Clapp Finance 推出靈活儲蓄服務：年利率高達 5.2%，即時支取

布拉格2026年1月21日 /美通社/ -- 一站式加密貨幣管理平台 Clapp Finance 推出靈活儲蓄服務。 這款高收益產品讓用戶無需鎖定資金即可賺取加密貨幣、穩定幣和歐元的具競爭力利息，並在應用程式內提供安全穩妥、流動性強的財富增長方式。

推出這項服務可滿足市場對數碼資產被動收入的強勁需求。 歐元、比特幣、以太幣和穩定幣等資產可享高達 5.2% 年利率，每日複息，即時支取。

Clapp Finance 行政總裁 Ilya Stadnik 表示：「人人都希望資金能夠增值，同時保持靈活運用。 銀行利率很低，許多加密貨幣產品需要鎖定。 靈活儲蓄改變了這種情況，讓你獲得高收益，同時也能完全支配自己的資金。 這是我們多元化收益中心的開端，固定儲蓄服務快將推出，讓你全面掌控個人財富。」

Clapp 靈活儲蓄服務的主要特點

高收益，無鎖定期 ：可享高達 5.2% 年利率。 隨時提取任何金額。

：可享高達 5.2% 年利率。 隨時提取任何金額。 每日複息 ：每 24 小時計息一次。

：每 24 小時計息一次。 支援多種資產 ：使用歐元、美元穩定幣、泰達幣、比特幣和以太幣賺取收益。

：使用歐元、美元穩定幣、泰達幣、比特幣和以太幣賺取收益。 安全穩妥、備受監管 ：資產由 Fireblocks 提供安全保障。Clapp 是註冊的歐盟虛擬資產服務提供者 (VASP)。

：資產由 Fireblocks 提供安全保障。Clapp 是註冊的歐盟虛擬資產服務提供者 (VASP)。 完全整合：在你的 Clapp 錢包中無縫管理儲蓄，同時能進行交易、信貸額度和投資組合管理。

以前所未有的靈活彈性重新定義儲蓄

在 Clapp，儲蓄是財務策略的一部分。 賺取收益，然後立即將資金用於交易、信貸管理或投資——全程零費用、零延遲。 如此無縫流動，非常適合用作應急資金、目標資金或閒置資金。

現時年利率

歐元、美元穩定幣、泰達幣：5.2% 年利率

以太幣 (ETH)：4.2% 年利率

比特幣 (BTC)：3.2% 年利率

推出此項服務是為了因應收益穩定幣領域在少於兩年內爆炸式增長 13 倍的趨勢，凸顯了投資者在傳統金融以外尋求可靠被動收入的重大轉變。

準備開始賺錢嗎？

用戶只需幾秒鐘即可在應用程式內啟動 Clapp 靈活儲蓄服務，最低存款額僅為 10 歐元或等值的 10 美元。

關於 Clapp Finance

Clapp 是一間總部位於歐盟的金融科技公司，成立於 2025 年，提供一站式的加密貨幣平台。 其整合的錢包、交易所、儲蓄、投資組合和信貸額度，透過在 130 多個國家/地區的易用工具，連接中心化金融 (CeFi) 與去中心化金融 (DeFi)。

在 X 和 LinkedIn 關注 Clapp 的旅程。

媒體聯絡人： Alicia Ktorides

公共關係及傳訊經理

[email protected]

https://clapp.finance/

SOURCE Clapp Finance