flexibles de Clapp

Alto rendimiento sin bloquear los fondos : obtenga un APY de hasta un 5,2 %. Retire cualquier monto, en cualquier momento.

: obtenga un APY de hasta un 5,2 %. Retire cualquier monto, en cualquier momento. Capitalización diaria : el interés se agrega cada 24 horas.

: el interés se agrega cada 24 horas. Compatibilidad con múltiples activos : gane en EUR, USDC, USDT, BTC y ETH.

: gane en EUR, USDC, USDT, BTC y ETH. Seguro y regulado : los activos están protegidos por Fireblocks; Clapp es un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) registrado en la UE.

: los activos están protegidos por Fireblocks; Clapp es un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) registrado en la UE. Totalmente integrado: gestione los ahorros sin problemas dentro de su billetera Clapp, junto con las operaciones, las líneas de crédito y los portafolios.

Redefine el ahorro con una flexibilidad sin precedentes

Sus ahorros forman parte de su estrategia financiera en Clapp. Gane rentabilidad y luego mueva sus fondos al instante para operar, gestionar créditos o invertir, sin comisiones ni retrasos. Esta liquidez sin inconvenientes es ideal para un fondo de emergencia, objetivos o capital sin utilizar.

Tasas APY actuales

EUR, USDC, USDT: APY del 5,2 %

Ethereum (ETH): APY del 4,2 %

Bitcoin (BTC): APY del 3,2 %

El lanzamiento responde al explosivo crecimiento de 13 veces del sector de las monedas estables con rendimiento en menos de dos años, lo que destaca un cambio importante a medida que los inversionistas buscan ingresos pasivos confiables más allá de las finanzas tradicionales.

¿Listo para comenzar a ganar dinero?

Los usuarios pueden activar la opción de ahorros flexibles en Clapp en segundos dentro de la aplicación y comenzar con tan solo € 10 o el equivalente a $ 10.

Acerca de Clapp Finance

Clapp es una empresa de tecnología financiera con sede en la UE que fue fundada en 2025 y ofrece una plataforma de criptomonedas todo en uno. Su billetera integrada, bolsa, ahorros, portafolios y líneas de crédito conectan las finanzas centralizadas (CeFi) y descentralizadas (DeFi) con herramientas fáciles de usar para más de 130 países.

